Jornada 36 de la Euroliga: horarios, resultados de los partidos y clasificación

El Real Madrid visita al líder Olympiacos, el Barcelona recibe al Panathinaikos, el Valencia al Olimpia Milano y el Baskonia al Maccabi Tel Aviv

La Euroliga encara la recta final de la fase regular con duelos directos que pueden decantar las opciones de los equipos de clasificar a los cuartos de final y al play-in. El Real Madrid visita al líder, el Olympiacos. Barcelona, Valencia y Baskonia, jugarán en casa frente a Panathinaikos, Olimpia Milano y Maccabi Tel Aviv, respectivamente.

Duelo de alto volatje en Grecia entre el líder y el tercer clasificado. Olympiacos y Real Madrid quieren cerrar su billete para los cuartos de final y a poder ser como cabezas de serie. Una victoria blanca en El Pireo igualaría el número de victorias con 23 cada uno.

El Barcelona tiene una prueba de fuego en casa ante un rival directo como es el Panathinaikos. Ambos equipos están igualados a victorias, con 20, y el que gane podría dar un golpe sobre la mesa. Ya sea para pelear por los cuartos de final o asegurar el play-in.

El Valencia quiere una victoria que les acerque a la consecución de la clasificación a los cuartos de final de la Euroliga. Para ello tendrá que superar en el Roig Arena al Olimpia Milano, que apura sus opciones de meterse en el play-in.

Baskonia - Maccabi Tel Aviv (martes 7, 21.00; Movistar+)

Un Baskonia ya eliminado y que encadena dos victorias consecutivas en la Euroliga quiere terminar el curso europeo con todas las victorias posbiles. Enfrente tendrá a un Maccabi Tel Aviv que aún tiene muchas opciones de meterse en el play-in.

Hapoel Tel Aviv - Fenerbahçe (martes, 18.00); Zalgiris Kaunas - Dubai (martes, 19.00); Estrella Roja - París (martes, 20.00); Virtus Bologna - Bayern Munich (martes, 20.30); Anadolu Efes - Partizan (miércoles, 19.30) y Mónaco - Asvel Basket (miércoles, 19.30).