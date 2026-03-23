El infierno arbitral en el Águilas-UCAM Murcia: “Os vamos a apuñalar, salid ya”

El colegiado del encuentro de Segunda RFEF recoge en el acta agresiones a los asistentes por parte del cuerpo técnico del equipo local, amenazas y lanzamiento de objetos por parte de la afición

La violencia en el fútbol y, especialmente contra el colectivo arbitral, volvió a emerger este domingo en el partido de la Segunda RFEF entre el Águilas y el UCAM Murcia. En un duelo directo entre dos equipos murcianos en la lucha por el ascenso a Primera RFEF, el colegiado del encuentro, Nil Cubas Torras, recogió en el acta agresiones a sus asistentes, lanzamiento de objetos al terreno de juego por parte de la afición aguileña y amenazas. “Sois unos hijos de puta, os vamos a apuñalar, salid ya”, apuntó el colegiado en el acta en unas palabras que no lograron identificar de quién vinieron.

El infierno arbitral comenzó en el minuto 15 de partido cuando el UCAM Murcia marcó el primer gol. Desde la grada situada detrás del banquillo visitante se lanzaron una botella de agua, una moneda y una lata de cerveza vacía que no llegaron a impactar a nadie, según las palabras del trencilla. Cubas Torras detuvo el encuentro tres minutos y avisó al delegado de campo para que se emitiera un mensaje por la megafonía de El Rubial en el que cesaran los lanzamientos. El enfrentamiento se reanudó después de que tres agentes de la Guardia Civil se personaran en dicha zona.

Pero lo peor llegó tras el pitido final que terminó con 1-2 a favor de los visitantes. “Una vez finalizado el partido, cuando nos dirigíamos a los vestuarios, el entrenador del Águilas, D. Adrián Hernández Abenza, se dirigió a mi asistente propinándole una patada, golpeándole el gemelo por la espalda”, denuncia el colegiado en el acta. Y prosigue: “Cuando nos dirigíamos a los vestuarios, el utillero del Águilas, D. Jorge Cosme Torrecilla López, impedía el avance del asistente con los brazos hacia el vestuario, protestando de forma airada e insistente”.

Los incidentes no quedaron ahí. “Tras finalizar el partido, cuando nos encontrábamos dentro del vestuario, una persona que no pudimos identificar se plantó frente a la puerta, impidiendo que la pudiéramos cerrar, increpando nuestra actuación, teniendo que personarse la Guardia Civil para desalojar a dicha persona. Minutos más tarde, abriendo hasta en tres ocasiones la puerta del vestuario personas no identificadas, amenazando e insultándonos en los términos siguientes: ‘Sois unos hijos de puta, os vamos a apuñalar, salid ya’. ”También golpearon la puerta de detrás del vestuario de forma violenta en repetidas ocasiones”, recoge el acta arbitral.

Otras observaciones del colegiado apuntan a que una persona que se autoidentificó como el presidente del Águilas, de camino al acceso de vestuarios, “retenía con su mano derecha agarrando con fuerza por detrás del cuello al asistente, impidiendo su acceso al vestuario”.

El cristal roto del autobús del UCAM Murcia

Cuando el equipo visitante salía en autobús de El Rubial, varios aficionados del Águilas comenzaron a apedrear el bus. En uno de esos lanzamientos, una de las lunas quebró, justo donde uno de los futbolistas murcianos se encontraba sentado. El club aguileño ha denunciado estos hechos: “Mandamos un mensaje de ánimo a los futbolistas y miembros del UCAM Murcia Club de Fútbol, por la agresión sufrida en su autobús después de abandonar el estadio. Desde el Águilas Fútbol Club, nos desmarcamos completamente de este hecho, puesto que entendemos que los violentos sobran en el fútbol”.

Comunicado y rueda de prensa del Águilas

El Águilas ha salido al paso este lunes en una rueda de prensa, en la que se han presenciado el responsable de comunicación del club, Pedro Lozano, el entrenador, Adrián Hernández, el capitán del equipo, Mario Abenza, y el director deportivo, Pedro Reverte, para defender a su técnico, acusado de agredir a uno de los asistentes del árbitro. “Mostramos nuestro total e incondicional apoyo a Adrián Hernández, entrenador de la entidad. Desde el club, rechazamos de manera clara el linchamiento mediático que está sufriendo y defendemos ciegamente su inocencia con respecto a la presunta agresión que se le imputa. El club ha identificado a la persona responsable y ha tomado las medidas pertinentes”, ha dicho Lozano. Además, añadió que pusieron toda la seguridad pertinente al colectivo arbitral y al UCAM Murcia.

Hernández también ha querido defenderse y contradice la versión del árbitro tras negar “de forma tajante” haber agredido al colegiado. “Yo no he sido”, ha espetado. “Hay muchísimos testigos, incluso del rival, que lo pueden corroborar. Fue un colaborador que impactó conmigo y luego con el auxiliar, quien se vuelve y me ve a mí”.

La Federación de Fútbol aún no se ha pronunciado sobre los hechos y hasta ahora se desconocen las sanciones que pueden recaer sobre el conjunto aguileño.