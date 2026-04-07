La Audiencia Nacional rechaza declarar ilegal la huelga de futbolistas en la novena jornada de Liga como protesta del partido de Miami

El tribunal concluye que “los paros no constituyeron una huelga sino una manifestación del derecho de libertad de expresión de los jugadores y de la AFE”

La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado este martes la demanda que interpuso LaLiga contra la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) para que se considerara como huelga ilegal el parón de entre 10 y 15 segundos que los jugadores de Primera División llevaron a cabo al inicio de los encuentros de la novena jornada del campeonato ante el malestar por el partido que se iba a celebrar en Miami entre el Villarreal y el FC Barcelona. La patronal sostuvo que los jugadores hicieron una huelga ilegal que causó un perjuicio de 8,7 millones de euros con los paros de 15 segundos convocados por el sindicato. En una sentencia, los magistrados concluyen que “los paros no constituyeron una huelga sino una manifestación del derecho de libertad de expresión de los jugadores y de la AFE”.

“Sea como fuere, y ante la imposibilidad de ser escuchados los capitanes de los clubes, AFE y los jugadores decidieron instrumentar su malestar a través del paro que se secundó en los partidos de la novena jornada. Paro que por su escasa duración (10 segundos de una duración de 90 minutos, a salvo del tiempo añadido en su caso) y nula trascendencia en cuanto al desarrollo de la novena jornada, pues todos los partidos se jugaron hasta su finalización sin incidencia alguna más allá de los lances del juego, no puede calificarse o tildarse de huelga”, advierte el tribunal.

La AN explica que si se examinan las concretas circunstancias en las que se produjeron los hechos consta acreditado que al inicio de los partidos los jugadores permanecieron inmóviles sin intención de empezar a jugar y que el tiempo transcurrido entre el inicio del partido y el comienzo de juego no superó en ningún caso los 15 segundos, siendo en ocasiones incluso más breve. Solo en el partido Celta - Real Sociedad, se produjeron dos paros: al inicio del partido y en el minuto uno, tras un saque de banda, permaneciendo los jugadores inmóviles de nuevo durante 10 segundos.

La interrupción se produjo durante la jornada de trabajo de los futbolistas que, según apunta el fallo “comprende la prestación de servicios ante el público y el tiempo en que esté bajo las órdenes directas del club o entidad deportiva a efectos de entrenamiento o preparación física y técnica para la misma”.

La sentencia de la AN también rechaza que la decisión del promotor de cancelar el partido de Miami pueda achacarse de forma única al paro de los jugadores.