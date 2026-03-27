De la Fuente, tras la goleada ante Serbia: “Si alguien me pregunta quién puede ser entrenador, ese es Mikel Oyarzabal”

Después de inflar la red tras un potente disparo desde la medialuna, Mikel Oyarzabal se quedó quieto. Solo abrió los brazos. Ni celebró la preciosa diana, la segunda de España en el amistoso contra Serbia en La Cerámica. Era como si le diera pereza festejar el gol, cuando en realidad lo que le pasa es que ya está acostumbrado a autografiar porterías cada vez que se viste de rojo —o blanco roto, como era la bonita camiseta que estrenó España en la noche de este viernes en Vila-real—.

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“Hace todo bien. Si alguien me pregunta quién puede ser entrenador, ese es Mikel Oyarzabal”, elogió Luis de la Fuente al jugador de la Real Sociedad. “Entiende muy bien el juego. Sabe jugar entre líneas, entiende bien los desmarques. Nos cuesta reconocer lo nuestro; si fuera de otro país, estarían hablando de un jugador top. Y lo es. Es guipuzcoano y español”.

Oyarzabal borra las dudas que acostumbran a revolotear en la selección española sobre el 9. Desde que tomó el relevo de Morata después de la última Eurocopa —cuando España se subió a lo más alto del podio en Berlín—, el delantero de la Real Sociedad no rompe su idilio con el gol. “Se acostumbra a hablar de que falta en la selección un killer. Pero, aunque podemos jugar con delanteros de diferentes características, siempre teníamos claro quiénes tenían gol: Borja, Ferran, Mikel. No faltan goleadores en España”.

Con 24 tantos, Oyarzabal ya se coló entre los 10 máximos goleadores de la Roja. Está a dos de Butragueño (26) y a 35 del número uno en la lista, David Villa (59). “No me hubiera imaginado poder estar ahí, pero siempre quieres más, siempre quieres seguir apretando. Estoy contento de que los goles sirvan para ayudar al equipo y para ganar”.

Lleva 11 dianas y cinco asistencias en los últimos 10 partidos de la selección española. Ningún otro jugador español había enlazado 10 duelos marcando o asistiendo. “Contento de estar aquí, de sumar partidos y de poder ayudar al equipo. Cuando toca, como hoy, con goles, o cuando toca de otra manera, siempre intento buscar el bien colectivo”, señaló Oyarzabal, que estrenó en la Roja a Mikel Muñoz.

Un debut a lo Oyarzabal. Es decir, con gol. “Feliz por él, por todos los que vienen y por los que están a puntito. Lo hemos demostrado: aquí no importa quién juegue, lo colectivo prima por encima de lo individual. Todos tienen que ponerse al servicio del equipo para que todo salga tan bien como hoy”, comentó el delantero.

Y Víctor Muñoz cerró: “Es cuestión de tiempo que todo llegue con constancia y trabajo. Era algo que no podía controlar, pero esto también es gracias a Osasuna, por darme la oportunidad de soltarme”.