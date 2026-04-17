Muere Oscar Schmidt, el jugador de baloncesto con mayor anotación de puntos de la historia
El brasileño, que fallece a los 68 años, superó en 2001 el récord que poseía Kareem Abdul-Jabbar
El brasileño Oscar Schmidt, jugador de baloncesto que ostentaba el récord mundial de puntos anotados y que cumplió este mes 68 años en la ciudad de São Paulo, ha fallecido este viernes según ha informado la familia. Schmidt disputó a lo largo de su carrera cinco Juegos Olímpicos, donde también tiene el récord de anotación con 1.083 puntos.
Schmidt fue internado en un hospital después de sentir un malestar repentino en su casa, según adelantó el portal especializado Lance! y confirmó su asesoría de prensa. Aunque no fueron divulgadas las causas del fallecimiento, el deportista batallaba desde hacía 15 años con un tumor cerebral. Además de la familia, la Confederación Brasileña también ha emitido un comunicado para honrar al jugador. “Uno de los nombres más grandes en la historia del baloncesto y una leyenda del Movimiento Olímpico Brasileño. Oscar ostentó el récord brasileño de participaciones en baloncesto olímpico, compitiendo en cinco Juegos Olímpicos consecutivos y convirtiéndose en el único atleta en superar la marca de los 1000 puntos en la historia de la competición”, reza la nota.
Ha fallecido Oscar Schmidt, una leyenda inolvidable, capaz de anotar 49.973 puntos en una carrera extraordinaria.— Liga Endesa (@ACBCOM) April 17, 2026
Descansa en paz, Mao santa 🖤
📸 @basquetebrasil pic.twitter.com/bbstriPCnC
Apodado Mano Santa, fue clave en la conquista del oro en los Juegos Panamericanos de Indianápolis en 1987, cuando Brasil derrotó a Estados Unidos en la final, y en la del bronce en el Mundial de Filipinas en 1978. Si bien compitió la mayor parte de su vida en Brasil para clubes como el Palmeiras o el Flamengo, Schmidt también jugó en el Juvecaserta italiano (1982-1990) y en el Forum Valladolid (1993-1995). En 2013, el brasileño fue inscrito en el Salón de la Fama del Baloncesto en EE UU junto a otras leyendas del deporte.
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