Real Madrid - Bayern Múnich: la ida de cuartos de final de la Champions League, en imágenes

18 fotosChampions LeagueReal Madrid - Bayern Múnich: la ida de cuartos de final de la Champions League, en imágenesEl Santiago Bernabéu recoge este martes la ida de cuartos de final de la Champions LeagueEl País07 abr 2026 - 22:39CESTCompartir en WhatsappCompartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en BlueskyCompartir en LinkedinCopiar enlaceIr a los comentariosMbappé anota el primer gol del Real Madrid.Bernat Armangue (AP)Mbappé celebra el primer gol del Real Madrid.Jose Breton (AP)Harry Kane celebra el segundo gol del Bayern.Eurasia Sport Images (Getty Images)Los jugadores del Bayern celebral el segundo gol.S. Mellar (FC Bayern via Getty Images)Vinicius se lamenta tras un disparo que impactó con el lateral de la red. Jose Breton (AP)Luis Díaz marca el primer gol del Bayern ante el Madrid.Angel Martinez (Getty Images)Luis Díaz celebra el gol.Aitor Alcalde (Getty Images) El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Jr., cae ante los defensores del Bayern. Kiko Huesca (EFE)Jonathan Tah, del Bayern Múnich, y Arda Güler, del Real Madrid, disputan el balón.DPA vía Europa Press (DPA vía Europa Press)Huijsen, del Real Madrid y Luis Díaz, del Bayern, luchan por el balón.Jose Breton (AP)Michael Olise, del Bayern y Álvaro Carreras, del Real Madrid, disputan el balón.Bernat Armangue (AP)Kylian Mbappé, del Real Madrid, intenta controlar el balón bajo la presión de Jonathan Tah.Aitor Alcalde (Getty Images)Kylian Mbappé y Serge Gnabry, durante el partido.Ana Beltran (REUTERS)El defensa del Real Madrid, Álvaro Carreras, despeja un balón durante el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputan este martes Real Madrid y Bayern Munich en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. JUANJO MARTÍN (EFE)El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, durante el partido.JUANJO MARTÍN (EFE)Aficionados del Real Madrid muestran su apoyo desde las gradas durante el partido de ida de los cuartos de final.Angel Martinez (Getty Images)El jugador del Bayern, Serge Gnabry, intenta marcar durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Bayern Múnich.Bernat Armangue (AP)El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez y el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, antes del inicio del encuentro. Kiko Huesca (EFE)