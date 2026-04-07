Real Madrid – Bayern Munich: horario y dónde ver el partido de ida de los cuartos de la Champions
Los de Arbeloa buscan un buen resultado en la ida en el Bernabéu de cara a la vuelta en Alemania
Los cuartos de final de la Champions vuelven al Bernabéu con la ida de un Real Madrid - Bayern Munich. Uno de los clásicos de la competición vuelve a disputarse después de su último cara a cara hace dos ediciones, cuando los blancos remontaron en el Bernabéu con dos goles de Joselu en los minutos finales que le dieron acceso a la final, donde venció al Borussia Dortmund. Arbeloa ya ha recuperado a gran parte de la plantilla después de la vuelta de Mbappé, Bellingham y Militao, que disputó sus primero minutos ante el Mallorca tras su lesión a principio del curso y marcó el único tanto blanco. El Bayern llega con la duda de si Harry Kane estará al 100% para ser titular en el encuentro.
Elite forwards on the ultimate stage 😤#UCL pic.twitter.com/894TB4vP3O— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 6, 2026
Horario del Real Madrid - Bayern Munich
El encuentro dará comienzo a partir de las 21.00 de este martes en el Santiago Bernabéu.
Dónde ver el partido
El enfrentamiento de ida de cuartos de la Champions se podrá ver a través de Movistar+.
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