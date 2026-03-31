España – Egipto: horario y dónde ver el partido amistoso de la selección

Los jugadores de la selección española en un entrenamiento antes del partido ante Egipto.

Los de Luis de la Fuente disputan el segundo encuentro de esta ventana de selecciones tras vencer en el primero a Serbia por 3-0

España y Egipto se enfrentan este martes en el RCDE Staidum de Barcelona en el segundo partido del parón de selecciones. Los de Luis de la Fuente consiguieron una contundente victoria ante Serbia (3-0) en el primer encuentro donde Oyarzabal marcó un doblete y el debutante Víctor Muñoz completó el resultado. El seleccionador español no podrá contar con Martín Zubimendi para este segundo enfrentamiento por unas molestias.

Egipto por su parte llega tras vencer a Arabia Saudí por 0-4 y, pese a que tiene en sus filas al jugador del Manchester City Omar Marmoush, no cuenta con Mohamed Salah, lesionado justo antes de la ventana de selecciones.

Horario del España - Egipto

El segundo partido amistoso de la selección en este parón se disputará a partir de las 21.00 de este martes.

Dónde ver el partido

El encuentro se podrá ver a través de La1 de RTVE.