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Fútbol
Partidos amistosos

España – Serbia: horario y dónde ver el partido amistoso de la selección

El combinado de Luis de la Fuente se prueba en el último parón antes del Mundial

Borja Iglesias, Dani Olmo y Pau Cubarsí, en un entrenamiento de la selección española. J.J.Guillen (EFE)
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España ESP
Serbia SER

España se mide a Serbia en el primer amistoso que jugará en este último parón de selecciones antes del Mundial del próximo verano. El conjunto de Luis de la Fuente presenta la novedad de la convocatoria de cuatro porteros, debida al gran momento que vive Joan García, el portero del Barcelona. España volverá a jugar el próximo martes 31 otro choque amistoso, en esta ocasión ante la selección de Egipto, donde el técnico podrá realizar un número importante de rotaciones en busca del mejor grupo posible para ser competitivo en el Mundial que empieza el próximo 11 de junio.

Horario y donde ver el España-Serbia

El partido entre España y Serbia se juega en el estadio de la Cerámica, del Villarreal, a partir de las 21.00 horas de este viernes. El partido será ofrecido por TVE-1.

Toda la información del Mundial de Fútbol

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