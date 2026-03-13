Alberto Ginés, oro olímpico en escalada, encadena el Bon Combat: “Quiero ser algo más que un robot que compite, estar más lleno”

Alberto Ginés, primer oro olímpico de la historia de la escalada, anunció el miércoles en sus redes sociales el encadenamiento de la vía el Bon Combat (Cataluña), de dificultad 9 b. Su anuncio fue una sorpresa a medias: todos saben que su potencial en la roca es inmenso, pero también es sabido que su trayectoria deportiva se circunscribe a las estructuras artificiales de resina y no a las vías naturales que se encuentran en el medio natural, en la roca.

Algo está cambiando para Ginés, 23 años, oro en los Juegos de Tokio 2020 (llamados así, aunque la cita se celebró en 2021 debido a la pandemia de Covid) con apenas 18 años. De hecho, el escalador extremeño nunca había manifestado un interés real en progresar en la roca: aseguraba que no era posible aspirar a medallas olímpicas y enfrascarse en grandes proyectos al aire libre. Hasta que la escalada alcanzó el olimpismo, las competiciones de escalada vivían a la sombra del dictado de la roca: Adam Ondra, el escalador más importante del presente siglo, el hombre que ha llevado la máxima dificultad hasta el 9 c, ha sido un gran competidor, pero su fama mundial poco o nada tiene que ver con sus medallas. Son sus logros vanguardistas en la roca los que han hecho de él un icono de referencia. Sin embargo, las medallas olímpicas entregan dinero, patrocinadores y un reconocimiento planetario. También una travesía del desierto que dura cuatro años.

Ginés reside desde hace tres años en un piso en Sant Cugat, cerca del Centro de Alto Rendimiento donde se entrena en unas instalaciones que solo llegaron cuando alzó la voz para pedir una estructura digna donde evolucionar. Su actuación en los Juegos de París 2024 resultó discreta: fue el último certamen en el que los escaladores debían competir en bloque y con cuerda y alcanzar una nota media final. Desde entonces, habrá medallas diferentes para la velocidad, el bloque y la cuerda, la gran especialidad de Ginés.

“De mis segundos Juegos no puedo sacar grandes conclusiones porque acudí lesionado en un pie, infiltrándome, pensé que no llegaría a competir. Clasificarme sin entrenar fue casi un éxito. A veces entrenaba y me tiraba una semana en la cama sin poder apoyar el pie”, recuerda.

Alberto Ginés en la vía el Bon Combat.

El cambio del formato olímpico le ha permitido abrir sus miras: “Mi forma de pensar respecto a la roca ha cambiado bastante porque ahora, al no tener que competir en bloque, tengo más tiempo para salir a escalar en roca. Antes no tenía tiempo para nada, salvo para entrenar en el rocódromo. Ahora, si voy a la roca, hay una transferencia que me viene bien para las competiciones. El año pasado escalé bastante en roca pero sin probar nada difícil, pero este año estoy escalando más fuera”.

La prueba es haber sido capaz de alcanzar en la roca su máxima dificultad, aunque no considera que la vía el Bon Combat sea tan complicada como se cree: “No creo que su dificultad sea 9 b sino 9 a+ porque solo me ha costado seis días de intentos y no me parece que haya dos escalones por encima del 9 a. Además otros escaladores también opinan que no llega a 9 b. Probé otro 9 b y me pareció más duro. Si en el futuro considero que me equivoco en la dificultad de una vía, también lo diré. Lo importante es ser honesto con lo que uno piensa y es la mejor manera de que todo funcione bien”, reflexiona.

