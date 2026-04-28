El juego vistoso (y efectivo) del Valencia Basket se pone a prueba para dar un salto histórico: alcanzar la Final Four

Si la Euroliga fuera un ‘ochomil’, que para el Valencia Basket, por presupuesto e historial, lo es, el equipo de Pedro Martínez estaría en el campo 3, a punto de iniciar el ataque final a la cima. Es el momento de pasar la tensión, de burlar los miedos que aparecen por la noche, de confiar en la preparación. Luego solo hay que salir de la tienda de campaña y empezar a andar. La caminata del equipo ‘taronja’ comienza este martes (20.45, #Vamos) en el primer partido de los cuartos de final y la mejor noticia es que será al abrigo de la afición, con más de 14.000 seguidores soñando con su equipo, que ya está a solo un paso de la primera Final Four de su historia. Su rival será el poderoso Panathinaikos griego, uno de los bloques más en forma después de eliminar al Mónaco en el play-in y de ganar siete de sus últimos nueve partidos.

De nada valen ya, o sí, pues han alimentado la confianza de los jugadores, las 25 victorias de la liga regular, el techo del Valencia en Europa. Ahora comienza una serie al mejor de cinco encuentros que este martes y el próximo jueves pasará por el Roig Arena, donde volverá la eliminatoria si ninguno de los dos contendientes logra su tercera victoria en el tercer o el cuarto partido, en Atenas.

El sabio y precavido Pedro Martínez allanó el camino hasta el pitido inicial y señaló a su rival como el claro favorito. “Nosotros tenemos muchísima ilusión por ser competitivos contra un transatlántico como es el Panathinaikos, que está hecho para ganar, pero no para ganar este playoff, está hecho para ganar la competición. Nosotros, en cambio, somos muchísimos más humildes en cuanto a nuestros objetivos pero tenemos la ilusión de competir al máximo, de hacer las cosas lo mejor que podamos”, comentó la víspera.

El Valencia Basket aparece en tres de las diez mejores jugadas de la temporada en la Euroliga. Su forma de jugar, ese estilo tan vistoso (y efectivo) implantado por Pedro Martínez, ha deslumbrado incluso a sus propios rivales. Pero el técnico barcelonés, elegido por sus propios compañeros como el mejor entrenador de la Euroliga, sabe que nada de eso vale a partir de ahora. Su equipo cruza una frontera que solo atraviesan aquellos clubes que luchan por los títulos y el Valencia este curso se ha ganado estar ahí. ¿Está el cuadro ‘taronja’ preparado para algo más? Eso se verá a partir de este martes, cuando disputarán los segundos playoffs de su vida quince años después de los primeros, cuando cayó en el quinto partido ante el Real Madrid.

Haber cruzado esa frontera curte y Pedro Martínez sabe que, en sus filas, no abundan los que han llegado tan lejos. “Matt Costello y Darius Thompson han jugado algo de los playoffs de la Euroliga, ninguno más, por eso queremos disfrutarla, vivirla y que nos sirva para el futuro, para todos nuestros jugadores”. Del mismo modo que considera que la experiencia puede ser clave, le resta trascendencia a tener la ventaja de pista en este cruce. “Lo que te hace sentir a gusto y con confianza es el apoyo de tu afición y esto sí sabemos que los vamos a tener, pero el favoritismo no te lo da jugar en casa o fuera sino que te lo dan básicamente los millones o la inversión que hayas hecho para fichar a jugadores muy top. Nosotros también los tenemos, pero sobre todo tenemos jóvenes que están emergiendo, mientras que todos los suyos tienen muchísima experiencia en estas competiciones”.

El Panathinaikos tiene una plantilla con jugadores de la talla de Kendrick Nunn -segundo máximo anotador de la Euroliga con 19 puntos de promedio-, Cedi Osman, Mathias Lessort, Hayes-Davis o el español Juancho Hernangómez. Ergin Ataman, que ha perdido a Kostas Sloukas para toda la serie, volverá al Roig Arena y, en concreto, a un cuarto que considera una ofensa para un entrenador de la Euroliga. “Invito a Chus Bueno a que venga a ver el vestuario de los entrenadores visitantes porque es una falta de respeto. Los entrenadores no merecen cambiarse en un almacén”, comentó el técnico turco, campeón de la Euroliga en 2021, 2022 (ambas con Anadolu Efes) y 2024 (Panathinaikos). El preparador del equipo griego y seleccionador turco despierta la admiración de su colega. “Ataman es un entrenador legendario. Es muy difícil ganar la Euroliga con un equipo y hacerlo con varios es impresionante”, dijo Pedro Martínez, en su línea de ensalzar a su poderoso rival.