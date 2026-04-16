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Baloncesto
EUROLIGA

Jornada 38 de la Euroliga: horarios, resultados de los partidos y clasificación

En la jornada final de la fase de liga, el Barça se enfrenta al Bayern, el Madrid al Estrella Roja y el Valencia al Dubai

Alpha Diallo y Joel Parra, en acción.SEBASTIEN NOGIER (EFE)
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La fase de liga de la Euroliga llega a su fin con la celebración de su última jornada. Real Madrid y Valencia Basket tienen asegurada su presencia en las eliminatorias de la Euroliga. Además, el Valencia tendrá a favor el factor cancha en la ronda previa a la Final Four y el Real Madrid se lo jugará en el último partido en el Movistar Arena para obtener esta ventaja. Los de Scariolo recibirán a Estrella Roja, mientras que los de Pedro Martínez jugarán a domicilio contra Dubai Basketball. El Barça por su parte necesita ganar al Bayern para entrar en el play in, pero también le sirve perder si también pierde el Dubai.

Partizan - Baskonia (jueves 16, 20:30)

Partizan PAR
Baskonia BAS
Movistar Deportes

El Baskonia ya no tiene opciones de clasificarse.

Real Madrid - Estrella Roja (jueves 16, 20:45)

Real Madrid RMA
Estrella Roja RED
Movistar Deportes

Los blancos buscan asegurarse el factor cancha ante un Estrella Roja que necesita ganar si quiere clasificarse directamente a las rondas eliminatorias.

Dubai - Valencia (viernes 17, 20:00)

Dubai Basketball DUB
Valencia Basket VAL
Movistar Deportes

El Valencia visita Dubai sin tener nada en juego, mientras que los locales obligados a ganar si quieren tener opciones de entrar al play in.

Barça - Bayern (viernes 17, 20:30)

Barça BAR
B. Munich MUN
Movistar Deportes

El Barça tiene que ganar para entrar al play in y seguir teniendo opciones de disputar la fase de eliminatorias.

Otros partidos de la jornada 38:

Lyon - Fenerbahçe (jueves 16, 20:00)

Maccabi Tel Aviv- Bolonia (jueves 16, 20:00)

Olympiacos - Milán (jueves 16, 20:15)

Zalgiris - París (viernes 17, 19:00)

Mónaco - Hapoel Tel Aviv (viernes 17, 19:30)

Panathinaikos - Anadolu Efes (viernes 17, 20:15)

Dónde ver la jornada 38 de la Euroliga:

Todos los partidos se podrán seguir a través de Movistar Plus.

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