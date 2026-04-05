El Oviedo gana a un Sevilla sin alma en el estreno de Luis García Plaza

El Oviedo se colocó a siete puntos de la permanencia después de derrotar a un Sevilla que se sitúa al borde del abismo. Los locales se tomaron el partido como una final y ganaron para mantener opciones, muy remotas, de quedarse en Primera. Luis García Plaza, que se estrenaba en el banquillo del Sevilla, tiene mucho trabajo por delante. Si bien es cierto que su equipo se quedó con uno menos por la roja a Nianzou en el minuto 38, también lo es que las sensaciones que desprende su equipo son pavorosas. Ante un Oviedo colista, el Sevilla fue incapaz de tirar entre los tres palos de la meta de Escandell. Su producción en ataque fue ínfima, como su falta de fútbol, con una escasez de recursos muy llamativa. Lo único que hizo el Sevilla fue lanzar saques de banda al área e intentar aprovechar algún balón parado. Mientras, al Oviedo le faltó pausa para hacer el segundo gol jugando en superioridad numérica. Odysseas, eso sí, salvó a su equipo en dos disparos de Cazorla y de Ilyas. El Sevilla, un alma en pena, fue la viva imagen de la impotencia.

OVI Oviedo 1 Aarón Escandell, Eric Bailly, Javi López (Rahim Alhassane, min. 84), Nacho Vidal, Dani Calvo, Ilyas Chaira, Nicolás Fonseca, Thiago Fernández (Haissem Hassan, min. 71), Alberto Reina (Santi Cazorla, min. 71), Kwasi Sibo (Santiago Colombatto, min. 58) y Federico Viñas (Thiago Borbas, min. 58) SEV Sevilla 0 Odysseas Vlachodimos, Oso (Gabriel Suazo, min. 72), Tanguy Nianzou, Kike Salas, José Ángel Carmona (Andrés Castrín, min. 45), Nemanja Gudelj, Djibril Sow (Manu Bueno, min. 45), Rubén Vargas (Chidera Ejuke, min. 79), Juanlu Sánchez, Batista Mendy (Isaac Romero, min. 71) y Akor Adams Goles 1-0 min. 31: Federico Viñas Arbitro Alejandro José Hernández Hernández

Tarjetas amarillas Federico Viñas (min. 12), José Ángel Carmona (min. 42), Javi López (min. 52), Kike Salas (min. 53), Manu Bueno (min. 68), Nicolás Fonseca (min. 88), Eric Bailly (min. 89), Ilyas Chaira (min. 91) Tarjetas rojas Nianzou Tanguy Kouassi (min. 37)

Hay cuestiones en el Sevilla que van más allá de la llegada de un nuevo entrenador para paliar una situación complicada. Vicios eternos que se repiten. Problemas conocidos que no encuentran solución. García Plaza colocó a Gudelj en el centro del campo por la sanción de Agoumé y puso a Nianzou en el centro de la defensa. Un central que le cuesta una millonada al Sevilla y que es sinónimo de su decadencia. En un partido en el que no pasaba nada, con un Oviedo sin chispa y un Sevilla con el afán de no cometer ningún error, Nianzou se despistó en un saque de esquina para perder la pista de Viñas, que remató a placer para hacer el 1-0. Seis minutos después, el central dejó correr un mal saque de banda de Oso para que Viñas, otra vez, le robara la cartera. Debió pensar Nianzou que juega solo. Su patada al uruguayo le costó la roja. El estreno de García Plaza en el Sevilla se complicaba una barbaridad: 1-0 en contra e inferioridad numérica desde el minuto 38.

Un Sevilla que había salido con cinco cambios con respecto al último partido ante el Valencia apenas había mostrado nada. Un par de remates del propio Nianzou y una queja por un pisotón de Sibo a Sow que pudo ser roja y que ni siquiera requirió de la intervención del VAR.

El Sevilla se limitó a esperar en la segunda parte, buscando un fallo del Oviedo o un milagro, porque no era fácil de entender su falta de profundidad y fútbol. El Oviedo intentó hacer el segundo, pero sin Viñas eso es imposible. Borbas, su sustituto, apenas aportó nada. Sí lo hizo Cazorla, dando un poco de pausa a un equipo que es un manojo de nervios. Los ovetenses lo tienen muy complicado, pero pueden soñar con la permanencia. El Sevilla se queda temblando, a dos puntos del descenso tras acumular su quinto partido sin ganar (tres derrotas seguidas) y a la espera del Atlético.

“Quedarnos con 10 nos marca y luego tenemos un error grosero en el gol que encajamos. Debemos corregir esos despistes. Hasta ahí ellos no habían llegado. Lo intentamos con 10, pero no ha sido posible. Ahora a por el Atlético, podemos ganarle”, afirmó Luis García Plaza, entrenador del Sevilla. “Creo que hay penalti a Gudelj y una expulsión por una dura entrada a Sow, que ha quedado lesionado”, añadió.