Real Madrid – Bayern Munich: horario y dónde ver el partido de ida de los cuartos de la Champions

Los de Arbeloa buscan un buen resultado en la ida en el Bernabéu de cara a la vuelta en Alemania

Los cuartos de final de la Champions vuelven al Bernabéu con la ida de un Real Madrid - Bayern Munich. Uno de los clásicos de la competición vuelve a disputarse después de su último cara a cara hace dos ediciones, cuando los blancos remontaron en el Bernabéu con dos goles de Joselu en los minutos finales que le dieron acceso a la final, donde venció al Borussia Dortmund. Arbeloa ya ha recuperado a gran parte de la plantilla después de la vuelta de Mbappé, Bellingham y Militao, que disputó sus primero minutos ante el Mallorca tras su lesión a principio del curso y marcó el único tanto blanco. El Bayern llega con la duda de si Harry Kane estará al 100% para ser titular en el encuentro.

El encuentro dará comienzo a partir de las 21.00 de este martes en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver el partido

El enfrentamiento de ida de cuartos de la Champions se podrá ver a través de Movistar+.