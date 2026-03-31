Ir al contenido
_
_
_
_
Fútbol
Partidos Amistosos

España – Egipto: horario y dónde ver el partido amistoso de la selección

Los de Luis de la Fuente disputan el segundo encuentro de esta ventana de selecciones tras vencer en el primero a Serbia por 3-0

Los jugadores de la selección española en un entrenamiento antes del partido ante Egipto.SERGIO PEREZ (EFE)
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

España y Egipto se enfrentan este martes en el RCDE Staidum de Barcelona en el segundo partido del parón de selecciones. Los de Luis de la Fuente consiguieron una contundente victoria ante Serbia (3-0) en el primer encuentro donde Oyarzabal marcó un doblete y el debutante Víctor Muñoz completó el resultado. El seleccionador español no podrá contar con Martín Zubimendi para este segundo enfrentamiento por unas molestias.

Egipto por su parte llega tras vencer a Arabia Saudí por 0-4 y, pese a que tiene en sus filas al jugador del Manchester City Omar Marmoush, no cuenta con Mohamed Salah, lesionado justo antes de la ventana de selecciones.

Horario del España - Egipto

España ESP
Egipto EGI
La 1

El segundo partido amistoso de la selección en este parón se disputará a partir de las 21.00 de este martes.

Dónde ver el partido

El encuentro se podrá ver a través de La1 de RTVE.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_
Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Juego de dos sartenes antiadherentes de Tefal de 22/26 cm con mango extraíble. COMPRA POR 45,99€
escaparate
Pulverizador de aceite para cocinar y aliñar tus ensaladas. COMPRA POR 10,99€
escaparate
Pack de cinco camisetas de manga corta para hombre. COMPRA POR 25,39€
escaparate
Mochila de viaje para cabina de avión adaptada para aerolíneas de bajo coste. COMPRA POR 21,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_