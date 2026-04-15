Las derrotas no quitan brillo a Jordi Fernández en los Brooklyn Nets: “Hay victorias que no se ven en la clasificación”

La cultura del esfuerzo, la máxima competitividad y el baloncesto con alma empieza a arraigar en Brooklyn. Más allá de lo que cuenta la clasificación –20 victorias y 62 derrotas y tercer peor balance de toda la liga–, el proyecto del primer entrenador español en comandar un banquillo en la NBA avanza según lo previsto. Así lo defiende Jordi Fernández Torres (43 años, Badalona) un día después de haber cerrado su segundo curso al frente de los Nets, un equipo joven y todavía en construcción que apuesta por la garra y los hábitos ganadores. “Hay victorias que no se ven en la clasificación, pero creemos en ellas. Esto es un proceso, pero lo que vemos de los jugadores es positivo y habrá continuidad este verano”, cuenta ante los medios neoyorquinos antes de tomarse unos días libres.

Aunque su filosofía de partida se mantiene intacta y estuvo muy clara desde el principio, el técnico reconoce que acumular derrotas no deja de ser difícil. “No sabes cómo vas a responder a ciertas emociones hasta que tropiezas con ellas. Cuando me dieron este puesto, mucha gente me dijo que sería muy duro. Yo contestaba que no lo veía tan crudo. Siempre he tenido una mentalidad muy positiva”, dice al ser preguntado por el cúmulo de reveses. En dos años, 118 derrotas por tan solo 46 triunfos. “Pero claro que ha sido duro. Quieres salir a la pista a ganar, y muchas veces sientes que has competido y lo has hecho bien, has estado ahí, muy cerca. Podría poner muchos ejemplos. Con las derrotas no es fácil mantener la perspectiva, pero sabemos que hemos mejorado y estamos en un lugar mejor que hace uno o dos años. Esto me da la confianza necesaria para dar el siguiente paso”, desarrolla sobre el tema.

Los Nets firmaron a cinco novatos en el pasado draft, un total de siete a lo largo del curso, y todos tuvieron espacio para desarrollarse a lo largo de la temporada. De hecho, ningún equipo dio más minutos a sus debutantes. Hablamos de la plantilla más joven (23,4 años de media) y ‘barata’ (126 millones de dólares) de la NBA, la única franquicia que termina el curso por debajo del límite salarial de la competición. Este logro les permitirá contar con la mayor flexibilidad posible este verano y el próximo curso, donde esperan dar un salto importante de calidad si las oportunidades de mercado se alinean con su hoja de ruta: su principal objetivo será seguir acumulando en el banquillo a auténticos currantes.

El alero tirador Michael Porter Jr., a sus 27 años, se ha erigido en el líder del grupo junto al pívot Nic Claxton y al escolta Terance Mann, todos ellos los más experimentados de la plantilla con seis campañas a sus espaldas. Noah Clowney, ala-pívot de segundo año, dio un salto cualitativo notable y terminó como el segundo máximo anotador de la plantilla (12,3 puntos). El canterano ruso del Madrid Egor Dëmin, número ocho del draft y 20 años recién cumplidos, destacó en la dirección del juego con 10,3 puntos y 3,3 asistencias de promedio en su primer curso, truncado por una lesión a principios de marzo. Son algunos de los méritos del trabajo de fondo encargado por los propietarios y la dirección deportiva al preparador, que transformó la identidad de un equipo acostumbrado a juntar estrellas sin demasiado éxito ni otro plan que el corto plazo a lo largo de la última década.

“Sé que hay muchas cosas que la gente no ve, pero este grupo ha hecho un muy buen trabajo. La energía ha sido positiva y todos han mejorado”, apunta Fernández, firme defensor de dar oportunidades a los chavales y muy orgulloso con su respuesta encima de la pista. “No hay mejor manera que desarrollar un jugador que darle minutos reales, minutos competitivos. Tener un jugador All Star delante de ti, jugar un partido competido en Boston o Minnesota es algo imposible de aprender sobre el papel, solo puedes aprenderlo si lo vives”, argumenta el preparador, del que todo el mundo habla maravillas en Brooklyn.

“Jordi es un tipo honesto con todo el mundo, alguien que sabe poner el listón alto y rendir cuentas sin dejar de mostrar aprecio sincero por sus jugadores, algo muy difícil de conseguir. El ambiente del vestuario es muy competitivo, pero también festivo, y los jugadores están encantados de ser entrenados por él. Confían plenamente en todo el cuerpo técnico”, señala Sean Marks, director general de los Nets. “Se nota que está en el lugar que le corresponde”, le piropea Porter Jr., con quien había compartido experiencias cuando el catalán era entrenador asistente de los Denver Nuggets. “Es una sensación muy agradable saber que tu entrenador cree en lo que intentas hacer. Él ve cuánto nos esforzamos, y nosotros también vemos su esfuerzo”, reflexiona Clowney. La franquicia confía tanto en el entrenador que lanzó a mediados de marzo un magnífico documental sobre su vida y trayectoria hasta la élite donde se muestran sus raíces en Badalona, presentada como una cuna del baloncesto mundial al público estadounidense. En el largometraje, su cuerpo técnico destaca la dedicación de su jefe, pero sobre todo su voluntad sincera de crear una familia a su alrededor. “Es un magnífico entrenador, y eso se ve con tan solo fijarse en la organización de los Nets sobre la pista. Realmente está inculcando una cultura sensacional al grupo”, resume Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warrios y uno de los más reputados de la competición.