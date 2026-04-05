Otra temporada de frustración y decepción máximas para el Madrid: seis derrotas ante el Barcelona con un global de 25-2 en goles

Después de perder la semana pasada ante el Barcelona por 2-6 en el Alfredo di Stéfano en la ida de los cuartos de final de la Champions, lo primero que hizo el entrenador del Real Madrid al comparecer en rueda de prensa fue disculparse. “Pedir perdón a la afición, porque yo creo que no se merecen el partido que hemos jugado. Hemos estado muy, muy, muy lejos de la versión que queríamos”, admitió Pau Quesada. El técnico cogió las riendas del banquillo el pasado verano para tratar de impulsar un proyecto que desde que nació en 2020 había encadenado una decepción tras otra. Las vitrinas del club, en cambio, continuarán vacías tras la sexta temporada de vida y el cara a cara con el Barça, el equipo de referencia en el fútbol español y europeo, es cada vez más pavoroso para la entidad: 24 derrotas y un solo triunfo, con 92 goles encajados y tan solo 12 anotados contra las azulgranas. “Se ha visto a un Madrid que no queríamos, justamente del que queríamos huir, pero nos hemos vuelto a encontrar con ese Madrid que queremos cambiar”, añadió el preparador valenciano ocho días antes de caer otra vez más frente a las catalanas. El jueves, en la vuelta de la eliminatoria, el marcador en el Camp Nou fue incluso mayor: 6-0 delante de 60.067 espectadores, el récord de asistencia en el estadio desde que este reabrió en noviembre.

Las palabras de Quesada contrastaron con el conformismo que desprendían las declaraciones del anterior entrenador, Alberto Toril, casi en cada derrota ante el Barcelona y también con la poca autocrítica que sale desde las altas instancias del club sobre la situación del equipo. Las blancas se han quedado otro año más a principios de abril sin más objetivo que acabar con dignidad la Liga F —el Barça ganó 0-3 el pasado domingo en el Di Stéfano y aventaja al Real en 13 puntos a falta de seis jornadas— tras ver cómo las azulgranas les amargaban la temporada en todas las competiciones: las tumbaron en la final de la Supercopa (2-0), las apearon en los cuartos de la Copa de la Reina (0-4) y las arrasaron en el cruce de la Champions con un global de 12-2, un resultado más habitual en el fútbol formativo que en la élite.

La frustración para la hinchada madridista es máxima si se tiene en cuenta que el marcador de los seis clásicos de esta campaña arroja un 25-2 pese a las mejoras tácticas que ha implementado Quesada y al despegue de Linda Caicedo, convertida ya en una de las futbolistas más desequilibrantes del planeta a sus 21 años. La realidad, sin embargo, es que la plantilla del Madrid está muy por debajo aún de la del Barcelona —con un beneficio de dos millones de euros el curso pasado y un presupuesto de 12,7 millones, por delante de los 10,5 del Madrid—. Según la web especializada Soccerdonna, el valor de mercado de las jugadoras del Real asciende a 8,5 millones, muy lejos de los 14,2 millones de las del Barça, que cuenta con el vestuario más valioso del mundo.

Quesada, además, ha tenido que trabajar esta temporada con un grupo que muchos analistas califican como menos competitivo que el del año anterior. Ni Yasmim Ribeiro ni Karen Holmgaard han igualado el nivel de Olga Carmona en el lateral izquierdo ni tampoco Sara Däbritz ha hecho olvidar a Melanie Leupolz en la medular. El técnico reflexionó el jueves sobre la capacidad de fichar que tiene el Madrid tras el 6-0 en el Camp Nou: “Si vas al mercado, te encuentras muchísimas dificultades porque hay una Liga inglesa que parece que está antes que nadie para firmar a los mejores talentos. Posiblemente, de las 20 mejores jugadoras del mundo, 10 están aquí. Entonces, el margen para fichar a jugadoras mejores que las que tiene el Barça, por mucho dinero que tengamos, encontrar a una delantera mejor que Ewa Pajor, me va a costar; encontrar una lateral derecho mejor que Ona Batlle, me va a costar. No es solo dinero, es tiempo, es crecimiento, es confianza en lo que se está haciendo [...]. Obviamente, te lo empaña todo que tu rival natural, que es el Barça, tenga una generación de futbolistas tan dominante”.

La campaña ha tenido varios chascos importantes, como la derrota en la casa del campeón de Europa, el Arsenal, después de una segunda parte en la que el equipo se hundió tras un gran primer tramo, y sobre todo el empate en la última jornada de la primera fase de la Champions frente al Twente. El 1-1 en casa de las neerlandesas, que ya estaban eliminadas y no habían ganado ni siquiera un partido, sacó al Real del top-4, las posiciones que daban acceso directo a los cuartos, y lo condenó a medirse ya con el Barcelona en la antepenúltima ronda del torneo.

Las jugadoras del Barcelona celebran uno de sus seis goles ante el Madrid el pasado jueves en el Camp Nou. Albert Gea (REUTERS)

En sus cinco aventuras continentales, el Madrid jamás ha pisado las semifinales. Su techo está en los cuartos, en donde se estrelló en 2022, 2025 y 2026. Preguntado por EL PAÍS por el objetivo del equipo en Europa tras eliminar al Eintracht Frankfurt en el playoff de acceso, Quesada contestó el pasado 18 de septiembre: “Vamos a ver el sorteo, y a partir de ahí será cada jornada que juguemos en el Di Stéfano dar una versión de nosotras como la que se ha visto hoy, conectar con la gente, y después ir a escenarios maravillosos en Europa y dejar el escudo del Madrid lo más alto posible”.

Las impresionantes goleadas del Barça en los clásicos no mostraron precisamente la mejor imagen del Real. Más allá del marcador, el Madrid fue el único club de la Champions que en cuartos no abrió su estadio grande para que jugara el femenino. Además del Barcelona, lo hicieron el Manchester United (7.513 personas en Old Trafford), el Bayern (unas 25.000 en el Allianz Arena), el Arsenal (18.087 en el Emirates Stadium), el Olympique de Lyon (14.083 en el Gropuama Stadium), el Chelsea (16.117 en Stamford Bridge) y el Wolfsburgo (5.089 en el Volkswagen Arena). Al 2-6 en el Di Stéfano acudieron 4.203 espectadores, muy por encima de la media de 1.250 con la que cuenta el recinto este curso en la Liga F, aunque muchos fueron para animar a las azulgranas, un equipo de época que tiene seguidores en todo el país. Leupolz, que formó parte de la plantilla blanca en la 2024-2025, desveló el año pasado en el podcast Kicker FE:male que el presidente de la entidad, Florentino Pérez, le dijo al vestuario que no se estrenaría en el Santiago Bernabéu —unos 83.000 asientos— hasta que levantaran el primer título de su historia, una empresa que hoy por hoy semeja casi ciencia ficción ante la impactante superioridad del Barça.