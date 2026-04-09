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Baloncesto
EUROLIGA

Jornada 36 de la Euroliga: horarios, resultados de los partidos y clasificación

El Valencia se enfrenta al Panathinaikos, el Madrid al Fenerbahçe, el Barça al Mónaco y el Baskonia al Bolonia

Braxton Key del Valencia, y Giampaolo Ricci, del Armani Milan, en acción.Miguel Ángel Polo (EFE)
El País
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La Euroliga va llegando a su fin al celebrarse su antepenúltima jornada. El Valencia, segundo en la clasificación, recibe al Panathinaikos. El Real Madrid, quinto, se enfrentará al Fenerbahçe en el que promete ser uno de los partidazos de la jornada. Por otro lado, el Barcelona se enfrenta al Mónaco y el Baskonia, sin opciones de clasificarse, al Bolonia.

Fenerbahçe - Real Madrid (jueves 9, 19:45)

Fenerbahce FNB
Real Madrid RMA
Movistar Deportes

Los blancos buscan amarrar el top-5 con una victoria ante los turcos.

Valencia -Panathinaikos (jueves 9, 20:45)

Valencia Basket VAL
Panathinaikos PAN
Movistar Deportes

El conjunto ‘taronja’ quiere acabar la fase de Liga entre los tres primeros, y una victoria ante los griegos prácticamente lo confirmaría para los de Pedro Martínez.

Mónaco - Barça (viernes 10, 19:30)

AS Monaco MON
Barça BAR
Movistar Deportes

Los azulgranas necesitan ganar si quieren tener la posibilidad de acabar la Euroliga entre los 5 primeros.

Bolonia - Baskonia (viernes 10, 20:30)

Virtus Bologna VIB
Baskonia BAS
Movistar Deportes

El equipo vitoriano, ya sin posibilidad de jugar el playoff, intentará ganar en Italia para acabar con buen pie la Euroliga.

Otros partidos de la jornada 36:

Hapoel Tel Aviv - Olympiacos

Milán - Bayern

París - Maccabi Tel Aviv

Dubai - Anadolu Efes

Partizan - Zalgiris

Lyon - Estrella Roja

Dónde ver la jornada 36 de la Euroliga

Todos los encuentros se podrán seguir a través de Movistar Plus.

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