Jornada 36 de la Euroliga: horarios, resultados de los partidos y clasificación
El Valencia se enfrenta al Panathinaikos, el Madrid al Fenerbahçe, el Barça al Mónaco y el Baskonia al Bolonia
La Euroliga va llegando a su fin al celebrarse su antepenúltima jornada. El Valencia, segundo en la clasificación, recibe al Panathinaikos. El Real Madrid, quinto, se enfrentará al Fenerbahçe en el que promete ser uno de los partidazos de la jornada. Por otro lado, el Barcelona se enfrenta al Mónaco y el Baskonia, sin opciones de clasificarse, al Bolonia.
Fenerbahçe - Real Madrid (jueves 9, 19:45)
Los blancos buscan amarrar el top-5 con una victoria ante los turcos.
Valencia -Panathinaikos (jueves 9, 20:45)
El conjunto ‘taronja’ quiere acabar la fase de Liga entre los tres primeros, y una victoria ante los griegos prácticamente lo confirmaría para los de Pedro Martínez.
Mónaco - Barça (viernes 10, 19:30)
Los azulgranas necesitan ganar si quieren tener la posibilidad de acabar la Euroliga entre los 5 primeros.
Bolonia - Baskonia (viernes 10, 20:30)
El equipo vitoriano, ya sin posibilidad de jugar el playoff, intentará ganar en Italia para acabar con buen pie la Euroliga.
Otros partidos de la jornada 36:
Hapoel Tel Aviv - Olympiacos
Milán - Bayern
París - Maccabi Tel Aviv
Dubai - Anadolu Efes
Partizan - Zalgiris
Lyon - Estrella Roja
Dónde ver la jornada 36 de la Euroliga
Todos los encuentros se podrán seguir a través de Movistar Plus.
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