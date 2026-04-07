Aday Mara hace historia con Michigan y se convierte en el primer español en ganar la liga universitaria de baloncesto en EE UU

Aday Mara celebra la victoria en la Final Four del Torneo Masculino de la NCAA en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis el lunes.

El pívot de 21 años ejerce como pieza clave del primer título en el siglo XXI para la universidad de Ann Arbor

Cuando se marchó de Zaragoza por la puerta de atrás, vilipendiado como otro caso flagrante de la inevitable fuga de talento hacia Estados Unidos, Aday Mara no imaginó el guion que le reservaba su aventura en la liga universitaria. Tres años después de dar el salto, el gigante maño de 2,21 metros y 21 años acaba de proclamarse, junto a los Michigan Wolverines, campeón de la NCAA, un hito inédito para el baloncesto español. La victoria por 69-63 sobre los UConn Huskies, ante la friolera de 70.720 espectadores en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, otorga el segundo título de su historia y el primero en el siglo XXI a la universidad situada en Ann Arbor.

Para alcanzar la gloria en una liga universitaria profesionalizada a estas alturas –los jugadores tienen salario, los equipos realizan fichajes y los entrenadores pueden cobrar más que sus colegas de la NBA–, Mara tuvo que cambiar de aires y huir de Los Ángeles, donde se pasó la mayor parte del tiempo chupando banquillo en UCLA, otro de los mejores programas del panorama. El joven pívot, junto al resto del quinteto titular de los Wolverines, llegó al grupo hace un año a través del portal de transferencias para ponerse a las órdenes de Dusty May, entrenador que armó un equipo inquebrantable en defensa.

Efectivamente, fue la retaguardia, una vez más, la que decidió el partido a favor de Michigan, con Mara en el centro e incluido en el mejor quinteto del torneo. Después de su exhibición de 26 puntos y nueve rebotes en la semifinal, el talento de Zaragoza aportó ocho puntos, cuatro rebotes y un tapón en la gran final en 30 minutos de juego (4 de 7 en tiros de campo). Remató la faena con un poderoso mate que terminó de alejar al rival a siete minutos de la conclusión. Su capacidad innata para quebrar los tiros de sus oponentes logró que solo uno de la decena que intentaron sobre su alargada figura entrara a canasta anoche, un dato respaldado por la estadística avanzada.

El pívot Aday Mara de los Michigan Wolverines realiza una clavada durante el partido. Brett Wilhelm (NCAA Photos via Getty Images) Mara, en el centro, de Michigan Wolverines, pelea por la bola con Jayden Ross de UConn Huskies. Jamie Schwaberow (NCAA Photos via Getty Images) Aday Mara, de los Michigan Wolverines, controla el balón para encestar durante la final. Jamie Schwaberow (NCAA Photos via Getty Images) El pívot español Aday Mara llora tras ganar a los UConn Huskies en la Final Four del Torneo Masculino de la NCAA en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis el lunes. Brett Wilhelm (NCAA Photos via Getty Images) Aday Mara posa con el trofeo. Tyler Schank (NCAA Photos via Getty Images) Aday Mara celebra en el vestuario la victoria frente a los UConn Huskies. Jamie Schwaberow (NCAA Photos via Getty Images)

Elliot Cadeau, base de origen sueco de 21 años, fue elegido MVP del torneo y comandó la victoria de Michigan con 19 puntos, tres rebotes y dos asistencias, bien complementado por los 13 puntos del lesionado Yaxel Lendeborg y los 12 de Morez Johnson Jr. La mala puntería en la primera mitad puso a los Wolverines por debajo en el marcador, aunque a base de juego en la pintura y acierto en los tiros libres, se mantuvieron siempre cerca de los Huskies. Una falta sobre el mejor jugador oponente, Alex Karaban (17 puntos), cambió el color del encuentro a escasos minutos del descanso, al que los campeones llegaron dominando por 33-29.

La resistencia de UConn terminó cuando se enfriaron sus tiradores, y pronto Michigan se escapó a siete puntos de distancia, un margen de seguridad que llegaron a ampliar a 11 tantos y mantuvieron con solvencia hasta el final a base de defensa y solidez, la misma que les había situado como grandes favoritos al título a lo largo de todo el año.