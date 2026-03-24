Las mascotas del fútbol que consiguieron sacar a Curro de su retiro 34 años después

Curro, emblema de la Expo 92, salta al césped del Estadio la Cartuja (Sevilla) para sorpresa de los aficionados de LALIGA DE LAS MASCOTAS.

La tercera edición de LALIGA DE LAS MASCOTAS viaja a Sevilla por primera vez con 16 representantes de equipos de LALIGA que invitaron a su fiesta a KC Wolf, animador del Kansas City Chiefs de la NFL, y a la estrella de la Expo 92, que reapareció entre vítores

A Curro, el estandarte de la Expo 92, pocos le habían seguido la pista en los últimos 34 años. No había concedido ninguna entrevista, y solo había aparecido públicamente en el 20º aniversario del evento que situó a Sevilla en el mapamundi. Parecía haberse esfumado de un plumazo –valga la comparación al ser un personaje que representa a un pájaro con patas de elefante y cresta multicolor– casi con la misma rapidez con la que se convirtió en un icono nacional. Hasta el pasado fin de semana. No pudo resistirse a la tentación del evento que tendría lugar junto a su casa. El domingo se dejó ver de nuevo por el Estadio La Cartuja, el de mayor capacidad de la capital hispalense, con 70.000 espectadores, con motivo de la celebración de la tercera edición de LALIGA DE LAS MASCOTAS, el torneo que une a los animadores de los equipos de LALIGA en torno a un objetivo común: que los niños y niñas disfruten del fútbol de una forma diferente.

Palmerín. El más buscado por los aficionados. Su nombre responde a la avenida de la Palmera, en Sevilla, donde su ubica el Estadio Benito Villamarín en el que juega el Real Betis, ahora en proceso de reforma.

Reportaje gráfico: PACO PUENTES Granaín. La mascota del Granada CF fue presentada a mediados de febrero, por lo que es la más joven del torneo. Representa a una granada hecha de barro rojo, el color del club, revestida de cerámica, uno de los símbolos de la localidad andaluza. Pío Pío. Su nombre hace referencia al apodo que reciben los aficionados de la UD Las Palmas y a uno de los cánticos más conocidos del equipo canario. Koki. Cuenta la leyenda que una crecida en el río Guadalquivir hizo aparecer un caimán en Córdoba. El cuerpo del animal disecado se encuentra en el santuario del barrio de Fuensanta de la ciudad. Un símbolo de la ciudad que ahora también anima al club. Pepe Zorrillo. Creado en 2009, el animador del Real Valladolid CF es un símbolo en Pucela. Representado como un zorro, debe su nombre al estadio del club, el José Zorrilla. Babazorro. La mascota fue diseñada en 1997 por el dibujante Iñaki González, que ganó un concurso ante un más de centenar de aspirantes. Su nombre refleja el sobrenombre de los aficionados del Deportivo Alavés. Sisa. El Girona FC sometió a concurso en 2020 la creación de un personaje para su mascota. Ganó la mosca Sisa. Su nombre es un diminutivo de Narcisa, femenino del nombre del patrón de la ciudad. Amunt. El murciélago del Valencia CF, ganador del año pasado, no tuvo tanta suerte en esta edición y acabó en sexta posición. Protagonizó, eso sí, el momento más emotivo del día al recordar a Julián Carabantes, extrabajador del club que murió el año pasado. SúperBoke. El ganador fue creado en 2022 por el dibujante Mario González, también aficionado malaguista. Representa a un boquerón, sobrenombre de la afición malaguista, y tiene poderes: en su primer año de vida logró el ascenso a LALIGA HYPERMOTION. Quecete. El murciélago del Albacete BP es otro de los más jóvenes, nacido en enero de este año. En el club le describen como “manchego hasta las alas”. Prueba de ello es que siempre viaja con un queso de la provincia albaceteña, símbolo de la comunidad. Dimonió. La mascota del RCD Mallorca fue creada a principios de la década de los 2000. Está basado en los dimonis (demonios) de las fiestas tradicionales de Sant Antoni, una de las fiestas del folkore balear más populares. Txurdin. La mascota de la Real Sociedad, un balón con capa y corona, fue presentada en 2019 con motivo del 110º aniversario de la Real Sociedad. Desde entonces, es uno de los animadores más populares de LALIGA EA SPORTS. SúperPepino. Uno de los socios fundadores de LALIGA DE LAS MASCOTAS, habitual anfitrión en su casa del Estadio Ontime Butarque. La mascota más conocida del fútbol profesional español. Caballati. Los aficionados del AD Ceuta FC no exageran: Caballati les ha traído suerte. Desde que esta caballa, el pescado más consumido en la ciudad, fue presentada en 2022, el club ascendió por primera vez a LALIGA HYPERMOTION. En la imagen, junto a Babazorro. Datigol. La mascota del Elche CF, un zorro que se alimenta de dátiles, fue un icono del club durante los años 90. Luego desapareció -probablemente estaba en su madriguera- y volvió hace dos temporadas. Tamarro. Presentado en 2022, el personaje de Tamarro se inspira en los seres que, según la leyenda, protegen los bosques de Andorra, por lo que representa la vinculación del club con la identidad natural del Principado.

