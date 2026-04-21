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Baloncesto
EUROLIGA

Play-in de Euroliga: horarios, resultados de los partidos y clasificación

El Barça se enfrenta al Estrella Roja mientras que el Mónaco se las verá con el Panathinaikos

Kevin Punter mueve el balón ante el Bayern de Múnich.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
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La ronda de play - in empieza este martes para determinar qué equipos se clasificarán a la rondas eliminatorias de la Euroliga. Panathinaikos y AS Monaco, que terminaron séptimo y octavo en la fase regular, serán los encargados de inaugurar esta ronda previa. El equipo que se imponga en este duelo avanzará directamente a los playoffs, mientras que el que pierda tendrá una segunda oportunidad el viernes 24 de abril, enfrentándose al vencedor del cruce entre FC Barcelona Baloncesto y Estrella Roja.

Panathinaikos - Mónaco (martes 21, 20:00)

Barça - Estrella Roja (martes 21, 20:45)

Barça BAR
Estrella Roja RED
Movistar Deportes

Dónde ver el play - in de la Euroliga

Todos los partidos se podrán seguir a través de Movistar Plus.


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