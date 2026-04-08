Laurence evita la primera victoria española y Seixas despeja el camino de rivales en la Itzulia

El francés del Ineos se impone en Basauri por delante de un Igor Arrieta inspirado cerca de sus raíces. Mikel Landa e Isaac del Toro abandonan la carrera

Va de franceses la cosa en la Itzulia. En una jornada de tregua, quizás demasiada tras un arranque endiablado, con dos etapas en las que Seixas y sus secuaces del Decathlon dinamitaron la carrera, otro galo, Axel Laurence, del Ineos, ha ganado este miércoles la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco, primer triplete de Francia para descorchar la prueba desde 1927. Frustró el bretón con su noveno triunfo en la élite las ilusiones del joven navarro Igor Arrieta, nacido en el valle de Aralar bajo los brazos del exdirector de Movistar José Luis Arrieta y compañero ahora de Tadej Pogacar en el UAE.

Arrancó horas antes la jornada sin Mikel Landa, retirado de la carrera tras ser atropellado por el coche médico este martes durante el sinuoso descenso de San Miguel de Aralar. “¿Por qué un coche médico tiene que adelantar a los ciclistas en un descenso así? Es absolutamente incomprensible”, denunció tras la etapa su jefe en el Quick Step, Jurgen Foré. Viró este miércoles el infortunio hasta posarse sobre el autobús del omnipotente UAE. Su líder, el mexicano Isaac del Toro, se fue al suelo a 83 kilómetros de Basauri, meta del día y hogar de su patrón, Joxean Fernández Matxín, y se vio obligado a abandonar la Itzulia con dificultades para flexionar la pierna derecha.

Despejado el camino de rivales, aunque poca falta le hace, Seixas se centró en abrillantar el maillot de líder. Cuentan quienes le conocen que en ese cuerpecito infantil de brazos interminables el francés esconde un demonio competitivo que ha forjado sus límites ajeno a la norma. En un ciclismo en el que todo se mide, se controla y se limita, Seixas encuentra divertimento en salidas de siete u ocho horas. “Como una jornada laboral”, bromea él en redes. Algo que no establece como su base —no le convendría—, pero que sí repite más veces que el resto para sorpresa de no pocos rivales y técnicos. “Es una salvajada, más aún con 19 años, y lo hace más de lo que comparte en redes sociales, pero él sabrá”, confían fuentes del pelotón a este periódico.

Paul Seixas recibe en Basauri, y por tercer día consecutivo, el 'maillot' de líder de la Itzulia. Miguel Toña (EFE)

No le hizo falta esmerarse al de Lyon para que Juan Ayuso se dejara caer del pelotón en uno de los asequibles puertos del día. Como hiciera en la última Vuelta a España, el de Jávea ha optado por desentenderse de la general y, lejos aún de su mejor versión tras la caída en la París-Niza, darse algún homenaje menor en las tres etapas restantes.

Por delante, Arrieta y Laurence, fugados con otra docena de valientes, saltaron, rienda suelta, entre los puertos de Bikotx-Gane y Sarasola, a 29 de meta. Conservada la renta hasta Basauri, no le sirvió el punch final al navarrico, quien estrenó su casillero el pasado curso en la Clásica de Ordizia. Se impuso la lógica y Laurence, un año mayor, pero con siete triunfos más en su haber hasta este miércoles, esperó agazapado a rueda hasta el último repecho, lugar del sacrificio.

Intimidó Seixas por detrás a sus iguales, marcando territorio en la breve ascensión y cruzando la meta el primero de los favoritos. No pierde oportunidad el francés, joven pero con mimbres de veterano, en demostrar quién es el jefe de la Itzulia.

Clasificación de la etapa

1º. Axel Laurence (Francia, Ineos); 3h38′33″.

2º. Igor Arrieta (UAE); a 2″.

3º. Natnael Tesfatsion (Eritrea, Movistar); a 14″.

4º. Ilan van Wilder (Bélgica, Quick Step); a 14″.

12º. Paul Seixas (Francia, Decathlon); a 1′04″.

Clasificación general

1º. Paul Seixas (Francia, Decathlon); 8h08′24″.

2º. Primoz Roglic (Eslovenia, Red Bull); a 1′59″.

3º. Florian Lipowitz (Alemania, Red Bull); a 2′08″.

4º. Mattias Skjelmose (Dinamarca, Lidl-Trek); a 2′14″.

7º. Ion Izagirre (Cofidis); a 2′36″.