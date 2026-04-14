Awa Fam ilumina el camino del baloncesto español con un inédito tercer puesto en el ‘draft’ de la WNBA

La alicantina jugará para Seattle Storm después de lograr el puesto más alto de la historia para una española, el mismo que Pau Gasol en 2001. La asturiana Iyana Martín logra la séptima posición y fichará por Portland Fire

Awa Fam escuchó su nombre pasadas las siete de la tarde en The Shed, un centro cultural situado en la calle 30, en Manhattan, y aunque siempre aparenta que domina la escena, esta vez se emocionó. La jugadora del Valencia Basket, una joven pívot de 1,93m, había visto salir en el número uno del draft de la WNBA 2026 a la estadounidense Azzi Fudd, y, a continuación, a Olivia Miles en el dos. Ella fue la siguiente. El número tres. Un nuevo hito para el baloncesto español, que nunca había superado el ‘pick’ 15, logrado por Raquel Carrera en 2021. A la altura de Pau Gasol, la leyenda, que fue elegido también en el tres en 2001, cuando la alicantina, de Santa Pola, ni siquiera había nacido. Su gran amiga y compañera en la selección española desde la categoría sub-14, Iyana Martín, también logró estar entre las mejores después de que Portland Fire, que tenía la séptima elección, se decantara por la asturiana.

Fam se abrazó a Tala y Karim, sus “hermanos locos”, como les llamó con cariño. Luego le dio dos besos a su padre, que no pudo estar acompañado de la madre por un problema con el visado, y subió a hacerse la foto con la comisionada de la liga, Cathy Engelbert. Después explicó en los micrófonos de ESPN lo que significaba este momento. “Estar aquí ha sido un sueño desde que que tenía 12 años. Estoy muy agradecida”, dijo la española, que es casi una apuesta de futuro más que de presente: Fam tiene 19 años, cuatro menos que Fudd o Miles, y tres menos que Lauren Betts, ‘pick’ 4, la pívot estadounidense nacida en Vitoria porque su padre, un inglés de 2,16m, Andrew Betts, jugaba en el Baskonia -también pasó por el Real Madrid, Joventut, el Cajasol o el Lagun Aro- cuando nació su hija. “Yo solo quiero seguir siendo yo misma y seguir aprendiendo”, remató Fam.

Seattle Storm es una franquicia con cuatro títulos que ya ha retirado los números de la estadounidense Sue Bird (10) y la australiana Lauren Jackson (2010). La española recalará en la ciudad de la lluvia y jugará en el Climate Pledge Arena, una cancha que llegó a congregar a 18.343 espectadores en el partido que jugaron en 2025 las Storm frente a Indiana Fever, el equipo de Caitlin Clark, la mujer que ha revolucionado el baloncesto femenino y lo ha elevado a una nueva dimensión. Un nuevo estatus que permitió negociar un convenio por el que la número tres del draft ingresará el primer año 436.000 dólares que, en la tercera temporada, rozará ya el medio millón. Fam coincidirá en el juego interior con la francesa (aunque nacida en Camerún) Dominique Malonga y la australiana Ezi Magbegor. En la plantilla, otra exjugadora de la liga española, la californiana Katie Lou Samuelson, que jugó en el Perfumerías Avenida de 2020 a 2022.

Después de tres años sin emoción, con el número uno del draft de la WNBA garantizado para Paige Bueckers (2025), Caitlin Clark (2024) y Aliyah Boston (2023), las previsiones para 2026, los ‘mock draft’, barajaban cuatro nombres: Awa Fam, Laura Betts, Olivia Miles y Azzi Fudd, una gran tiradora que ha sido elegida en el número 1 por Dallas Wings, que permitirá su reencuentro con Paige Buckers, amiga íntima y última rookie del año de la WNBA, con quien ya jugó en UConn.

Fudd, de 23 años y nacida en Fairfax (Virginia), conocida como la ‘princesa del pueblo’, es hija de dos jugadores de baloncesto. Su madre, Katie, salió elegida por Sacramento Monarchs en el draft de 2001 (puesto 62). Esta mujer le puso el nombre en honor a Jennifer Azzi, campeona olímpica en los Juegos de Atlanta 96. La flamante número uno siempre tuvo un gran dominio en el bote y en el lanzamiento exterior, una virtud que llamó la atención del mismísimo Steph Curry, que le entregó el trofeo a la mejor lanzadora de triples cuando pasó por el campamento que organizaba la estrella de la NBA.

Fam también ha tenido que luchar contra el lógico peso de Estados Unidos en su liga. A lo largo de la historia solo han salido tres jugadoras en el primer puesto que no eran estadounidenses: la polaca Margot Dydek (1998), la belga Ann Vauters (2000) y la australiana Lauren Jackson (2001).

Iyana Martín, que no viajó a Nueva York, también hizo historia al ser elegida en el puesto número 7. A las puertas de la primera ronda del draft se quedó una tercera española, Marta Suárez, ovetense como Martín, que llevaba un traje que permitía ver el tatuaje con la Cruz de la Victoria, uno de los símbolos de Asturias, su tierra. Suárez, que esta temporada ha jugado con las Horned Frogs en la NCAA, la liga universitaria estadounidense, fue elegida en el puesto 16 por el mismo equipo que Awa Fam, pero Seattle ha decidido traspasarla a las Golden State Valkyries a cambio de los derechos de Flau’jae Johnson.

Entre las mejores de la primera ronda del draft también destacó el nombre de Gabriela Jáquez. La jugadora mexicana brilló hace unos días en la final de la NCAA con UCLA, gracias a sus 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias. Unos números que animaron a Chicago Sky a seleccionarla en el ‘pick’ 5. Gabriela es hermana de Jaime Jáquez, jugador de los Miami Heat.