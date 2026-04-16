Jornada 38 de la Euroliga: horarios, resultados de los partidos y clasificación
En la jornada final de la fase de liga, el Barça se enfrenta al Bayern, el Madrid al Estrella Roja y el Valencia al Dubai
La fase de liga de la Euroliga llega a su fin con la celebración de su última jornada. Real Madrid y Valencia Basket tienen asegurada su presencia en las eliminatorias de la Euroliga. Además, el Valencia tendrá a favor el factor cancha en la ronda previa a la Final Four y el Real Madrid se lo jugará en el último partido en el Movistar Arena para obtener esta ventaja. Los de Scariolo recibirán a Estrella Roja, mientras que los de Pedro Martínez jugarán a domicilio contra Dubai Basketball. El Barça por su parte necesita ganar al Bayern para entrar en el play in, pero también le sirve perder si también pierde el Dubai.
Partizan - Baskonia (jueves 16, 20:30)
El Baskonia ya no tiene opciones de clasificarse.
Real Madrid - Estrella Roja (jueves 16, 20:45)
Los blancos buscan asegurarse el factor cancha ante un Estrella Roja que necesita ganar si quiere clasificarse directamente a las rondas eliminatorias.
Dubai - Valencia (viernes 17, 20:00)
El Valencia visita Dubai sin tener nada en juego, mientras que los locales obligados a ganar si quieren tener opciones de entrar al play in.
Barça - Bayern (viernes 17, 20:30)
El Barça tiene que ganar para entrar al play in y seguir teniendo opciones de disputar la fase de eliminatorias.
Otros partidos de la jornada 38:
Lyon - Fenerbahçe (jueves 16, 20:00)
Maccabi Tel Aviv- Bolonia (jueves 16, 20:00)
Olympiacos - Milán (jueves 16, 20:15)
Zalgiris - París (viernes 17, 19:00)
Mónaco - Hapoel Tel Aviv (viernes 17, 19:30)
Panathinaikos - Anadolu Efes (viernes 17, 20:15)
Dónde ver la jornada 38 de la Euroliga:
Todos los partidos se podrán seguir a través de Movistar Plus.
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