El TAS acepta la apelación de Senegal tras la decisión de la CAF de otorgar la Copa África a Marruecos

Imagen de la rueda de prensa de la Federación Senegalesa de Fútbol en la que anunciaron la apelación al TAS tras la decisión de la CAF de otorgar la Copa África a Marruecos.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha confirmado este miércoles la recepción de un recurso presentado por la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) contra la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Real Federación Marroquí de Fútbol (RFMF), después de que se emitiera un fallo a favor de Marruecos el pasado 17 de marzo en el que se le otorgó el título de la Copa África. La CAF estimó que la retirada momentánea del terreno de juego de la selección senegalesa significó la no comparecencia en el partido, pese a que su capitán, Sadio Mané, convenciera a sus compañeros de volver al terreno de juego. La confederación africana estimó que el encuentro quedó con un 3-0 a favor de Marruecos y, por ende, la consecución del título.

“Registrado por el TAS el 25 de marzo de 2026, el recurso de la FSF tiene por objeto anular la decisión de la CAF y declarar a la FSF [Senegal] ganadora de la AFCON. También solicita la suspensión inmediata del plazo para presentar el escrito de recurso hasta que se notifique la decisión de la CAF con todos los fundamentos. La decisión de la CAF dictada el 17 de marzo de 2026 era meramente operativa”, explica en el comunidado el TAS.

El tribunal nombrará a un tribunal arbitral para examinar este asunto. “A continuación, se establecerá un calendario procesal. De conformidad con las normas procesales del TAS, el apelante dispone de 20 días para presentar un escrito de apelación con argumentos jurídicos, y los demandados disponen a continuación de otros 20 días para presentar una contestación que contenga un escrito de defensa. En esta fase inicial del procedimiento y teniendo en cuenta la solicitud de la FSF de suspender los plazos, no es posible prever un calendario procesal ni indicar cuándo se celebrará una vista”, detalla el TAS.

Matthieu Reeb, director general del TAS, ha añadido unas palabras en la nota publicada este miércoles. “El TAS está perfectamente preparado para resolver este tipo de controversias, con la ayuda de árbitros expertos e independientes. Entendemos que los equipos y los aficionados están ansiosos por conocer la decisión final, y nos aseguraremos de que el procedimiento de arbitraje se lleve a cabo con la mayor rapidez posible, respetando al mismo tiempo el derecho de todas las partes a un juicio justo”, concluye el comunicado.