Braga – Betis: horario y dónde ver la ida de cuartos de Europa League
Los andaluces buscan dejar encarrilada la eliminatoria en el partido de ida
Los de Manuel Pellegrini visitan Braga con la misión de dejar encarrilada la eliminatoria de los cuartos de final de Europa League. El Betis disputará por primera vez los cuartos de final de la Europa League, y para ello, Manuel Pellegrini ha contado con un invitado especial en la expedición, Isco Alarcón. El jugador andaluz ha viajado con el equipo aunque no se espera que juegue, ya que sigue recuperándose de la lesión que sufrió en noviembre. El partido de vuelta se jugará en La Cartuja el jueves 16 de abril.
Braga - Betis (miércoles 8 de abril, 18:45)
Dónde ver la eliminatoria entre Braga y Betis
El partido se podrá seguir a través de Movistar Plus.
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