Con el Real Betis y su mascota, Palmerín, como anfitriones, hasta 16 peludos animadores se dieron cita para competir en pruebas nunca vistas en el fútbol profesional como carreras de obstáculos, danzas, un tres en raya y hasta una diseñada a medida –el lanzamiento de balón de fútbol americano– para otro de los invitados especiales: KC Wolf, la mascota del Kansas City Chiefs, uno de los equipos punteros del mayor torneo de fútbol americano del mundo, la National Football League (NFL) estadounidense.

Por primera vez desde que arrancó LALIGA DE LAS MASCOTAS en el Estadio Ontime Butarque de Leganés (Madrid) hace tres temporadas, el torneo se disputó en otra ciudad para deleite de más de 3.000 aficionados de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION. Ana Vaca, sevillana y socia del Real Betis, acudió con su hijo Uriel, de tres años, porque el pequeño tiene “un fuerte vínculo con Palmerín”, explica su madre. “Vino el año pasado a la peña bética de Camas, de la que somos socios, y estuvo jugando un buen rato con mi hijo. Incluso Uriel le marcó un gol de penalti. Está loco por él”, cuenta con una sonrisa.

Los participantes de LALIGA DE LAS MASCOTAS, liderados por Palmerín, del Real Betis, bailan una conga antes del inicio del torneo. PACO PUENTES

En las gradas, las camisetas verdiblancas del Real Betis son mayoría, pero hay algunos aficionados con el corazón dividido. Es el caso de Javier Prieto, aficionado de la Real Sociedad que acudió con su pareja, Marisa, bética, por lo que animaron a Palmerín y Txurdin, mascota del conjunto vasco. También ocurre en la familia de Alberto Criado, que recientemente se han mudado de Valladolid a Sevilla. Sus hijos Jesús y Carla, de 10 y 4 años, respectivamente, reparten vítores entre Pepe Zorrillo, emblema pucelano, y, de nuevo, Palmerín. Ambos presumen de que han podido hacerse muchas fotos con las mascotas. “El ambiente es muy familiar, orientado a los niños, y están disfrutando mucho del espectáculo”, explica su padre.

El torneo no solo engancha a los más pequeños, sino a cualquier aficionado de LALIGA. David Barrera, de 24 años, ha venido por primera vez junto a su grupo de amigos: Manu, Dúnia, Shakira y Lucía. “Nos enteramos de que venían las mascotas a Sevilla y ni lo pensamos. Además de Palmerín nos gusta mucho Sisa, del Girona FC”, dice. Adrián González, de 52 años, ha venido desde Ceuta a apoyar al debutante Caballati, mascota del AD Ceuta FC, que esta temporada compite por primera vez en su historia en LALIGA HYPERMOTION. “Soy socio del Betis, pero me inclino por Caballati. Ha levantado a la afición como nadie y nos va a llevar muy lejos. Es nuestro mejor fichaje”, dice.

Disfrute de todas las pruebas en el canal de LALIGA:

Las mascotas demostraron su destreza y sus habilidades mejor guardadas en siete pruebas como superar obstáculos en un circuito de habilidad; lanzamiento de penaltis y de balón de fútbol americano; tres en raya gigante; carrera de camilleros –en las que los animadores debían recoger a un muñeco representando un jugador de fútbol lesionado– batalla de bailes y una carrera por equipos en la que debían empujar una rueda de tractor.

SúperBoke (en el centro), del Málaga CF, fue el ganador de LALIGA DE LAS MASCOTAS. Pío Pío, de la UD Las Palmas, fue segundo y Koki, del Córdoba CF, completó el podio. PACO PUENTES

El podio confirmó que en LALIGA DE LAS MASCOTAS no se nota el salto de categoría y las tres mascotas con mejor puntuación fueron de clubes de LALIGA HYPERMOTION: SúperBoke, del Málaga CF, fue el ganador en su debut en la competición con 72 puntos. Le siguió Pío Pío, el canario del UD Las Palmas, con 60 puntos, los mismos que obtuvo Koki, el caimán del Córdoba CF.

Los otros ídolos de los niños

Hubo alguien a los que los niños jalearon más que a las mascotas: José Galeano y Gaspar González, más conocidos en TikTok como @galesote y @gasparototo, creadores de contenido invitados por LALIGA y habituales colaboradores del Real Betis en los partidos de casa. Entre ambos suman más tres millones de seguidores. “A algunos chavales los he visto más de una vez, tienen un catálogo de fotos conmigo”, bromea el primero; “Nos falta solo salir en sus fotos de comunión”, remata el segundo entre risas.

Ambos, “béticos de cuna” y, por ende, significados con Palmerín, valoran que LALIGA DE LAS MASCOTAS se dispute en Sevilla por primera vez fuera de Madrid. “Es algo genial para los niños. Es una buena iniciativa para la juventud, un evento para dar protagonismo a los más pequeños y que el día de mañana sigan teniendo esas ganas de ver fútbol”, dice González. “El ambiente es muy bonito”, coincide Galeano, que mira a la mascota de los Kansas City Chiefs, un lobo de casi dos metros que viste gorra con visera hacia atrás y la camiseta de su equipo. “Ha cruzado el charco el lobo, ¿no? Espero que no haya sido nadando”, dice Galeano entre risas.