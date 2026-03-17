Manchester City – Real Madrid: horario y dónde ver la vuelta de los octavos de la Champions
Tras el 3-0 de la ida, los de Arbeloa son favoritos para pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones
El Madrid visita el feudo del Manchester City con el objetivo de hacer bueno el 3-0 de la ida, con el triplete de Valverde, y pasar a los cuartos de final de la Liga de Campeones. El City, que empató su partido de Liga de este fin de semana, no se encuentra en su mejor momento y tiene muy difícil superar esta eliminatoria. El Madrid, por su parte, venció sin demasiados problemas al Elche en la Liga española (4-1). Güler marcó un gol impresionante desde el centro del campo que sorprendió a Dituro, el meta ilicitano.
Horario y donde ver el Manchester City-Real Madrid
El partido entre el Manchester City y el Madrid se juega a las 21.00 horas y será ofrecido por Movistar Liga de Campeones (60) y Movistar Plus (7).
Resto de la jornada de la Champions:
Sporting-Bodo
Chelsea-PSG
Arsenal-Leverkusen
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