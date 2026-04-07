Aday Mara hace historia con Michigan y se convierte en el primer español en ganar la liga universitaria de baloncesto en EE UU
El pívot de 21 años ejerce como pieza clave del primer título en el siglo XXI para la universidad de Ann Arbor
Cuando se marchó de Zaragoza por la puerta de atrás, vilipendiado como otro caso flagrante de la inevitable fuga de talento hacia Estados Unidos, Aday Mara no imaginó el guion que le reservaba su aventura en la liga universitaria. Tres años después de dar el salto, el gigante maño de 2,21 metros y 21 años acaba de proclamarse, junto a los Michigan Wolverines, campeón de la NCAA, un hito inédito para el baloncesto español. La victoria por 69-63 sobre los UConn Huskies, ante la friolera de 70.720 espectadores en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis, otorga el segundo título de su historia y el primero en el siglo XXI a la universidad situada en Ann Arbor.
Para alcanzar la gloria en una liga universitaria profesionalizada a estas alturas –los jugadores tienen salario, los equipos realizan fichajes y los entrenadores pueden cobrar más que sus colegas de la NBA–, Mara tuvo que cambiar de aires y huir de Los Ángeles, donde se pasó la mayor parte del tiempo chupando banquillo en UCLA, otro de los mejores programas del panorama. El joven pívot, junto al resto del quinteto titular de los Wolverines, llegó al grupo hace un año a través del portal de transferencias para ponerse a las órdenes de Dusty May, entrenador que armó un equipo inquebrantable en defensa.
Efectivamente, fue la retaguardia, una vez más, la que decidió el partido a favor de Michigan, con Mara en el centro e incluido en el mejor quinteto del torneo. Después de su exhibición de 26 puntos y nueve rebotes en la semifinal, el talento de Zaragoza aportó ocho puntos, cuatro rebotes y un tapón en la gran final en 30 minutos de juego (4 de 7 en tiros de campo). Remató la faena con un poderoso mate que terminó de alejar al rival a siete minutos de la conclusión. Su capacidad innata para quebrar los tiros de sus oponentes logró que solo uno de la decena que intentaron sobre su alargada figura entrara a canasta anoche, un dato respaldado por la estadística avanzada.
Elliot Cadeau, base de origen sueco de 21 años, fue elegido MVP del torneo y comandó la victoria de Michigan con 19 puntos, tres rebotes y dos asistencias, bien complementado por los 13 puntos del lesionado Yaxel Lendeborg y los 12 de Morez Johnson Jr. La mala puntería en la primera mitad puso a los Wolverines por debajo en el marcador, aunque a base de juego en la pintura y acierto en los tiros libres, se mantuvieron siempre cerca de los Huskies. Una falta sobre el mejor jugador oponente, Alex Karaban (17 puntos), cambió el color del encuentro a escasos minutos del descanso, al que los campeones llegaron dominando por 33-29.
La resistencia de UConn terminó cuando se enfriaron sus tiradores, y pronto Michigan se escapó a siete puntos de distancia, un margen de seguridad que llegaron a ampliar a 11 tantos y mantuvieron con solvencia hasta el final a base de defensa y solidez, la misma que les había situado como grandes favoritos al título a lo largo de todo el año.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.