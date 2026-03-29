El Barcelona mata la Liga con una nueva goleada en el Di Stéfano

Solo cuatro días después de arrasar al Madrid en la Champions, el Barcelona volvió a golear esta noche al Real en el Alfredo di Stéfano con una superioridad abrumadora. Casi como si no costara, con la rutina de quien va otro otro día más a la oficina, el Barça superó al segundo clasificado de la Liga F sin ningún tipo de dificultad para matar el torneo. Son ya 13 puntos los que saca el líder a su perseguidor a falta de seis jornadas, una distancia insalvable entre el equipo que domina el fútbol europeo y otro que sufre una realidad tan angustiosa ante las azulgranas que casi parece kafkiana: 23 derrotas en los clásicos y tan solo un triunfo contra el rival que esta temporada le ganó la Supercopa, lo apeó de la Copa y que en breve alzará la Liga.

RMF Real Madrid Femenino 0 Misa, María Méndez, Rocío Gálvez, Yasmim, Eva Navarro (Iris Ashley, min. 86), Maëlle Lakrar, Athenea del Castillo (Irune Dorado, min. 62), Filippa Angeldahl (Shei García, min. 77), Sandie Toletti, Sara Däbritz (Caroline Weir, min. 62) y Linda Caicedo (Naomie Feller, min. 62) FCBF FC Barcelona Femenino 3 Cata Coll, Esmee Brugts, Ona Batlle, Aïcha Cámara (Mapi León, min. 55), Irene Paredes, Caroline Graham Hansen (Vicky López, min. 69), Alexia Putellas, Patri Guijarro (Clàudia Pina, min. 55), Sydney Schertenleib (Kika Nazareth, min. 69), Clara Serrajordi y Salma Paralluelo (Ewa Pajor, min. 69) Goles 0-1 min. 17: Ona Batlle. 0-2 min. 50: Alexia Putellas. 0-3 min. 54: Maëlle Lakrar Arbitro Olatz Rivera Olmedo

Tarjetas amarillas Maëlle Lakrar (min. 12), Sandie Toletti (min. 74)

La puesta en escena del Real, ordenado desde la nueva estructura que le dio Quesada, fue en cambio más solvente que la de cuatro días antes. El técnico mudó el esquema de su habitual 4-4-2 a un 5-4-1, con Linda Caicedo en punta y María Méndez, Lakrar y Rocío Gálvez en el centro de la zaga. El grupo se mostró más compacto y frenó las embestidas iniciales del Barça, pero pasó las de Caín para sacar el balón desde atrás. La presión adelantada de las azulgranas turbaba a su rival casi en cada acción: a veces era una pérdida en campo propio, en otras la jugada moría por un mal pase y en muchas el conjunto de Quesada no encontraba más remedio que un balonazo desesperado hacia Linda.

Al dominio posicional del Barcelona le costó al principio encontrar la profundidad. Patri, Alexia y Serrajordi volvieron a dirigir la partitura desde la medular, con Hansen, Schertenleib y Salma esta vez en el tridente ofensivo. El equipo tejía y tejía y acumulaba mucha posesión pero no probaba a Misa. En ese orden azulgrana, con su rival cada vez más hundido alrededor de su área, las blancas cazaron una contra con su futbolista más diferencial. Caicedo, que hacía cuatro días había dejado dos golazos de postal en los que frustró a Paredes, le volvió a ganar la carrera a la central tras un pelotazo de Angeldahl desde la frontal. La colombiana se quedó con una pradera por delante y solo con Serrajordi entre entre ella y la potería. La centrocampista aguantó de manera brillante el uno contra uno de una de las jugadoras más desequilibrantes del mundo y evitó que se plantara ante Cata.

El susto espabiló al momento al Barça, que al fin le imprimió más verticalidad a sus jugadas. Hansen se deshizo de Yasmim en una contra y forzó a Misa antes de que Ona clavara el primero desde la frontal. El tiro de la lateral rozó en Gálvez y adquirió una parábola combada con la que terminó en la red. El Madrid estaba tan encastillado sobre su portería que la impresión era que cualquier desvío en un disparo resultaría terminal.

La ventaja dio mucha calma a las futbolistas de Pere Romeu, con Hansen cada vez más crecida. La extremo se escapó una y otra vez por el carril derecho de Yasmim, incapaz de frenarla y con muchísimas dificultades con el balón. Gálvez evitó el tanto de Alexia sobre la línea de gol tras una internada de la atacante noruega y Patri estampó en el lateral de la red un derechazo desde la frontal.

No hubo más señales de vida del ataque del Real que un disparo lejano de Athenea que se escapó por encima del larguero. La superioridad del Barça fue tan completa que el equipo ya resolvió el partido al inicio del segundo tramo. Hansen le hizo el enésimo roto a Yasmim y asistió a Alexia para que desempatara con Pajor como la máxima goleadora histórica de los clásicos con su tanto número 14. Cuatro minutos más tarde, Lakrar anotó en propia puerta el tercero tras otra cabalgada de la noruega.

El marcador no fue más escandaloso porque Misa evitó los goles de Brugts y Vicky mientras Quesada daba descanso a Linda, Athenea, Däbritz, Angeldahl y Eva Navarro y Romeu se permitía retirar a Patri y dar carrete a Mapi, recién recuperada de una lesión, Pina, Pajor, Kika y la propia Vicky. El choque murió en el área de un Real que no tuvo ningún tipo de contestación a la hegemonía del Barça y que el próximo jueves tiene una visita imponente al Camp Nou tras el 2-6 que recibió el pasado miércoles en la ida de los cuartos de la Champions.