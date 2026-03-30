Beatriz Álvarez dimite como presidenta de la Liga F sin aclarar si se presentará de nuevo como candidata

Beatriz Álvarez, la presidenta de la Liga F desde que el torneó adquirió la categoría de profesional en la temporada 2022-2023, ha dimitido este lunes como la máxima dirigente de la patronal, según un breve comunicado colgado en la web del organismo. Con el movimiento, la asturiana inicia los trámites para la convocatoria de las elecciones a la presidencia del organismo que rige el torneo, siempre y cuando haya varios candidatos y no solo uno. Álvarez no ha anunciado si se presentará de nuevo o no, aunque varias fuentes consultadas por EL PAÍS creen que lo hará. Este diario se ha tratado de poner en contacto con ella para conocer su decisión, pero no ha obtenido respuesta.

La dimisión de Beatriz Álvarez llega después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) desestimara hace una semana la petición de inhabilitación presentada contra ella por el exvicepresidente de la Liga F Rubén Alcaine, que denunció a la máxima dirigente por supuestas irregularidades en la asamblea extraordinaria que aprobó una moción de censura contra él en junio de 2025. El tribunal resolvió el expediente con una amonestación pública para la asturiana, ya que consideró que se vulneró el artículo 36 de los Estatutos de la LPFF. El TAD afirmó que la asamblea que terminó con el cese de Alcaine debía estar presidida por el representante del club más antiguo presente en la sesión, y no por la presidenta de la Liga, tal y como ocurrió.

En los casi cuatro años que Álvarez lleva como presidenta, la Liga F no ha logrado dos objetivos primordiales. El primero, atraer a más gente a los estadios, que esta temporada cuentan con una media de unos 1.400 espectadores por encuentro, por debajo de las 1.660 registradas en la 2024-2025, según los datos recopilados por EL PAÍS. El segundo era lograr que la Liga, que el Barcelona levantará en unas semanas por séptima vez consecutiva, sea más competitiva y atractiva para el público, pero la diferencia entre el Barça y su inmediato perseguidor, el Real Madrid, es a día de hoy abismal. Las azulgranas han ganado 23 clásicos y han perdido solo uno y varias jugadoras, como Aitana Bonmatí, han levantado la voz por la situación del campeonato, con estadios mucho más vacíos que en Inglaterra y jugadoras que optan por emigrar a la propia Liga inglesa, a la estadounidense o a la alemana en busca de mejores sueldos.

Además, el sindicato mayoritario en el mundo del fútbol, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), denunció la semana pasada el convenio colectivo para renegociar el marco legal que regula las relaciones contractuales entre clubes y futbolistas y que esta temporada fija un salario mínimo de 23.500 euros anuales para las jugadoras.

El campeonato, en cambio, ha dado en el último año dos pasos adelante. La patronal firmó un acuerdo con Moeve en mayo de 2025 a cambio de 18 millones de euros para las tres próximas temporadas por dar nombre a la Liga y espera incorporar a lo largo de este curso ingresos derivados de su inclusión permanente en la quiniela, aunque a falta de seis jornadas el Gobierno todavía no ha dado luz verde al real decreto con el que pretendía impulsar el proyecto. El pasado enero consiguió un acuerdo comercial con RTVE y TV3 —la televisión pública catalana— para que ambas corporaciones retransmitan en abierto cuatro partidos por jornada en lo que resta de temporada. DAZN, la plataforma privada que en 2022 compró por 35 millones de euros los derechos de emisión del torneo hasta el curso 2026-2027, sigue televisando desde entonces de forma íntegra los ocho encuentros que se celebran cada fin de semana.