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Baloncesto
Euroliga

Jornada 36 de la Euroliga: horarios, resultados de los partidos y clasificación

El Real Madrid visita al líder Olympiacos, el Barcelona recibe al Panathinaikos, el Valencia al Olimpia Milano y el Baskonia al Maccabi Tel Aviv

Satoransky (izquierda) intenta superar a Codi Miller-McIntyre.Alejandro Garcia (EFE)
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La Euroliga encara la recta final de la fase regular con duelos directos que pueden decantar las opciones de los equipos de clasificar a los cuartos de final y al play-in. El Real Madrid visita al líder, el Olympiacos. Barcelona, Valencia y Baskonia, jugarán en casa frente a Panathinaikos, Olimpia Milano y Maccabi Tel Aviv, respectivamente.

Olympiacos - Real Madrid (martes 7, 20.15; Movistar+)

Olympiacos OLY
Real Madrid RMA
Movistar Deportes

Duelo de alto volatje en Grecia entre el líder y el tercer clasificado. Olympiacos y Real Madrid quieren cerrar su billete para los cuartos de final y a poder ser como cabezas de serie. Una victoria blanca en El Pireo igualaría el número de victorias con 23 cada uno.

Barcelona - Panathinaikos (martes 7, 20.30; Movistar+)

Barça BAR
Panathinaikos PAN
Movistar Deportes

El Barcelona tiene una prueba de fuego en casa ante un rival directo como es el Panathinaikos. Ambos equipos están igualados a victorias, con 20, y el que gane podría dar un golpe sobre la mesa. Ya sea para pelear por los cuartos de final o asegurar el play-in.

Valencia Basket - Olimpia Milano (martes 7, 20.30; Movistar+)

Valencia Basket VAL
Milan MIL
Movistar Deportes

El Valencia quiere una victoria que les acerque a la consecución de la clasificación a los cuartos de final de la Euroliga. Para ello tendrá que superar en el Roig Arena al Olimpia Milano, que apura sus opciones de meterse en el play-in.

Baskonia - Maccabi Tel Aviv (martes 7, 21.00; Movistar+)

Un Baskonia ya eliminado y que encadena dos victorias consecutivas en la Euroliga quiere terminar el curso europeo con todas las victorias posbiles. Enfrente tendrá a un Maccabi Tel Aviv que aún tiene muchas opciones de meterse en el play-in.

Resto de partidos de la jornada 36

Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe (martes, 18.00); Zalgiris Kaunas - Dubai (martes, 19.00); Estrella Roja - París (martes, 20.00); Virtus Bologna - Bayern Munich (martes, 20.30); Anadolu Efes - Partizan (miércoles, 19.30) y Mónaco - Asvel Basket (miércoles, 19.30).

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