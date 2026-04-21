Play-in de Euroliga: horarios, resultados de los partidos y clasificación

El Barça se enfrenta al Estrella Roja mientras que el Mónaco se las verá con el Panathinaikos

La ronda de play - in empieza este martes para determinar qué equipos se clasificarán a la rondas eliminatorias de la Euroliga. Panathinaikos y AS Monaco, que terminaron séptimo y octavo en la fase regular, serán los encargados de inaugurar esta ronda previa. El equipo que se imponga en este duelo avanzará directamente a los playoffs, mientras que el que pierda tendrá una segunda oportunidad el viernes 24 de abril, enfrentándose al vencedor del cruce entre FC Barcelona Baloncesto y Estrella Roja.

Panathinaikos - Mónaco (martes 21, 20:00)

Barça - Estrella Roja (martes 21, 20:45)

Barça BAR Estrella Roja RED Movistar Deportes 20:45 CET

Dónde ver el play - in de la Euroliga

Todos los partidos se podrán seguir a través de Movistar Plus.