De pronto, Ginés se ha reencontrado con sus orígenes en la roca, con una fuente extra de motivación que le permite llenar muchos meses de su calendario. La Copa del Mundo de escalada se celebra en mayo y octubre. Después, dispone de casi seis meses para probar las vías más severas del planeta. “El cuerpo me pide escalar en roca, pero mi motivación principal es llegar a los Juegos de Los Ángeles. Uno de los objetivos es llegar a probar 9 c pero primero quiero bregarme en 9 b y 9 b+ y escalar mucho a vista (probar una vía sin conocerla previamente), que es algo que cada vez se hace menos. Tengo ganas de probar todas las vías más difíciles del planeta y tengo la fortuna de que las tengo casi todas sin tocar, así que empezaré por las de Cataluña”.

El Oro de Tokio se cobró su peaje: Ginés era extremadamente joven y pasó del anonimato a una exposición difícil de gestionar. “El Alberto de ahora ha seguido la evolución lógica de alguien que madura, he crecido mucho como persona y eso me ha permitido crecer como deportista. Después de ganar el oro en Tokio me vi desorientado: había logrado lo máximo en mi deporte y no sabía bien por donde seguir. Me preguntaba ¿y ahora qué, qué rumbo seguir, qué debo hacer. Apenas tenía 18 años. El oro me obligó de golpe a gestionar muchas cosas que no esperaba, todo fue nuevo, súbito, pero al final creo que me permitió crecer”.

“Hace dos o tres años tuve la suerte de reencontrarme, de recuperar el rumbo, de saber lo que quería hacer y ahora estoy en una fase bastante buena”, reconoce al tiempo que admite que la dificultad en la roca puede ofrecerle un reconocimiento aún mayor aunque no medien las medallas.

Ginés demostró que estaba de vuelta el curso pasado, venciendo en la Copa del Mundo de escalada sin bajarse del podio en ninguna de las citas. No llegó a ganar ninguna de las pruebas pero demostró una solidez física y mental que nadie más tuvo. “Ganar la Copa del Mundo era algo que necesitaba, volver a sentirme entre los mejores, ser regular. Me reafirmó y necesitaba saber que podía ser el mejor. Después de Tokio hubo muchos comentarios que dijeron que no merecía el oro, que tuve suerte, lo que no me permitió saborear la medalla. Al ganar la general de la Copa del Mundo ya nadie puede decir que fue producto de la suerte. Desde 2023, mi peor resultado en una competición de cuerda ha sido el cuarto puesto, y esto habla de mi solidez actual”, ilustra.

Alberto reconoce que no ha sido sencillo cabalgar la ola de emociones, cambios, obligaciones, deseos y frustraciones que le han acompañado desde 2021, pero ahora asegura verse bien: “Creo que he sabido tomar el rumbo de mi vida porque hasta ahora he dejado que pase todo como con inercia. Estoy en una etapa de madurez en la que puedo decidir hacia donde ir”. También sabe dónde no quiere llegar: “Quiero ser algo más que un robot que compite, estar más lleno. No quiero decir que lo que hago ahora esté mal, pero busco algo más allá de la escalada, espero que dé con algo que me llene. Tarde o temprano dejaré de competir pero no de escalar, estaré vinculado a la escalada porque me costaría entender mi vida sin ella porque llevo así desde los tres años. Al margen de mi deporte, la filosofía y las letras ahora me llaman mucho la atención, quién sabe en el futuro…”.

De un tiempo a esta parte, Ginés publica en sus redes los libros que lee, gesto inesperado: “simplemente cuento lo que leo y si a alguien le interesa pues genial. De crio leía mucho y en casa siempre ha habido una biblioteca grande. Solía intercambiar libros con un compañero de clase en Cáceres y poco a poco lo fui dejando, pero en un viaje a Tokio me compré un par de libros en el aeropuerto y me reenganché: había olvidado, con tanto Instagram, que me gustaba mucho la lectura. Mi tío es profesor de lengua, le encanta leer, y me empezó a recomendar libros a los que yo no hubiese llegado por mí mismo. Cada vez quería más y empecé a seguir cuentas que recomiendan libros y me animé a subir lo que voy leyendo para que no sea todo escalar y haya un hueco para la cultura”, resume.