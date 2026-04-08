Barcelona – Atlético Madrid: horario y dónde el partido de cuartos de la Champions
Azulgranas y rojiblancos se enfrentan en la ida en el Camp Nou por un puesto en las semifinales de la máxima competición europea
El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Ambos equipos se enfrentaron el pasado sábado en LaLiga, partido que se saldó con victoria azulgrana por 1-2. Los de Simeone, eso sí, fueron los verdugos de los culés en la Copa del Rey, al ganar en la ida por un aplastante 4-0; aunque el balance de victorias esta temporada es de 3-1 favorable a los de Flick (que lamentan la baja de Raphinha para la eliminatoria). La vuelta será en el Metropolitano el 14 de abril.
Barça - Atlético (miércoles 7 de abril, 21:00)
Dónde ver el partido de cuartos entre Barça y Atlético
El encuentro se podrá seguir a través de Movistar Plus.
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