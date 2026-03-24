Arbeloa recupera al gran Vinicius que rozó el Balón de Oro: recibe más pases, tira más y genera más peligro

Tras sus malas sensaciones con Xabi, el brasileño regresa con el nuevo técnico a los números que alcanzó con Ancelotti también después de pasar por la desconfianza de Zidane

Hay dos escenas gemelas en las que aparecen Simeone y Vinicius entre las que discurre el revivir futbolístico del brasileño. La primera sucedió el 8 de enero en Yeda, en el minuto 81 de la semifinal de la Supercopa de España entre el Real Madrid y el Atlético. Cuando Vinicius se dirige contrariado al banquillo, sustituido por Arda Güler, se oyen silbidos en el estadio de Yeda y Simeone, burlón, le indica que se fije en lo que hace la gente. Hasta poco antes el técnico le había estado gritando desde la banda: “Te va a echar Florentino. Acordate. Acordate que te va a echar”. La segunda escena se produjo en el minuto 86 del derbi del domingo, cuando Vinicius volvió a cruzarse con Simeone camino del banquillo. El brasileño sonreía socarrón después de haber marcado dos goles. Con ese paseíllo de revancha se iba al parón de selecciones tras recobrar la plenitud de un encuentro a otro con el argentino.

Aquel derbi de Yeda fue el penúltimo partido de Xabi Alonso en el banquillo del Madrid, las últimas horas de un periodo de decaimiento del brasileño, muy sensible a la confianza que le transmiten los técnicos. El contraste entre aquellos meses y las semanas que ha pasado bajo el mando de Álvaro Arbeloa es extraordinario. El futbolista ha regresado a la versión descollante que mostró bajo la tutela de Carlo Ancelotti, un fenómeno que guarda cierto paralelismo con lo que sucede con el actual técnico. El italiano heredó un futbolista del que recelaba Zinedine Zidane y lo elevó a niveles de crack mundial, clave en el Balón de Oro de Benzema en 2022 y segundo él mismo en la edición de 2024 a escasos votos de Rodri. Precisamente después de esa decepción se evaporó el gran Vinicius que ha empezado a emerger de nuevo estos meses.

El salto en su rendimiento con Arbeloa respecto a los primeros meses del curso con Xabi Alonso es formidable. Como explicó el técnico salmantino al sustituir a su amigo en el puesto el 12 de enero, el brasileño debía ser una pieza central del equipo, algo que se aprecia de manera muy clara en el número de pases que recibe. En los 27 partidos de Liga, Champions y Supercopa con Xabi el equipo le hacía llegar una media de 36,9 balones por encuentro, mientras que en los 15 con Arbeloa recibe 44,7, un 21% más, según los registros de Hudlstatsbomb. Nunca había participado tanto. En parte por las instrucciones de Arbeloa, que ha dicho varias veces que iba a exigir a sus jugadores que buscaran lo máximo posible al brasileño, y en parte por la baja de Mbappé desde finales de febrero.

El plan táctico y la confianza que le ha transmitido el técnico de manera pública y en privado han tenido su fruto en el campo. Con Xabi, sin contar los penaltis, tenía ocasiones por un valor de 0,22 goles esperados (xG) por partido, mientras que con Arbeloa se ha disparado a 0,41 xG, casi el doble.

Hay otro dato significativo que apunta a la confianza. Con el anterior técnico, sin contar los penaltis, Vinicius marcaba menos de lo esperado (0,19 goles de 0,22 xG), mientras que en la etapa actual es al revés: marca 0,53 a partir de 0,41 xG.

Le pasó algo similar cuando Ancelotti sucedió a Zidane, que había propuesto varias veces a Florentino Pérez vender al brasileño. Con el francés marcaba 0,13 goles de 0,18 xG, mientra que en la primera temporada con el italiano, la 2021-22 marcó 0,44 de 0,33.

Incluso en los penaltis puede seguir el rastro del efecto de la confianza transmitida por un entrenador, algo decisivo en el desempeño de Vinicius. En octubre, Mbappé le cedió un lanzamiento contra el Villarreal. El brasileño acertó, pero Xabi frunció el ceño: “Han decidido ellos, pero el lanzador sigue siendo Kylian”. Un mes más tarde, le dejó tirar otro para ponerse 3-0 contra el Valencia y se lo detuvo Agirrezabala, lo que enfadó al técnico: “A mí me gusta que marquen los penaltis. Sabemos que es una oportunidad bueno y hoy el primero lo ha marcado Kylian y el segundo me hubiese gustado poder marcarlo también. Sigue siendo Kylian el primer lanzador”. No volvió a probar con Xabi.

Más adelante, con el francés lesionado, Vinicius falló en la ida de octavos de la Champions para ponerse 4-0 contra el City. La reacción de Arbeloa fue bien distinta: “El lanzador es Vini. Muy contento de ver cómo ha reaccionado el Bernabéu y cómo le ha aplaudido”. En la vuelta en el Etihad provocó otro penalti, volvió a lanzar y esta vez marcó.

Vinicius no se ha mostrado como un lanzador especialmente brillante en el Madrid, donde ha acertado el 70,6% de los intentos desde los once metros, cuando el acierto medio en la élite es del 78%. Sin embargo, ha mostrado un ligero repunte con Arbeloa hasta el 80%, algo más estándar, pese a que la muestra aún es pequeña: cinco intentos en 37 días con cuatro aciertos.

Después del derbi del domingo en el que devolvió la burla a Simeone, fue Vinicius el que se acordó de Florentino Pérez, que tanto le ha cuidado: “El presi siempre me dice que tengo que marcar dos goles y hoy he marcado dos para él”.