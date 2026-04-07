Paul Seixas vuelve a ganar en la Itzulia y se confirma como el gran prodigio de la nueva era

El francés de 19 años evapora al resto de favoritos en la primera jornada de montaña y consolida su liderazgo en la Vuelta al País Vasco

Ha nacido una estrella. No hay otro modo de resumir el impacto de Paul Seixas en el pelotón profesional. Con tan solo 19 años, el ciclista francés del equipo Decathlon, espigado amasijo de fibras, rizos oscuros y mofletes colorados, ha ganado este martes por aplastamiento la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco, carrera que ya lidera con margen suficiente como para darla por finiquitada después de solo dos días de competición, resueltos los dos con idéntico resultado.

Dinamitó todo Seixas este martes en San Miguel de Aralar, puerto de interminables herraduras de cemento rayado que la Vuelta a España descubrió como final de etapa en 2014 —con victoria del italiano Fabio Aru sobre los favoritos Contador, Valverde y Purito— y al que volvió, aunque de paso, el año de la pandemia, entonces con triunfo de Marc Soler en Lekunberri. Camino al santuario que da nombre a la ascensión, y desde el que se otea todo el valle navarro, Decathlon activó la maquinaria y elevó el ritmo para que su niño mimado, el último prodigio francés, sacudiera el grupo a 6,5 kilómetros de la cima, 26 a meta.

Nadie respondió. Ni Isaac del Toro, ni Primoz Roglic, ni Florian Lipowitz. Mucho menos Juan Ayuso, quien no tardó en confirmar lo sospechado por todos tras la contrarreloj inaugural de Bilbao: el más capacitado ciclista español del pelotón aún está lejos de su mejor estado de forma tras la violentísima caída sufrida en la pasada París-Niza.

Fue engulliendo Seixas fugados como quien come pipas y en la cima volaba ya con un minuto de renta sobre el grupo de favoritos. Ni rastro de la temida presión por vestir el maillot amarillo: segunda etapa en el WorldTour, segunda victoria. Y de nuevo por demolición. Sin ataduras.

Paul Seixas, incrédulo tras ganar este martes la segunda etapa de la Vuelta al País Vasco. Villar López (EFE)

Las estimaciones lógicas, al menos las exploradas en la élite hasta la fecha, invitan a pensar que el francés está todavía a cinco, seis o incluso siete años de alcanzar su máximo potencial. Sucede que la progresión deportiva no siempre es lineal, tampoco ascendente, por lo que cabe la posibilidad de que Seixas, prodigio como no ha habido otro a su edad, se encuentre ahora más cerca de su techo competitivo que ningún otro astro del ciclismo a los 19. Debate interesante, en cualquier caso, pues los años de esplendor del galo, aún por llegar, coincidirán presumiblemente con la lógica decadencia de Tadej Pogacar, que a sus 27 primaveras —serán 28 en septiembre— goza de contrato con el todopoderoso UAE hasta finales de 2030.

Vencedor el jovencísimo francés, líder de la general ya con dos minutos de renta sobre Roglic, su inmediato perseguidor, los demás se pelean por las migajas en las cuevas de Mendukilo, antiguo refugio de pastores y, durante siglos, establo natural de la sierra de Aralar. Junto a Ion Izagirre, único español entre los mejores, cruzan la meta a casi minuto y medio del galo Sjkelmose, Roglic, Tulett, Baudin, Lipowitz y el telefónico Uijtdebroeks. Por detrás, Del Toro, venido a menos a cada metro de ascensión, detiene la sangría a 1m43s del ganador; y Ayuso, más rezagado, a 2m29s.

Se deja casi un cuarto de hora en meta el ídolo local, Mikel Landa, que en el descenso del santuario, el mismo que Seixas surca jugando con la física, se cae a gran velocidad para gritar de dolor en la cuneta, inmóvil, como en el fatídico estreno del último Giro de Italia. Se levanta, aún así, el ciclista más aclamado de la Itzulia y vuelve a pedalear hasta encontrar cobijo en el autobús del Quick Step. Mañana será otro día, confía. Y ahí seguirá Seixas, joven e intratable.

Clasificación de la etapa

1º. Paul Seixas (Francia, Decathlon); 4h11′48″.

2º. Mattias Skjelmose (Dinamarca, Ldil-Trek); a 1′25″.

3º. Primoz Roglic (Eslovenia, Red Bull); a 1′25″.

4º. Cian Uijtdebroeks (Bélgica, Movistar); a 1′25″.

7º. Ion Izagirre (Cofidis); a 1′25″.

8º. Florian Lipowitz (Alemania, Red Bull); a 1′25″.

11º. Isaac del Toro (México, UAE); a 1′43″.

12º. Juan Ayuso (Lidl-Trek); a 2′29″.

Clasificación general

1º. Paul Seixas (Francia, Decathlon); 4h28′47″.

2º. Primoz Roglic (Eslovenia, Red Bull); a 1′59″.

3º. Florian Lipowitz (Alemania, Red Bull); a 2′08″.

7º. Ion Izagirre (Cofidis); a 2′36″.

8º. Isaac del Toro (México, UAE); a 2′44″.

16º. Juan Ayuso (Lidl-Trek); a 3′55″.