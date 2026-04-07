Jornada 36 de la Euroliga: horarios, resultados de los partidos y clasificación
El Real Madrid visita al líder Olympiacos, el Barcelona recibe al Panathinaikos, el Valencia al Olimpia Milano y el Baskonia al Maccabi Tel Aviv
La Euroliga encara la recta final de la fase regular con duelos directos que pueden decantar las opciones de los equipos de clasificar a los cuartos de final y al play-in. El Real Madrid visita al líder, el Olympiacos. Barcelona, Valencia y Baskonia, jugarán en casa frente a Panathinaikos, Olimpia Milano y Maccabi Tel Aviv, respectivamente.
Final Double Week of the regular season?— EuroLeague (@EuroLeague) April 6, 2026
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Olympiacos - Real Madrid (martes 7, 20.15; Movistar+)
Duelo de alto volatje en Grecia entre el líder y el tercer clasificado. Olympiacos y Real Madrid quieren cerrar su billete para los cuartos de final y a poder ser como cabezas de serie. Una victoria blanca en El Pireo igualaría el número de victorias con 23 cada uno.
Barcelona - Panathinaikos (martes 7, 20.30; Movistar+)
El Barcelona tiene una prueba de fuego en casa ante un rival directo como es el Panathinaikos. Ambos equipos están igualados a victorias, con 20, y el que gane podría dar un golpe sobre la mesa. Ya sea para pelear por los cuartos de final o asegurar el play-in.
Valencia Basket - Olimpia Milano (martes 7, 20.30; Movistar+)
El Valencia quiere una victoria que les acerque a la consecución de la clasificación a los cuartos de final de la Euroliga. Para ello tendrá que superar en el Roig Arena al Olimpia Milano, que apura sus opciones de meterse en el play-in.
Baskonia - Maccabi Tel Aviv (martes 7, 21.00; Movistar+)
Un Baskonia ya eliminado y que encadena dos victorias consecutivas en la Euroliga quiere terminar el curso europeo con todas las victorias posbiles. Enfrente tendrá a un Maccabi Tel Aviv que aún tiene muchas opciones de meterse en el play-in.
Resto de partidos de la jornada 36
Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe (martes, 18.00); Zalgiris Kaunas - Dubai (martes, 19.00); Estrella Roja - París (martes, 20.00); Virtus Bologna - Bayern Munich (martes, 20.30); Anadolu Efes - Partizan (miércoles, 19.30) y Mónaco - Asvel Basket (miércoles, 19.30).
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