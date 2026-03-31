Italia arde en el peor de los infiernos, fuera del Mundial por tercera vez seguida

Se estira Donnarumma y roza el balón. Pero entra en la portería y el meta, que se había convertido en santo durante el duelo, baja a los infiernos, rodillas al suelo y manos a las cabeza con bengalas a su espalda. El gol es de Bajraktarevic y sirve para que Bosnia alcance en los penaltis de la final de la repesca (1-1 y 4-1) y en Zenica el segundo Mundial en su historia después del de 2014; el cuchillazo es para Italia, que ha convertido el balón de fútbol en un drama, incluso después de jugar a lo que sabe y siempre fue, capaz de aguantar con uno menos desde antes del entreacto y llevar el envite a la prórroga y a los penaltis. Pero Pio Esposito y Cristante erraron sus lanzamientos e Italia, cuatro veces campeona universal, se perderá su tercer Mundial consecutivo —cayó frente a Suecia y Macedonia del Norte en los playoffs de clasificación de 2018 y 2022— cuando desde 1962 no había faltado a cita alguna. Sí que, también a última hora, irán Turquía (0-1 a Kosovo), Suecia (3-2 a Polonia) y República Checa (2-2 y 3-1 en los penaltis ante Dinamarca).

BIH Bosnia 1 (4) Nikola Vasilj, Sead Kolasinac (Kerim Alajbegovic, min. 45), Tarik Muharemovic, Amar Dedic, Nikola Katic, Ivan Basic (Haris Tabakovic, min. 70), Ivan Sunjic (Benjamin Tahirovic, min. 45), Esmir Bajraktarevic, Amar Memic (Dzenis Burnic, min. 70), Edin Dzeko y Ermedin Demirovic (Amir Hadziahmetovic, min. 114) ITA Italia 1 (1) Gianluigi Donnarumma, Gianluca Mancini, Riccardo Calafiori, Alessandro Bastoni, Matteo Politano (Marco Palestra, min. 45), Nicolò Barella (Davide Frattesi, min. 84), Manuel Locatelli (Bryan Cristante, min. 70), Sandro Tonali, Federico Dimarco (Leonardo Spinazzola, min. 90), Moise Kean (Francesco Pio Esposito, min. 70) y Mateo Retegui (Federico Gatti, min. 43) Goles 0-1 min. 14: Kean. 1-1 min. 78: Haris Tabakovic Penaltis: Falla Francesco Pio Esposito. 1-0. Haris Tabakovic. 2-0. Kerim Alajbegovic. 3-0. Esmir Bajraktarevic. Falla Cristante. 3-1. Sandro Tonali. 4-1. Benjamin Tahirovic. Arbitro Clément Turpin

Tarjetas amarillas Benjamin Tahirovic (min. 53), Gianluigi Donnarumma (min. 80), Gattuso (min. 80), Tarik Muharemovic (min. 102), Nikola Katic (min. 113), Davide Frattesi (min. 120) Tarjetas rojas Alessandro Bastoni (min. 40)

Por mucho que Italia gritase a pleno pulmón su himno, fiel reflejo del espíritu del técnico Gennaro Gattuso, a la que comenzó el encuentro quedó enmudecida (o así quiso parecerlo) por la propuesta de Bosnia, con el balón como hilo conductor, siempre jugando desde la raíz. El problema era que rompía con facilidad la primera línea de presión, pero se encallaba después porque le faltaba encontrar pasillos en campo ajeno, desplegarse en amplitud y profundidad, además del talento del último pase. Y aunque Bajraktarevic, Demirovic y el viejo rockero Dzeko —40 años y ahora en el Schalke de la Segunda alemana— dispararon con pistola de plástico, Italia explicó por arte de birlibirloque por qué es Italia.

Encerrado en su campo, sin apenas encadenar dos pases, cómodo incluso con el papel secundario, a Italia le alcanzó con un error —horripilante, eso sí— del portero rival. A Vasilj se le cayó el mundo encima después de que, sin apenas oposición, convirtiera un despeje en un pase al contrario, a Barella. Y de ahí salió el pasé a la carrera de Kean y el remate del delantero, de primeras y al palo opuesto. Dulce definición y amargo castigo para Bosnia, exigida a resquebrajar a una selección que hace honor a su tradición, bloque solidario y granítico de defensa.

Los planes de la Azzurra, sin embargo, se fueron al traste antes del descanso. Advirtió Dzeko con un remate de cabeza cruzado que no cogió portería por poco y acertó Memic al coger la espalda de la zaga italiana. Porque fue ahí cuando Alessandro Bastoni midió mal el riesgo y los tiempos; falta, último defensa y tarjeta roja, e Italia que redobla la apuesta porque debe ser Italia al cuadrado para sobrevivir. No se salió con la suya.

El soliloquio de Bosnia fue desde entonces el guion inamovible, un ataque y gol que solo cumplía la mitad del trato. Se pasaban de los remates torcidos a los centros huérfanos de rematador por milímetros, de los pases que pudieron ser pero no fueron a la gran ocasión de Kean a la contra, de los chutes que se estrellaban en las piernas a las paradas de Donnarumma. Y fueron unas cuantas, dolor de muela para Demirovic, Dzeko, Basic, Dedic, Katic, Memic, Alajbegovic…. Hasta que llegó un centro desde la banda derecha que Dzeko atacó en el segundo palo. El balón lo rechazó Donnarumma, pero ya no el posterior remate de Tabakovic. Bosnia estaba, al fin, más que viva.

Italia recuperó por un instante la ambición, con fútbol en campo rival, con los laterales progresando por los carriles. Y casi le cuesta la vida con un remate de Demirovic que el meta del City atajó fabulosamente para certificar que Italia no dejaría de ser Italia, ya en la prórroga. Período en el que se duplicó la maestría italiana defensiva y la de hacer la envolvente, que cualquier excusa es buena para retorcerse por el suelo, que cualquier balón fuera es la mejor de las ocasiones para tomar un café y que cualquier ocasión vale para iniciar un rifirrafe, incluso con Gattuso encarándose con Bajraktarevic. Tretas que le hicieron hacerse grande, al punto de que pareció jugar con uno más y no con uno menos, dominio relatado por un remate de Pio Esposito que Vasilj desvió a tiempo. Y aunque Italia recuperó esa vieja receta que tanto le dio, Tahirovic, Tabakovic, Alajbegovic y Baraktarevic superaron a Donnarumma y llevaron a Bosnia al éxtasis, al tiempo que a Italia al peor de los infiernos, uno que ya conoce desde hace tiempo, fuera de los Mundiales desde hace más de una década.