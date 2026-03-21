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Fútbol
LIGA ACB

Jornada 23 de la Liga ACB: resultados y resumen de los partidos

El clásico, Barcelona - Real Madrid, el partidazo de la jornada

David Kramer hace un mate ante un defensor del Lleida.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
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La Liga ACB celebra su vigesimotercera jornada. El primer clasificado, el Real Madrid, se enfrentará al Barcelona, en el que promete ser uno de los mejores encuentros. Por otro lado, el Valencia Basket recibe al colista granada, y el Baskonia se medirá al Girona.

Barcelona - Real Madrid (domingo 22, 19:00)

Barça BAR
Real Madrid RMA
DAZN

Los azulgrana, recuperando sensaciones tras la victoria ante el Valencia en la Euroliga, reciben al líder, el Real Madrid, con la misión de ganar para seguir en la lucha por el liderato de La Liga ACB.

Otros partidos:

Sábado 21 de marzo de 2026

Baxi Manresa - UCAM Murcia (18:00)

MoraBanc Andorra - Bilbao Basket (19:00)

Unicaja - La Laguna Tenerife (20:00)

Casademont Zaragoza - San Pablo Burgos (21:00)

Domingo 22 de marzo de 2026

Hiopos Lleiva - Joventut (12:00)

Dreamland Gran Canaria - Río Breogán (13:00)

Baskonia - Básquet Girona (17:00)

Valencia Basket - Covirán Granada (17:00)

Dónde ver la jornada 23 de la Liga ACB

Todos los partidos se podrán seguir en directo a través de Movistar Plus.

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