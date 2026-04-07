Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
18 fotos
Champions League

Real Madrid - Bayern Múnich: la ida de cuartos de final de la Champions League, en imágenes

El Santiago Bernabéu recoge este martes la ida de cuartos de final de la Champions League

El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
_
_