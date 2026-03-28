Vuelve el fuego de Rodri y De la Fuente ya tiene un once tipo para el Mundial

El mediocentro recupera su poder en la Roja, que última las pruebas antes de la gran cita de este verano, mientras su futuro en el Manchester City continúa en el aire

Ante Serbia, Luis de la Fuente dejó ver sus cartas. Al menos, la mayoría de sus ideas. En las últimas pruebas antes del pistoletazo inicial del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el técnico de la Roja ensayó un once que apunta a saltar al campo ante Cabo Verde el próximo 15 de junio en Atlanta.

El preparador amplía la lista de porteros con la incorporación de Joan García, pero mantiene su apuesta por Unai Simón —“No es tan fácil cambiar de portero, es un puesto muy especial”—, mientras Cubarsí apunta a acompañar a Laporte en el centro de la zaga. Cucurella es intocable, como también lo es el goleador de moda en la Roja: Mikel Oyarzabal suma 11 dianas y cinco asistencias en los últimos 10 partidos con la selección. El gran momento de Pedri y Fermín los coloca en el once, aunque persisten las dudas en el lateral derecho —ante Serbia jugó Llorente— y en el estado de forma de Nico Williams, reemplazado por ahora por Baena. A Lamine Yamal nadie lo toca. Un estatus que comparte con Rodri.

“Rodri es el mejor jugador del mundo en su posición, con el permiso de Zubimendi. Está al nivel que le llevó a ser el mejor del mundo. Es la brújula del equipo, marca los tiempos. Sabe cuándo acelerar o pausar, hace bien las coberturas y equilibra a todo el equipo. Además, tiene una enorme ascendencia en el grupo: lo que dice lo sigue todo el mundo. Son reflexiones muy maduras y tienen mucho peso”, comentó el seleccionador tras la goleada en La Cerámica.

El delantero de España Lamine Yamal controla el balón durante el encuentro amistoso de España y Serbia, ayer. Andreu Esteban (EFE)

El mediocentro no jugaba con la Roja desde septiembre, cuando España vapuleó a Turquía (0-6), y hay que retroceder un año más para encontrar su último partido como titular: el 8 de septiembre de 2024, en la victoria ante Suiza (1-4). Casi dos años después, dejó atrás los altibajos físicos y emocionales provocados por la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. “Es increíble volver a jugar con regularidad. Dudé de muchas cosas, incluso de si podría volver. Físicamente sientes dolor; mentalmente, conviven muchas emociones. Llegar al punto en el que estoy ahora me hace sentir orgulloso del proceso. Ahora se trata de disfrutar de estar de vuelta donde quiero estar”, recordó tras el título del Manchester City en la Carabao Cup.

El pivote se reencuentra consigo mismo y el City con su mejor versión. La temporada pasada, con el internacional español entre el campo y la enfermería —acumuló otros 87 días de baja tras recibir el alta—, al equipo de Pep Guardiola se le apagó el juego. “Es normal cuando pierdes al mejor jugador del mundo”, justificaba el técnico. “Si hubiese tenido que elegir un momento, quizá habría sido ese. Me vino bien para descansar y bajar revoluciones. A nivel mental había desgaste. Me ha permitido recargar energías y volver con una ilusión tremenda. Esta temporada tengo menos carga de minutos y llego mucho más fresco”, explicó Rodri en Onda Cero.

Rodri vuelve a estar “on fire”, como canta la hinchada blue al ritmo de Freed from Desire, de la italiana Gala. Mientras, la cúpula del City busca atarlo a Mánchester, aunque el jugador no parece en la misma sintonía. Las conversaciones para su renovación siguen estancadas y el mediocentro mira a La Liga. “Me gustaría volver a España, evidentemente”, reconoció. Incluso deja entrever un posible destino en el Santiago Bernabéu: “Me queda un año de contrato; habrá que sentarse a hablar. Haber jugado en el Atlético no me impide jugar en el Real Madrid. No puedes renunciar a los mejores clubes del mundo”. Su futuro queda en el aire, pero su fútbol ha vuelto a su sitio. Y Luis de la Fuente lo agradece.