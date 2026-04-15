El Spar Girona sigue superándose y alcanza sus primeras semifinales de la Euroliga

El Spar Girona siempre parece rendir por encima de sus posibilidades. Así, paso a paso, ha ido alcanzando diferentes hitos. El último, las semifinales de la Euroliga después de adentrarse en su primera Final 6. El equipo catalán llegó con bajas considerables a Zaragoza, pero Roberto Íñiguez, todo un experto en este tipo de partidos, un entrenador que ha estado en ocho Final 4, que ha sido campeón, supo exprimir sus recursos, con cuatro jugadoras superando los 30 minutos de juego, para eliminar al Umana Reyer Venezia (70-64). Ahora le espera en semifinales en Fenerbahçe, que atesora la mejor plantilla, con diferencia, con estrellas como Emma Meesseman, Gabby Williams, Julie Allemand e Iliana Rupert. Por si no fuera suficiente, el club turco ha fichado, solo para este tramo final, a Breanna Stewart, triple ganadora de la WNBA, triple campeona olímpica y mundial, y con dos Euroligas.

El equipo español, con una Chloe Bibby con molestias físicas (se notó en su rendimiento con 1/8 en tiros de campo), se sustentó en su espina dorsal, formada por la base Klara Holm (14 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias), la alero Juste Jocyté (18 puntos, cinco rebotes y seis asistencias) y la pívot Mariam Coulibaly (19 puntos y 15 rebotes). Pero igual de determinantes fueron los buenos minutos de Ainhoa López en un gran segundo cuarto del Spar Girona (20-9) o el trabajo de Laura Quevedo y Carolina Guerrero. Íñiguez usó a ocho jugadoras, mientras que el entrenador del Venezia, Andrea Mazzon, un clásico del baloncesto europeo, pudo recurrir a once de las suyas.

El Girona no se desvió del camino trazado por Íñiguez, un viejo zorro de la Euroliga, y basó su juego en la velocidad de Holm, la versatilidad de Jocyté y el poderío interior de Coulibaly, además de la consigna de ir como pirañas a por el rebote y con muchos minutos de un trabajo excelso en defensa que permitió mantener a raya durante casi todo el partido al Venezia.