El Girona, aupado por un gol en propia puerta, alcanza la madurez frente al Villarreal

Hizo de todo el Girona menos hacerse fuerte en el área rival, pero le valió un gol de Pau Navarro en propia puerta para imponerse a un Villarreal que no encontró su sitio durante todo el encuentro.

GIR Girona 1 Paulo Gazzaniga, Daley Blind (Alejandro Francés, min. 73), Álex Moreno, Arnau Martínez (Hugo Rincón, min. 84), Vitor Reis, Azzedine Ounahi (Joel Roca, min. 84), Axel Witsel, Iván Martín (Thomas Lemar, min. 73), Fran Beltrán, Viktor Tsygankov y Vladyslav Vanat (Abel Ruiz, min. 11) VLL Villarreal 0 Luiz Júnior, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min. 79), Santiago Mouriño (Alexander Freeman, min. 69), Santi Comesaña, Nicolas Pépé (Tajon Buchanan, min. 69), Pape Gueye, Alberto Moleiro (Alfon González, min. 69), Gerard Moreno y Georges Mikautadze Goles 1-0 min. 45: Pau Navarro Arbitro Adrián Cordero Vega

Tarjetas amarillas Santiago Mouriño (min. 20), Vitor Reis (min. 52), Pedraza (min. 76), Fran Beltrán (min. 79)

Aunque el Villarreal comenzó con el acoso adelantado, pronto dio un paso atrás ante la persistente pujanza del Girona, que rompía la primera línea rival para plantarse en campo ajeno. Protestaba Marcelino desde el banquillo —durante un parón sacó la pizarra e hizo un corro con unos pocos—, descontento por la presión, aunque conforme por cómo se replegaban, raudos en situarse entre la pelota y su portería para negar al Girona.

Porque el equipo de Míchel tenía el balón, pero se encasquillaba en campo contrario, incapaz de encontrar el pase definitivo o el remate oportuno. Y eso que Ounahi, piernas de alambre y fútbol de oro, lo intentaba de todas las formas, con carreras y quiebros, con conducciones deliciosas de esférico atado a los pies y la cabeza alta, un jugador de calle, de los que piensa más rápido que los demás e innova —como un autopase, un caño o un taconazo mirando al tendido—, la diferencia entre ser uno más o alguien referencial. Pero, aunque logró provocar la tarjeta de Mouriño, su pareja de baile, le costó desgajar al Villarreal, equipo generoso en el esfuerzo que le ofrecía al lateral las ayudas pertinentes. Veneno con antídoto.

Así, sin delanteros que pudieran puntear el fútbol manufacturado, situación agravada por la lesión de Vanat, al Girona le alcanzó con un defensa rival y amigo, toda vez que Pau Navarro, ya al filo del descanso, llegó tarde para despejar un centro de Arnau y envió la bola a gol para alegría de un Girona que tenía de todo menos gol.

Pretendió el Villarreal refugiarse en su verso libre, uno de esos que hace bueno el juego coral del equipo. Era Mikautadze, futbolista que está en permanente erupción, de regate y disparo fácil, como ese que no cogió portería de chiripa, balón desviado por la pierna de Reis a tiempo. Sus desmarques de ruptura eran el maná amarillo, aunque desbravado porque el Girona también refulgía en defensa.

Decidió Marcelino adelantar líneas, además de tocar la tecla de la rueda de los cambios para ganar profundidad por las alas y nutrir de centros al área rival, como ese que encontró a Gerard Moreno. Su disparo fue desviado de forma heroica y dramática por Blind, que evitó al gol al tiempo que se lesionó. Y, más allá de la ambición, poco más ofreció el Villarreal, sometido por un Girona que pareció alcanzar ayer la madurez y que, con este triunfo, resopla de alivio por alejarse de la zona de la quema y mirar de reojo a Europa.