Raphinha se lesiona con Brasil y vueve a Barcelona: estará unas cinco semanas de baja

El azulgrana abandonó el terreno de juego en el amistoso contra Francia con una lesión en el bíceps femoral que le impedirá jugar los cuartos de la Champions. Las lesiones musculares marcan el día a día de los clubes con un calendario que no prioriza la recuperación

Raphinha, uno de los estandartes del FC Barcelona y jugador clave para Flick, regresaba de vuelta a Barcelona y abandona la concentración de Brasil tras sufrir una lesión muscular en el partido amistoso contra Francia de este jueves: su tiempo de recuperación se estima en unas cinco semanas. Se perderá el partido de Liga contra el Atlético de la próxima semana, así como las eliminatorias de los cuartos de final de la Champions contra los de Simeone; además de seguramente otros tres partidos de la Liga: el derbi contra el Espanyol y los encuentros contra Celta y Getafe.

Es el tramo final de la temporada: la Champions, las ligas y las copas de los países europeos están a punto de definirse. Además, es año de Mundial, por lo que los jugadores que vayan convocados con sus selecciones lucharán también durante los meses de junio y julio para hacerse con el título de campeón del mundo. Antes de eso, los clubes trabajan para tener el máximo número de futbolistas sanos para encarar los encuentros definitivos de la campaña. “No pienso en lo que pueda pasar con los internacionales, no pienso en posibles lesiones”, dijo Hansi Flick hace apenas unas semanas. Pero la realidad ya empieza a golpear: Raphinha no pudo completar el partido contra Francia tras notar unas molestias musculares, una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, según han confirmado los médicos del FC Barcelona.

El delantero azulgrana se marchó del terreno de juego tras el descanso: “Jugó muy bien, pero después tuvo un problema al final del primer tiempo y tuvimos que cambiarlo, le molestó un poco el músculo”, explicó el propio Ancelotti, seleccionador de la canarinha, tras el duelo. El brasileño engorda la lista de lesionados del Barcelona y se une a Frenkie de Jong, Alejandro Balde, Jules Koundé y Andreas Christensen, aunque los tres primeros ya han entrado en la fase final de su recuperación y podrían tener minutos después de esta ventana internacional.

El Barça no es el único equipo afectado por las lesiones. El Real Madrid, por ejemplo, tiene a Éder Militão, Rodrygo, Dani Ceballos, Thibaut Courtois, Raúl Asencio y Ferland Mendy de baja y, si se amplía la mirada al resto de equipos españoles, la lista de jugadores con dolencias o en duda no para de crecer, alcanzando actualmente los 40. “Hay mucha más carga de partidos, hay un juego mucho más rápido que el que se hacía hace unos años, y hay jugadores muy jóvenes que pasan mucho más rápido por las diferentes etapas de formación y empiezan de forma muy precoz en el fútbol de alta competición y de alta exigencia”, interviene Jordi Ardèvol, quien fue médico del FC Barcelona durante 16 años.

A pesar de todo, la Liga es la competición nacional que menos futbolistas tiene lesionados. En la Bundesliga, hay 82 jugadores con dolencias; en la Premier League, 79; en la Serie A italiana, son 70 en total y en la Ligue 1, 62. Es decir, hoy en día hay 333 jugadores que son posibles ausencias para el siguiente enfrentamiento con sus respectivos equipos.

“La cantidad de partidos que hay, sobre todo en los clubes importantes, es muy alta. Están los correspondientes a las competiciones nacionales, los de los equipos que llegan a las fases finales de las diferentes competiciones internacionales y, además, a los buenos los convocan sus selecciones. Cada vez hay más tipos de torneos y campeonatos, y todo eso sumado supone un aumento del riesgo”, subraya el doctor Ardèvol.

En este sentido, Roberto Seijas, traumatólogo del Instituto Cugat, argumenta que este problema tiene una base fisiológica clara. “El músculo necesita tiempo para recuperarse, y ese tiempo ya no existe. Cuando un jugador disputa un partido se producen microlesiones en las fibras musculares que forman parte del proceso normal de adaptación, pero este proceso requiere entre 48 y 72 horas como mínimo”. Cuando los futbolistas vuelven a competir antes de completar esta recuperación, “la acumulación de fatiga no resuelta se convierte en el principal factor de riesgo”.

Sin embargo, Òscar Martínez, CEO y entrenador físico de Global Performance, señala que “hay muchos jugadores que pueden pasar por una época de muchos partidos y que no se note, mientras que otros pueden haber descansado y, cuando llega el fin de semana, no pueden. No nos engañemos, siempre bajará el rendimiento cuando más partidos tengas, pero si hay muchos futbolistas capaces de soportarlos, haría falta preguntarse por qué hay otros que no”.

En España, un equipo puede llegar a disputar 59 partidos entre las tres principales competiciones (Liga; Copa, a partir de la tercera ronda, y Champions), aunque podría llegar a 61 si tuviera que pasar por la eliminatoria extra de playoff de la Liga de Campeones. Además, a esta cifra se le podrían sumar los encuentros correspondientes a la Supercopa de España, Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental, en caso de que se hubieran clasificado para jugarlos; así como los partidos del Mundial de Clubes, que se disputa cada cuatro años. Una resaca, la del Mundial de Clubes, que muchos futbolistas arrastraron al inicio del presente curso.

El calendario sobrecargado también tiene consecuencias directas en el tipo de lesiones que aparecen. Según explica el doctor Seijas, “las lesiones musculares de los isquiotibiales son, con diferencia, las más frecuentes en el fútbol de élite, seguidas de las de los gemelos y el cuádriceps”. Todas comparten el mismo origen: la fatiga muscular acumulada.

Ardèvol también apunta que “en los clubes de élite hay muchos jugadores que tienen preparadores físicos personales, además de los preparadores físicos del club, y se pueden cruzar, y a veces ser incompatibles, diferentes planes de preparación física”. Por su parte, Òscar Martínez considera que “cada jugador es un mundo y debería realizar un trabajo personal adaptado a sus necesidades”. A partir de este diagnóstico, los expertos señalan varias medidas que podrían ayudar a reducir el problema: una rotación real de las plantillas, una mejor monitorización de la carga de trabajo y dar a la recuperación la misma prioridad que al entrenamiento.

En un fútbol cada vez más exigente y con un calendario cada vez más denso, las lesiones parecen formar parte inevitable del día a día de los equipos. La cuestión, según apuntan los especialistas, no pasa únicamente por mejorar la preparación física de los futbolistas, sino también por encontrar un equilibrio entre la exigencia competitiva y los tiempos de recuperación del cuerpo.