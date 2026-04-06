Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Girona GIR
1
Pau Navarro 45' (pp)
Girona
Villarreal VIL
0
Villarreal
Final
LA LIGA

El Girona, aupado por un gol en propia puerta, alcanza la madurez frente al Villarreal

El equipo de Míchel hace todo bien menos aparecer en el área rival, pero supera a un rival sin mordiente

Los futbolistas del Girona celebran el único tanto del partido.David Borrat (EFE)
Jordi Quixano
Jordi Quixano
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

Hizo de todo el Girona menos hacerse fuerte en el área rival, pero le valió un gol de Pau Navarro en propia puerta para imponerse a un Villarreal que no encontró su sitio durante todo el encuentro.

GIRGirona
1
Paulo Gazzaniga, Daley Blind (Alejandro Francés, min. 73), Álex Moreno, Arnau Martínez (Hugo Rincón, min. 84), Vitor Reis, Azzedine Ounahi (Joel Roca, min. 84), Axel Witsel, Iván Martín (Thomas Lemar, min. 73), Fran Beltrán, Viktor Tsygankov y Vladyslav Vanat (Abel Ruiz, min. 11)
VLLVillarreal
0
Luiz Júnior, Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza (Sergi Cardona, min. 79), Santiago Mouriño (Alexander Freeman, min. 69), Santi Comesaña, Nicolas Pépé (Tajon Buchanan, min. 69), Pape Gueye, Alberto Moleiro (Alfon González, min. 69), Gerard Moreno y Georges Mikautadze
Goles 1-0 min. 45: Pau Navarro
Arbitro Adrián Cordero Vega
Tarjetas amarillas Santiago Mouriño (min. 20), Vitor Reis (min. 52), Pedraza (min. 76), Fran Beltrán (min. 79)

Aunque el Villarreal comenzó con el acoso adelantado, pronto dio un paso atrás ante la persistente pujanza del Girona, que rompía la primera línea rival para plantarse en campo ajeno. Protestaba Marcelino desde el banquillo —durante un parón sacó la pizarra e hizo un corro con unos pocos—, descontento por la presión, aunque conforme por cómo se replegaban, raudos en situarse entre la pelota y su portería para negar al Girona.

Porque el equipo de Míchel tenía el balón, pero se encasquillaba en campo contrario, incapaz de encontrar el pase definitivo o el remate oportuno. Y eso que Ounahi, piernas de alambre y fútbol de oro, lo intentaba de todas las formas, con carreras y quiebros, con conducciones deliciosas de esférico atado a los pies y la cabeza alta, un jugador de calle, de los que piensa más rápido que los demás e innova —como un autopase, un caño o un taconazo mirando al tendido—, la diferencia entre ser uno más o alguien referencial. Pero, aunque logró provocar la tarjeta de Mouriño, su pareja de baile, le costó desgajar al Villarreal, equipo generoso en el esfuerzo que le ofrecía al lateral las ayudas pertinentes. Veneno con antídoto.

Así, sin delanteros que pudieran puntear el fútbol manufacturado, situación agravada por la lesión de Vanat, al Girona le alcanzó con un defensa rival y amigo, toda vez que Pau Navarro, ya al filo del descanso, llegó tarde para despejar un centro de Arnau y envió la bola a gol para alegría de un Girona que tenía de todo menos gol.

Pretendió el Villarreal refugiarse en su verso libre, uno de esos que hace bueno el juego coral del equipo. Era Mikautadze, futbolista que está en permanente erupción, de regate y disparo fácil, como ese que no cogió portería de chiripa, balón desviado por la pierna de Reis a tiempo. Sus desmarques de ruptura eran el maná amarillo, aunque desbravado porque el Girona también refulgía en defensa.

Decidió Marcelino adelantar líneas, además de tocar la tecla de la rueda de los cambios para ganar profundidad por las alas y nutrir de centros al área rival, como ese que encontró a Gerard Moreno. Su disparo fue desviado de forma heroica y dramática por Blind, que evitó al gol al tiempo que se lesionó. Y, más allá de la ambición, poco más ofreció el Villarreal, sometido por un Girona que pareció alcanzar ayer la madurez y que, con este triunfo, resopla de alivio por alejarse de la zona de la quema y mirar de reojo a Europa.

Clasificación
Clasificación PT PJ PG PE PP
10
ESP
38 30 10 8 12
11
ATH
38 30 11 5 14
12
GIR
37 30 9 10 11
13
RAY
35 30 8 11 11
14
VAL
35 30 9 8 13
Clasificación PT PJ PG PE PP
1
BCN
76 30 25 1 4
2
RMA
69 30 22 3 5
3
VLL
58 30 18 4 8
4
ATM
57 30 17 6 7
5
BET
45 30 11 12 7

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Auriculares inalámbricos deportivos con hasta 50 horas de reproducción. COMPRA POR 26,99€
escaparate
Cubo de enchufes para cargar múltiples dispositivos al mismo tiempo. COMPRA POR 20,99€
escaparate
Almohada viscoelástica con soporte cervical para dormir de lado. COMPRA POR 34,99€
escaparate
Sudadera básica para hombre de Jack & Jones. COMPRA POR 22,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
Recomendaciones EL PAÍS
Francés online
cursosingles
Mejora tu francés con una Learning Serie.
cursosingles
Episodios diarios, culturales y personalizados.
cursosingles
Evaluación de nivel y certificado pedagógico al acabar la formación.
cursosingles
Prueba 7 días gratis y sin compromiso.
_
_