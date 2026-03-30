Víctor Muñoz, el futbolista que creció después del ruido, busca su escaparate en el Mundial

Su llegada a Osasuna, dos meses después de recibir mensajes de odio en las redes tras una ocasión fallada con el Real Madrid ante el Barcelona, ha impulsado su carrera con su convocatoria con España y su gol contra Serbia

Minuto 88 de partido en Montjuic. Clásico crucial que puede decidir la Liga 24/25 en la jornada 35. 4-3 en el marcador. Vinicius sale del campo lesionado y entra un canterano que no ha debutado en el primer equipo del Real Madrid. Su nombre es Víctor Muñoz. 30 segundos después de pisar el césped, mano a mano ante Szczesny. Fuera. El partido termina con victoria para el Barcelona y las redes se inundan de mensajes contra el chico de 21 años. “Felicidades por el debut. No vuelvas a entrar”. “Tu primer y último partido con el Real Madrid”. “Eres bizco o qué cojones”. Víctor Muñoz (Barcelona, 22 años) tuvo que bloquear los comentarios en sus redes y meses después abandonaría el club blanco para recalar en Osasuna. En el deporte de élite cualquiera podría hundirse ante una situación así y más a esa edad. Pero Víctor Muñoz se aisló del ruido, trabajó y creció. Ahora, es un líder en el conjunto navarro, convocado con la selección española de Luis de la Fuente y anotador en su debut ante Serbia el pasado viernes en el Estadio de La Cerámica (3-0).

Víctor Muñoz llegó en 2014, con 11 años, a La Masia, pero tres años después saldría al Damm, club de donde salieron nombres como Gerard Moreno, Joan García o Marc Casadó, entre otros. Su crecimiento en este club barcelonés volvió a atraer la atención del Barcelona, pero también del Real Madrid. Y se decantó por el conjunto blanco. “Me apetecía vivir la experiencia de estar fuera de casa y vivir por el fútbol. Fue lo que me llamó la atención y elegí el Madrid”, explicaba a EL PAÍS el pasado diciembre.

En 2021 llegó a Valdebebas, al Juvenil A, y lograría conquistar la Copa del Rey Juvenil. Después, promocionó al filial blanco hasta que llegó aquel día fatídico en Barcelona, su casa. Ahora brilla en Osasuna después de que el conjunto navarro pagara cinco millones de euros el pasado verano. Víctor Muñoz ha marcado seis tantos y ha repartido dos asistencias en los 31 partidos disputados con Osasuna entre Liga y Copa. El futbolista catalán ha jugado todos los partidos ligueros con los rojillos, el único junto al portero Sergio Herrera que tiene esta cifra y es el segundo que más minutos ha estado sobre el césped (2.279), solo por detrás de Catena.

Víctor Muñoz es un auténtico velocista, pero además es desequilibrante y con un gran desborde. Prueba de ello son los 63 regates completados con éxito este curso —los mismos que Kylian Mbappé— y que le colocan como el tercer máximo regateador de la Liga.

La apuesta de Luis de la Fuente por el extremo de Osasuna surtió efecto en su primera aparición con La Roja. Nueve minutos sobre el césped le bastaron para recibir una asistencia de Ferran Torres y anotar con un remate de exterior en el mano a mano ante el meta serbio Milinkovic-Savic. “Lo mejor que tiene es la humildad. Sabe que acaba de llegar, que tiene que seguir trabajando mucho, pero ha hecho algo muy importante”, destacó el seleccionador español, que veía este sábado cómo Zubimendi abandonaba la concetración por unas molestias. No podrá estar este martes ante Egipto (21.00, La1) en Cornellà, que acoge el último amistoso antes de la convocatoria definitiva de este verano. Sí lo hará Muñoz. “Ha encajado perfectamente y eso es muy importante. Solo le pido que siga con esas ganas de mejorar y escuchando mucho, porque esa es la mejor manera de crecer”, añadió De la Fuente.

A falta de 73 días para el Mundial, el chico encara la recta final de la temporada con ilusión y con la certeza de que tiene sus opciones de cruzar el charco para representar a España. Su desempeño con el club navarro le ha puesto en el foco de todas las miradas. El Sunderland inglés llegó a ofrecer en el mercado invernal 25 millones por él, no muy lejos de su cláusula de 40, pero decidió permanecer en El Sadar. El Real Madrid por su parte acordó en su venta el 50% de sus derechos y una opción de recompra. Equipos interesados no le faltan. Habrá que esperar al verano para descifrar su futuro y, quizá, la Copa del Mundo pueda ser su escaparate final para dar el salto definitivo.