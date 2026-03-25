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Fútbol
Women's Champions League

Real Madrid - FC Barcelona: horario y dónde ver los cuartos de la Women’s Champions League 

Aluvión de clásicos en una semana clave de la temporada

Imagen del clásico femenino en la Supercopa de España. Quality Sport Images (Getty Images)
El País
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Semana de aluvión de clásicos. El Real Madrid y el Barcelona se enfrentarán tres veces en apenas ocho días: una en Liga, este domingo 29 de marzo, y dos en Champions. El Clásico del fútbol femenino se ha vuelto casi algo cotidiano esta temporada. A estos enfrentamientos habría que añadir los de la Copa de la Reina y la Supercopa.

Este miércoles 25 de marzo se disputará el partido de ida de la Champions en el Estadio Alfredo Di Stéfano. El Madrid, aunque logró su primera victoria el pasado mes de marzo, ha visto cómo las blaugranas han dominado los enfrentamientos de este año: 4-0 en Liga, 2-0 en la final de la Supercopa y otro 4-0 en la Copa de la Reina. La vuelta de este duelo de cuartos en la Champions será el jueves 2 de abril y en el Camp Nou, que abrirá sus puertas a este gran duelo.

Real Madrid Femenino RMF
FC Barcelona Femenino FCBF

Horario y dónde ver el Madrid-Barcelona de Champions

El Clásico europeo se jugará este miércoles a las 18.45 horas de la tarde y se podrá ver por Disney y TV3.

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