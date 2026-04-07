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Real Madrid - Bayern Múnich en directo | Pitarch entra en el once y acompaña a Tchouaméni

Arbeloa deja a Militao y Bellingham en el banquillo | Los blancos buscan un buen resultado en el Bernabéu antes de viajar a Alemania

Los jugadores del Real Madrid entrenan antes del partido ante el Bayern Munich.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
J. M. Benítez
J. M. Benítez
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El Real Madrid y el Bayern Múnich se miden este martes a partir de las 21.00 en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El escenario es el Santiago Bernabéu, donde los blancos buscarán un buen resultado antes de viajar a tierras alemanas, donde se decidirá el pase a las semifinales. Arbeloa ha recuperado a figuras importantes en el equipo como Mbappé, Bellingham o Militao, que volvió a jugar el pasado sábado en la derrota madridista en Son Moix ante el Mallorca y donde el brasileño marcó. Kompany por su parte recupera a Harry Kane tras pasar varios días entre algodones por una lesión en el tobillo, aunque es duda para ser titular en este encuentro.

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¡Sale el once de Arbeloa!

Pitarch vuelve al once titular y acompaña a Tchouaméni en el centro del campo. Arbeloa se reserva a Bellingham y Militao.

XI:Lunin, Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Pitarch, Tchouaméni, Fede Valverde, Güler, Vinicius y Mbappé.

J. M. Benítez
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El Madrid busca consuelo en medio siglo de batallas del gran clásico europeo contra el Bayern

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El Madrid busca consuelo en medio siglo de batallas del gran clásico europeo contra el Bayern

David Álvarez

En la ida de cuartos, perdidos ya el resto de los títulos, el equipo de Arbeloa se enfrenta por 29ª vez en la Copa de Europa a los alemanes, con los que empezó en 1976 una historia que ha ido de la Bestia Negra al dominio blanco

Lee la previa completa aquí.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Real Madrid - Bayern Múnich!

El Real Madrid y el Bayern Múnich se miden este martes a partir de las 21.00 en la ida de los cuartos de final de la Champions League. El escenario es el Santiago Bernabéu, donde los blancos buscarán un buen resultado antes de viajar a Múnich, donde se decidirá el pase a las semifinales. La última vez que se vieron las caras fue hace dos ediciones, cuando los blancos, con dos goles de Joselu al final del encuentro, remontaron la eliminatoria para acabar ganando la final al Borussia Dortmund.

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