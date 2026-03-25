Kylian Mbappé: “La información de que me examinaron la rodilla equivocada no es cierta”

Kylian Mbappé trató de calmar este miércoles desde Boston la formidable tormenta que se ha levantado en las últimas horas alrededor del manejo de la lesión de su rodilla izquierda por los servicios médicos del Real Madrid: “La información de que me examinaron la rodilla equivocada no es cierta”, aseguró en la previa del encuentro que enfrenta este jueves a Francia contra Brasil (21.00).

El delantero francés se lesionó el pasado 7 de diciembre en el partido contra el Celta en el Bernabéu (0-2). Dos días más tarde, los servicios médicos del Madrid le practicaron una resonancia. Pero, como adelantó el martes RMC y pudo confirmar este periódico a través de dos fuentes con conocimiento directo del proceso, cuando llegó el momento de examinar las imágenes miraron las de la rodilla derecha. Esa articulación no tenía ningún problema, y así se lo transmitieron al futbolista. Sin embargo, las fuertes molestias persistían y le impidieron jugar tres días más tarde contra el Manchester City también en el Bernabéu (1-2).

No sucedió lo mismo entre el 14 y el 20 de diciembre, cuando jugó tres partidos completos convencido, pese al dolor, de que no sufría ninguna lesión en la rodilla izquierda, según las mismas fuentes. Esos siete días persiguió, ignorando los riesgos, el récord de Cristiano Ronaldo de 59 goles en un año natural con el Madrid. Le marcó un gol al Alavés, dos al Talavera y otro al Sevilla, e igualó la marca. Pero en el campo transmitía la sensación de un futbolista a medio gas, impresión que corroboraban los datos que manejaba el club. El dolor de una lesión que pensaba inexistente no desaparecía.

Después del partido contra el Sevilla, disfrutó como el resto de la plantilla de nueve días de vacaciones navideñas. Regresó al trabajo el 30 de diciembre en el tradicional entrenamiento abierto al público en la ciudad deportiva de Valdebebas. Pero no pudo completar la sesión con el grupo. El dolor seguía ahí. Al día siguiente le practicaron otra resonancia, y esta vez examinaron las imágenes de la pierna correcta. En efecto, existía una lesión: “Un esguince en su rodilla izquierda”, según el parte médico publicado el 31 de diciembre en la web del club. En realidad tenía una pequeña rotura en el ligamento cruzado posterior, para la que se recomendaban unas tres semanas de recuperación. Sin embargo, el Madrid tenía en el horizonte la Supercopa de España en Arabia, con la semifinal contra el Atlético el 8 de enero y una posible final contra el Barça el 11. Mbappé no viajó a Yeda para la semifinal. Se quedó en España a la espera. Solo volaría si pasaban a la final, y solo jugaría si el desarrollo del encuentro indicaba que se les escaparía el título. Todo eso se dio. Se presentó en Yeda, jugó 15 minutos, el Madrid perdió la final y al día siguiente Florentino Pérez despidió a Xabi Alonso.

Mbappé no disputó el primer partido con Arbeloa, la eliminación de Copa contra el Albacete el 14 de enero, pero después encadenó seis partidos seguidos hasta el 8 de febrero. La rodilla no mejoraba. Se saltó el encuentro contra la Real Sociedad, jugó la ida del playoff de Champions contra el Benfica y el partido de Liga contra Osasuna y desapareció. No se le vio en el Bernabéu en la vuelta contra el equipo de Mourinho el 25 de febrero. Con permiso del club se había ido a París a buscar una segunda opinión acompañado del jefe de los servicios médicos del Madrid, Niko Mihic, y de un fisioterapeuta. No regresó hasta el 8 de marzo, después de obtener un nuevo diagnóstico y un plan de recuperación de Bertrand Sonnery-Cottet, cirujano especialista en intervenciones de ligamento de rodilla que oficia en el Centre Orthopedique Santy, en Lyón. Entonces, según L’Équipe, decidió que no quería que los servicios médicos del club se encargaran del seguimiento de su dolencia.

El 11 regresó a los entrenamientos con el Madrid y volvió a jugar unos minutos el 17, en la vuelta de los octavos de la Champions contra el City en el Etihad. El nuevo plan empezaba a funcionar. El domingo pasado jugó otros 26 minutos contra el Atlético de Madrid en el Bernabéu y el lunes se incorporó en Clairefontaine a la concentración de la selección francesa. Y entonces habló por primera vez del tortuoso trayecto: “Hubo mucha frustración, mucha rabia, y también algo de ansiedad. Había llegado a un punto en el que no sabía qué era lo que me pasaba. No pasé por ese período de la mejor manera; no era el jugador más feliz del mundo”.

No fue la única referencia que hizo a la falta de una evaluación convincente. “Mucha gente dio un diagnóstico, aunque hasta hace muy poco tiempo ni yo tenía uno”, dijo. “El diagnóstico lo tuve en una fecha concreta que ahora no puedo revelar”.

Al día siguiente, RMC soltó la bomba de que en un primer momento le habían evaluado la rodilla equivocada. Este miércoles Mbappé asumió parte de culpa en la formación de la salvaje tormenta: “Quizá soy indirectamente responsable de esta situación, porque cuando no comunicas dejas la puerta abierta a interpretaciones. Con el Real Madrid siempre hemos tenido una comunicación bastante clara, ya sea en Madrid o en París”, dijo. “Estoy feliz de sentirme bien, de divertirme de nuevo en el campo, y se lo debo de una manera a mi club”.

Aunque todavía no está totalmente recuperado, como dio a entender también este miércoles su seleccionador, Didier Deschamps: “Puede ser titular, pero no jugar todo el partido. El objetivo es tanto ganar como no asumir riesgos con los jugadores”.