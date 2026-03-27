Veljko Paunovic: “Encuentro soluciones futbolísticas en los sueños”

Veljko Paunovic (Strumica, Macedonia del Norte; 48 años) se encontró en octubre bloqueado profesionalmente. El Real Oviedo, al que había ascendido cuatro meses antes, lo despidió: “La manera cómo salí fue repentina y para mí, injusta”, dice a través de una videollamada antes de sentarse esta noche en el banquillo de Serbia para jugar contra España en La Cerámica (21.00, La1). Había conseguido dos victorias en ocho partidos, las mismas que sus dos sucesores en los 21 siguientes. “Yo no pensaba en ir a la selección. Mi objetivo era trabajar en España, pero no podía seguir trabajando”. A diferencia de los futbolistas, un entrenador no puede competir con dos equipos de la misma categoría en la misma temporada.

Entonces apareció Serbia, una selección en caída libre con la que tenía un pasado feliz: ganó el Mundial sub 20 en 2015. “Me llamaron prácticamente todos los jugadores con los que fui campeón del mundo. De esos chicos hay unos diez ahora en la selección. Fue un poco una decisión humana más que profesional. Aunque también me entusiasma muchísimo competir a este nivel”.

Aquel día de gloria, el exdelantero del Atlético de Madrid lanzó un pronóstico entusiasmado: “Es el momento de mirar hacia los próximos diez años. No creo que sea el último trofeo para esta generación”. Estaban, por ejemplo, Maksimovic (ex del Getafe), Milinkovic-Savic (ex del Lazio) y el portero Rajkovic (ex del Mallorca).

También jugó con él un partido en la sub 18 Luka Jovic, que pasó sin dejar mucha huella por el Real Madrid y revive ahora en Grecia. “Lo que funciona con él y lo que encontró ahora en el AEK es un entrenador que le exige lo justo para que no se sienta amenazado. Se siente importante y ha encontrado su forma física. Creo que está volviendo a disfrutar de jugar al fútbol y que todavía está por dar su mejor versión”. Lleva 19 goles y una asistencia, la mejor temporada de su carrera desde la 18/19 con el Eintracht Frankfurt.

Paunovic se reencuentra una década después con unos futbolistas que se perdieron en el camino a la cima que les pronosticó. “Desconozco los hechos desde que me fui en 2015”, dice. “España antes de ser campeona del mundo y de Europa con la absoluta, lo fue en sub 17, sub 19, sub 20… Por lo tanto, cuando tienes una generación como la nuestra, que fuimos campeones de Europa dos años antes de ganar el Mundial, vas por el buen camino. Para completar el proceso, esas generaciones que han aprendido a ser campeones en su edad tienen que trasladarlo al fútbol de élite, y ahí intuyo que quizá no se acertó. Pero sí se puede actuar a partir de ahora. Tengo responsabilidades que trascienden a la de seleccionador”.

Sus ideas alcanzan a las inferiores de Serbia, que juegan con el mismo sistema y se rigen por el mismo código de comportamiento instaurado por él. También se ha aplicado a seducir jóvenes jugadores nacidos fuera con raíces serbias y a conocer a fondo su cantera: “Viajo a ver jugadores que todavía no están en el sistema pero están destacando en sus equipos. Quiero ser el que los encuentre y los meta en el sistema”.

Así canaliza la intensidad con la que vive el fútbol en este entorno de selecciones que carece de la rutina diaria de un club. Él se exprime incluso fuera de la ciudad deportiva del equipo en el que esté. “Me voy para casa y ahí, cenando o cocinando, veo fútbol”, cuenta. “No tengo otra cosa”.

Incluso dormido, cuando a veces se le ocurren las mejores ideas. “El otro día le decía a un asistente que el día anterior habíamos hablado de una situación y él decía que no. Me puse a pensar: ‘Fue la conversación que tuve contigo en el sueño’. Son cosas coherentes; no son fantasías. Algo puntual sobre alguna jugada. Encuentro soluciones futbolísticas en los sueños. Y creo que no me pasa solo a mí. Todos los entrenadores somos un poco frikis y locos. Me pasa mucho, sobre todo cuando se aproxima un partido, entonces vas soñando más, cosas relacionadas”.

Su cita más inminente es esta noche contra la selección que más admira: “Todo el mundo quiere ser como España, jugar como España, tener jugadores como los de España y entrenadores como los de España”, dice. “Por otro lado, me encanta lo bien que está estructurado. Hay una pirámide de la que la selección absoluta es la cúspide. Y también la afición, que es una parte importante, porque en España se juega un fútbol exquisito y a la afición no le vale solamente con ganar el partido, sino que se tiene que ganar jugando bien”.