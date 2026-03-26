Italia vuelve a estar en apuros en la última llamada para el Mundial

La última llamada para el Mundial atañe a 22 selecciones de cinco continentes que dirimen entre este jueves y el próximo martes los seis últimos billetes para el Mundial, una mezcla de urgencias e ilusiones que se exponen en unos procesos de repesca en los que se ven involucrados la tetracampeona Italia o cenicientas que jamás tuvieron presencia en el gran escaparate del fútbol planetario como Nueva Caledonia, Surinam o Kosovo. Todo se dirime a cara o cruz, en eliminatorias a partido único que ponen a prueba el sistema nervioso de aquellos equipos que están obligados a no fallar, como Italia.

Ausente de los dos últimos Mundiales, parece inimaginable pensar que la penúltima campeona de Europa pueda quedarse fuera una vez más, incluso cuando el listón se abre a 48 equipos. Para aderezarlo todo, ahí está además el volcánico Gennaro Gattuso como seleccionador de esta trémula selección transalpina, siempre entre el lamento y la excitación. Al simpar excampeón del mundo hace veinte años le parece que la clasificación en Europa, que ha pasado de trece plazas a dieciséis, es excesivamente cara. O al menos más que en otras confederaciones. Cuando a su camarada Fabio Cannavaro le nombraron seleccionador de la ya clasificada Uzbekistán lanzó una andanada entre la broma y la queja: “Se pone colonia, se aplica gel en el pelo y ya está en el Mundial. Y yo aquí en las trincheras…”.

Italia cedió la primera plaza de su grupo clasificatoria ante Noruega, que demostró ser mucho más equipo (3-0 en Oslo y 1-4 en Milán), así que se abocó a una repesca que evoca dramas pasados porque en instancias similares primero Suecia la dejó fuera del Mundial de Rusia y Macedonia del Norte le impidió ir a Qatar. Ahora se cruza con Irlanda del Norte (20.45 horas, UEFA TV), sin confianzas y sí con muchos temores. “Tenemos todo por ganar y ellos todo por perder”, diagnostica Michael O’Neill, seleccionador de la escuadra británica. “Es el partido más importante de mi carrera deportiva”, confía Gattuso, emocionado por un artículo firmado en La Gazzeta dello Sport por Marcello Lippi, el entrenador con el que cató la gloria mundialista en 2006. “Rino [apodo de Gattuso], fuiste uno de mis mejores alumnos. Ganamos un Mundial juntos, fuimos un equipo. Te mereces lo mejor y lo vamos a conseguir”, le apunta el viejo seleccionador, que en abril cumplirá 78 años.

Gattuso tiene un plan que pasa por jugar en la bombonera del Atalanta, en Bérgamo. Quizás le falte talento en el plantel, pero a Irlanda del Norte debería de domesticarla (juega la número 12 del ránking FIFA contra la 69). Luego la cosa se complicaría, porque tendría que buscar el pasaporte mundialista a domicilio contra el ganador del duelo entre Gales y Bosnia. “No podemos pensar en el pasado”, recomienda Gattuso. Pero el peso de esas decepciones es evidente que es una carga para su equipo. El premio, en todo caso, será jugar el Mundial encuadrados en un grupo accesible con Canadá, Qatar y Suiza como rivales

Las otras tres vías de clasificación todavía abiertas en Europa tienen también su miga. Ucrania recibe a Suecia en el campo del Levante. Los escandinavos, que no ganaron ni un partido en la fase de clasificación alinearán a Gyokeres, pero no al lesionado Isak. Quien gane se verá contra el vencedor del Polonia-Albania en una final de pronóstico incierto. Las otras dos llaves tienen a Turquía y Dinamarca como favoritas. Los primeros se enfrentan a Rumanía para dirimir al rival del ganador entre Eslovaquia y Kosovo. Los segundos litigan con Macedonia del Norte para tratar de verse contra quien gane el República Checa-Irlanda, pero ambos tendrían que jugar el duelo decisivo en campo rival.

En cualquier caso, la pasión y la incertidumbre de la repesca se convierte en intercontinental para que seis equipos más compitan por tres plazas. Lo harán en terreno mexicano, en Monterrey y Guadalajara, dos de las sedes mundialistas. En el primer escenario Irak espera al ganador del partido entre Bolivia y Surinam; en el segundo, quien gane el Nueva Caledonia-Jamaica jugará contra la República Democrática del Congo.