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Fórmula 1
MUNDIAL F1

GP de Japón de F1: horarios, resultados y dónde ver las carreras

El ‘paddock’ se desplaza hasta Suzuka para disputar el GP de Japón, el último antes de un largo parón tras las suspensiones de los GP de Bahréin y Arabia Saudí

Pierre Gasly, de Alpine, en el GP de Qatar.Jakub Porzycki (REUTERS)
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Para este fin de semana en Suzuka, George Russell llega como líder de la clasificación general, con 51 puntos, tan solo cuatro por encima de su compañero de equipo, Kimi Antonelli, que consiguió su primer triunfo mundialista en el pasado GP de China. Con esta, Mercedes se reparte todas las victorias hasta el momento, porque el británico se llevó la del GP de Australia y la esprint de Shanghai. En cuanto a los españoles, Carlos Sainz es 13º al haber sumado dos puntos y Fernando Alonso, con cero, es 21º.

Horarios del Gran Premio de Japón 2026

Viernes 27 de marzo:

Libres 1. 3:00 horas

Libres 2: 7:00 horas

Sábado 28 de marzo:

Libres 3: 3:30 horas

Clasificación: 7:00 horas

Domingo 29 de marzo:

Carrera: 7:00 horas

Dónde ver el Gran Premio de Japón:

Todas las sesiones se podrán seguir a través de DAZN y Movistar Plus.

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