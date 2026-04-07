Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Champions League

Real Madrid – Bayern Munich: horario y dónde ver el partido de ida de los cuartos de la Champions

Los de Arbeloa buscan un buen resultado en la ida en el Bernabéu de cara a la vuelta en Alemania

Los jugadores del Real Madrid en el entrenamiento previo al partido contra el Bayern.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Los cuartos de final de la Champions vuelven al Bernabéu con la ida de un Real Madrid - Bayern Munich. Uno de los clásicos de la competición vuelve a disputarse después de su último cara a cara hace dos ediciones, cuando los blancos remontaron en el Bernabéu con dos goles de Joselu en los minutos finales que le dieron acceso a la final, donde venció al Borussia Dortmund. Arbeloa ya ha recuperado a gran parte de la plantilla después de la vuelta de Mbappé, Bellingham y Militao, que disputó sus primero minutos ante el Mallorca tras su lesión a principio del curso y marcó el único tanto blanco. El Bayern llega con la duda de si Harry Kane estará al 100% para ser titular en el encuentro.

Horario del Real Madrid - Bayern Munich

Real Madrid REA
Real Madrid
Bayern BAY
Bayern
Movistar Liga de Campeones

El encuentro dará comienzo a partir de las 21.00 de este martes en el Santiago Bernabéu.

Dónde ver el partido

El enfrentamiento de ida de cuartos de la Champions se podrá ver a través de Movistar+.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos deportivos con hasta 50 horas de reproducción. COMPRA POR 26,99€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Almohada viscoelástica con soporte cervical para dormir de lado. COMPRA POR 34,99€
escaparate
Sudadera básica para hombre de Jack & Jones. COMPRA POR 22,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
_
_