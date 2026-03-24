El Atlético hace oficial la marcha de Griezmann a la MLS al final de esta temporada

El delantero Antoine Griezmann, máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid y campeón del mundo con Francia en 2018, ha cerrado este martes su fichaje por el Orlando City, con el que ha firmado por dos años y al que se incorporará a partir de la próxima temporada, en julio de 2026, una vez finalice el presente curso con el conjunto rojiblanco.

Así lo anunció el club de la MLS estadounidense, tras el viaje a Estados Unidos del atacante francés con permiso del Atlético, para sellar su fichaje por la entidad norteamericana antes de reincorporarse este miércoles ya a la disciplina del equipo madrileño para seguir su trabajo a las órdenes de Diego Simeone.

“El Atlético de Madrid y Orlando City SC han llegado a un acuerdo para la incorporación de Antoine Griezmann al club estadounidense a partir de la próxima temporada. El delantero ha viajado a Orlando, con permiso del club, durante los dos días de descanso concedidos al primer equipo, para formalizar su contrato con el conjunto de Florida”, ha anunciado también el propio Atlético de Madrid.

“De esta forma, el máximo goleador de la historia de nuestro club emprenderá un nuevo desafío profesional en la MLS el próximo verano tras vestir los colores rojiblancos durante 10 temporadas”, se añade.

“Griezmann llegó a nuestro club procedente de la Real Sociedad en julio de 2014. Desde entonces, nuestro 7 se ha convertido en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid, con 211 dianas, por delante de un Luis Aragonés que firmó 173 tantos con nuestra entidad. Además, sus 488 partidos con la rojiblanca le convierten en el cuarto futbolista que más veces ha defendido nuestros colores", completa el Atlético.

Griezmann ha logrado tres títulos con el Atlético: la Supercopa de España en 2014, y la Europa League y la Supercopa de Europa, ambas en 2018. Todavía en este curso, el delantero francés aspira a lograr la Copa del Rey, cuya final juega el Atlético ante la Real Sociedad el próximo 18 de abril en Sevilla, y la Champions. Los de Simeone se enfrentan al Barcelona en los cuartos de final.

Antoine Griezmann antes del Real Madrid vs. Atlético de LaLiga. Ana Beltran (REUTERS)

“No es fácil poner palabras a lo que siento, porque este club es mi casa y vosotros sois mi familia. Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables, de goles, de alegrías y de una pasión que solo los que sentimos el Atleti podemos entender. Pero dejemos, de momento, el futuro en el futuro: porque todavía no me voy”, ha afirmado el propio Griezmann en los medios oficiales del Atlético.

“Me quedan meses con esta camiseta, meses para dejarme la vida en nuestro estadio y fuera, para levantar esa Copa del Rey y para soñar con llegar lo más lejos posible en la Champions League”, añadió uno de los mejores jugadores de la historia del Atlético de Madrid.