Jornada 23 de la Liga ACB: resultados y resumen de los partidos
El clásico, Barcelona - Real Madrid, el partidazo de la jornada
La Liga ACB celebra su vigesimotercera jornada. El primer clasificado, el Real Madrid, se enfrentará al Barcelona, en el que promete ser uno de los mejores encuentros. Por otro lado, el Valencia Basket recibe al colista granada, y el Baskonia se medirá al Girona.
Barcelona - Real Madrid (domingo 22, 19:00)
Los azulgrana, recuperando sensaciones tras la victoria ante el Valencia en la Euroliga, reciben al líder, el Real Madrid, con la misión de ganar para seguir en la lucha por el liderato de La Liga ACB.
Otros partidos:
Sábado 21 de marzo de 2026
Baxi Manresa - UCAM Murcia (18:00)
MoraBanc Andorra - Bilbao Basket (19:00)
Unicaja - La Laguna Tenerife (20:00)
Casademont Zaragoza - San Pablo Burgos (21:00)
Domingo 22 de marzo de 2026
Hiopos Lleiva - Joventut (12:00)
Dreamland Gran Canaria - Río Breogán (13:00)
Baskonia - Básquet Girona (17:00)
Valencia Basket - Covirán Granada (17:00)
Dónde ver la jornada 23 de la Liga ACB
Todos los partidos se podrán seguir en directo a través de Movistar Plus.
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