Jornada 38 de la Euroliga: horarios, resultados de los partidos y clasificación

En la jornada final de la fase de liga, el Barça se enfrenta al Bayern, el Madrid al Estrella Roja y el Valencia al Dubai

La fase de liga de la Euroliga llega a su fin con la celebración de su última jornada. Real Madrid y Valencia Basket tienen asegurada su presencia en las eliminatorias de la Euroliga. Además, el Valencia tendrá a favor el factor cancha en la ronda previa a la Final Four y el Real Madrid se lo jugará en el último partido en el Movistar Arena para obtener esta ventaja. Los de Scariolo recibirán a Estrella Roja, mientras que los de Pedro Martínez jugarán a domicilio contra Dubai Basketball. El Barça por su parte necesita ganar al Bayern para entrar en el play in, pero también le sirve perder si también pierde el Dubai.

El Baskonia ya no tiene opciones de clasificarse.

Los blancos buscan asegurarse el factor cancha ante un Estrella Roja que necesita ganar si quiere clasificarse directamente a las rondas eliminatorias.

El Valencia visita Dubai sin tener nada en juego, mientras que los locales obligados a ganar si quieren tener opciones de entrar al play in.

Barça BAR B. Munich MUN Movistar Deportes 20:30 CET

El Barça tiene que ganar para entrar al play in y seguir teniendo opciones de disputar la fase de eliminatorias.

Lyon - Fenerbahçe (jueves 16, 20:00)

Maccabi Tel Aviv- Bolonia (jueves 16, 20:00)

Olympiacos - Milán (jueves 16, 20:15)

Zalgiris - París (viernes 17, 19:00)

Mónaco - Hapoel Tel Aviv (viernes 17, 19:30)

Panathinaikos - Anadolu Efes (viernes 17, 20:15)

Dónde ver la jornada 38 de la Euroliga:

Todos los partidos se podrán seguir a través de Movistar Plus.