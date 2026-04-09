Capítulo 3: Aitite

San Mamés es la catedral que une a cuatro generaciones de aficionados que siguen venerando los ritos y la forma de ver el fútbol de un abuelo, hoy ausente, que les convenció que ser del Athletic Club es “una manera de estar, una forma de comportarse”

No hay nada que haga más feliz al escritor Galder Reguera (Bilbao, 1975) que ir acompañado a San Mamés, la casa del Athletic Club. Empezó yendo con su querido aitite, su abuelo, antiguo directivo del club, la persona que le introdujo en la familia athleticzale, y ahora que él no está le acompañan sus dos hijos.

Aunque nunca llegaron a sentarse todos juntos en las gradas, Reguera siente que todos ellos están unidos por un legado que les trasciende. Un legado que se mantiene vivo en ritos como el viaje desde el pueblo a Bilbao o la previa en los bares, donde amigos y exjugadores se mezclan con naturalidad, pero que sobre todo tiene que ver con una forma de ver el fútbol y la vida: “Ser del Athletic no es solo animar. Es una manera de estar, una forma de comportarse”, defiende quién desde 2008 trabaja en la Fundación del club.

“A veces veo en el rostro de mis hijos una mirada que reconozco. Es la misma con la que yo miraba a mi abuelo. En esos momentos, siento que él está aquí”

Nadie mejor que José Ángel Iribar, el Txopo, el hombre con más partidos en la historia del equipo vasco, representa ese saber estar. Una figura en la que Reguera proyectó la imagen de su abuelo y a quién, después de la pandemia, visitó en su despacho porque sintió la necesidad de decirle que le quería. Una buena definición del Athletic bien podría “la de un grupo de personas que quiere a José Ángel Iribar”, piensa Reguera.

“Iribar es, sobre todo, una manera de ser. Unos valores. Los mismos que ‘aitite’ intentó inculcarme, sin discursos, con su comportamiento”

En la misma semana que los equipos de LALIGA se enfundarán camisetas inspiradas en el pasado, en el marco de la Jornada Retro , el escritor nos regala un emotivo ejercicio de memoria familiar para descubrirnos, en la tercera entrega de la serie 42 LEGADOS, cómo ha logrado transformar el dolor de una ausencia en una generosa enseñanza para todos los aficionados al fútbol. Y también una hermosa imagen de San Mamés, la catedral del fútbol español, como “un lugar de gente que se quiere, aunque no se conozcan entre ellos”.

Este vídeo se grabó los días 7 y 8 de marzo en Bilbao, durante la previa del Athletic Club-FC Barcelona de LALIGA EA SPORTS y en Basauri. Muchas gracias a todos los que lo hicieron posible: a José Mari por abrirnos las puertas del palacio de Ibaigane; a la familia Vielba, Ainhoa, Álvaro, Paula y Markel, por arropar a Galder en un ‘txoko’ durante la previa del partido; a Carmen por su generosidad al abrirnos las puertas de su estudio y a Paula, que se prestó a interpretar el ‘yo’ joven de la pintora; a Oihan, que logró vencer la timidez en ese camino hacia San Mamés rodeado de cámaras; a Galder por su enorme generosidad y, por supuesto, a José Ángel Iribar, una leyenda que camina entre nosotros como un hombre más.

Una jornada para la historia El Athletic Club es uno de los clubes de LALIGA que se sumará a una iniciativa histórica, la Jornada Retro. En los partidos que se celebren del 10 al 13 de abril, las estrellas de la competición saltarán al terreno de juego con nuevas equipaciones inspiradas en ediciones icónicas de su pasado. Un viaje a décadas pasadas al que también contribuirán un balón diseñado para la ocasión, grafismos con un toque retro en las retrasmisiones e incluso los árbitros, que vestirán un diseño especial a cargo del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). El equipo vasco ha preparado una equipación con un diseño que recupera la camiseta rojiblanca con cuello cerrado, los pantalones negros y las clásicas medias con rayas rojiblancas horizontales. La indumentaria está inspirada en la que la institución utilizó a comienzos de los años setenta, una etapa clave en la modernización de la entidad y con hitos como la recuperación del nombre original de Athletic Club, la puesta en marcha de las instalaciones de Lezama o la conquista de la Copa de 1973 frente al CD Castellón. Como las de los otros clubes, la equipación fue presentada en marzo en una rompedora acción que, bajo el nombre de LALIGA FASHION NIGHT, tuvo lugar durante La Gran Semana de la Moda Española. Foto: Cedida Athletic Club La Jornada Retro nace, en palabras de LALIGA, “como una expresión tangible de un legado muy vivo convirtiendo la historia de los clubes en una experiencia que se emociona, se celebra y también se viste sobre el terreno de juego”. El objetivo de la institución con esta iniciativa única en las cinco grandes ligas es que las camisetas históricas, reinterpretadas para la competición actual, “actúen como un puente entre generaciones, conectando los orígenes de la afición con la forma en la que hoy se vive el fútbol”.