Arbeloa: “Los dos goles del Bayern fueron dos pérdidas que habíamos hablado”

Vincent Kompany, vestido con ropa urbana muy ancha, saludó uno a uno a todo el cuerpo técnico del Madrid que se encontraba en el banquillo. No es habitual tanta cortesía en un entrenador en ese momento tan protocolario. La norma suele reducirse a un breve encuentro con su colega, media vuelta y a otra cosa. El belga, que recibió también tras el descanso el abrazo de Vinicius (hizo un alegato contra el racismo después del incidente con Prestianni), es un tipo educado que, además, ha montado un equipo que no deja de percutir y que castiga el error como pocos. Que se lo digan al Madrid

Dos deslices de los blancos y dos tantos después de la ardua tarea de compromiso en el conjunto local, un logro tan a contrapelo de esta plantilla. “Los dos goles del Bayern fueron dos regalos nuestros. En este nivel es muy peligroso”, lamentó Antonio Rüdiger sobre el césped en el micrófono de Movistar. Álvaro Arbeloa explicó que habían tratado en la preparación del partido cómo reaccionar ante esas situaciones. “Fueron dos errores, dos pérdidas, que habíamos hablado. Ellos te aprietan y va a haber pérdidas. Tienes que cerrarte muy pronto. No tener demasiada gente por delante del balón, sino por detrás. Muchas veces, lo importante no es la pérdida, porque se van a dar, sino cómo reaccionas. Si estás muy abierto, te hacen goles. Contra estos equipos, lo pagas y es lo que hay que afrontar”, detalló el técnico blanco, que llamó a la esperanza para la vuelta. “No va a ser fácil, pero el que no crea que se quede en casa”, proclamó.

El técnico también desveló que en el intermedio reclamó a sus jugadores que debían conservar más el balón, enlazar más cadenas de pases, y que eso pasaba por atreverse a pedir la pelota. “Cuando recuperas tras uno o dos minutos corriendo, hay que dar opciones al poseedor. Si no, la vuelves a perder y te metes en un ciclo de estar siempre defendiendo. No es fácil, porque ellos aprietan muy agresivos, pero necesitamos que la gente se ofrezca, la pida, la aguante, se mueva para ser capaces de hundirles, descansar con balón y amenazarles”, apuntó. Y, a su juicio, la mejora en la segunda parte vino en parte por esta cuestión. “Pudimos hacer más goles”, aseguró Arbeloa, que también admitió que con el 1-2 les faltó cabeza fría en alguna acción porque corrieron el riesgo de encajar el tercero.

“Tuvimos muchas ocasiones para marcar más. El mejor jugador suyo fue Neuer”, indicó Rüdiger en Movistar. El meta visitante cerró la noche con nueve paradas en los 20 remates totales de los blancos. El Bayern, que acumulaba nueve encuentros seguidos sin derrotar al Madrid, llegó al Bernabéu con una media de 3,2 goles en Champions. El Madrid, que no tendrá a Tchouameni en la vuelta por acumulación de amarillas (“no entiendo cómo no sacó roja en la entrada a Mbappé”, se quejó Arbeloa), bordeó el siniestro total al comienzo de la segunda mitad. “Nos hundimos demasiado, sobre todo en los extremos, y eso les ha dado mucho control. Su segundo gol ha sido un mazazo, pero nos hemos recompuesto”, reivindicó el entrenador local.

Pocos los pasaron peor que Álvaro Carreras en los momentos de máximo agobio, muy sometido por su banda ante Michael Olise y en la foto del 0-2. “Tenía enfrente a uno de los mejores del mundo. Mi confianza en él sigue intacta. También aprenderá de hoy. Es el reto de cualquier lateral, necesitas siempre ayuda para pararlos”, analizó Arbeloa.

Con 0-2 y el incendio propagándose por todo el estadio, apareció Jude Bellingham. Las cosas con el inglés van despacio. Arbeloa no tiene prisa por incluirlo en el once titular y contra el Bayern fue, de nuevo, suplente. “No es que me apetezca dejarlo en el banquillo, no soy sospechoso con él. Ojalá lo hubiese podido utilizar todos los partidos 90 minutos”, justificó el preparador blanco sobre el británico, lesionado hasta hace tres semanas. “Hoy estoy contento con la energía que ha mostrado. Seguro que en Múnich nos ayuda mucho”, afirmó. El británico se puso al frente de la acometida final ante un Bayern valiente. “Hemos hecho algunas cosas bien, pero hay que hacerlas mejor para ganar la próxima semana”, sentenció Tchouameni tras un primer acto que amenazó ruina en el bando blanco, y acabó con reacción y apelando a la remontada dentro de una semana. Otra vez.