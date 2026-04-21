España se medirá a Alemania, Japón y Mali en la primera fase del Mundial femenino de baloncesto 2026

La selección femenina de baloncesto de España se medirá a Alemania, Japón y Mali en el Grupo A del Mundial de 2026, que se disputará entre el 4 y el 13 de septiembre en Berlín, tras un sorteo en el que evitó a varias de las grandes favoritas. El sorteo, celebrado en el recinto Kraftwerk Berlin de la capital alemana y en el que la Embajadora Global del Mundial, la estadounidense Sue Bird, presentó la copa, deparó una primera fase a priori sin obstáculos insalvables para el equipo entrenado por Miguel Méndez.

España quedó encuadrada con la anfitriona, pero evitó a Estados Unidos, Francia y Australia, primera, segunda y tercera del ‘ranking’ FIBA, respectivamente, que también partían como cabezas de serie. La selección española, actual subcampeona de Europa y sexta en la clasificación mundial, se postula como la rival más fuerte del Grupo A, seguida de Alemania, en el puesto 11; Japón, en el 15; y Mali, la número 18. Tras su reciente clasificación en el Premundial de San Juan de Puerto Rico, ‘La Familia’ regresa ocho años después a un Mundial después de no obtener una plaza en el último disputado en Australia en 2022.

En una selección plagada de talento emergente y con las jóvenes Awa Fam, Iyana Martín y Marta Suárez elegidas hace una semana en el ‘draft’ de la WNBA, el equipo español intentará superar el listón alcanzado en 2014, cuando subió al podio con la medalla de plata. Sólo los primeros de cada uno de los cuatro grupos del Mundial, que en esta edición contará con 16 selecciones, obtendrá el acceso directo a los cuartos de final, mientras que los que queden en segundo y tercer lugar competirán en una ronda previa para alcanzar las eliminatorias.

El ‘grupo de la muerte’ es el D, con Estados Unidos, vigente campeona del mundo; China, actual subcampeona y cuarta en el ‘ranking’ FIBA; Italia, bronce europeo; y República Checa, plata mundial en 2010. En total, se jugarán 36 partidos en el Berlín Arena y en el Pabellón Max Schmeling.