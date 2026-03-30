Aday Mara, el gigante de 2,21m que quería ser como Iker Casillas, hace historia en la NCAA

La fuga del talento español en el baloncesto, con destino a Estados Unidos, es evidente. Cada vez más jóvenes, los jugadores nacionales buscan dar el salto lo antes posible a la NBA formándose en la liga universitaria estadounidense, la NCAA. Aday Mara (Zaragoza, 20 años) es un ejemplo claro de esta fuga. El gigante de 2,21m de los Michigan Wolverines hizo historia este domingo tras clasificarse a la Final Four de la NCAA y convertirse en el primer español en alcanzar esta fase de la liga universitaria tras vapulear en su encuentro de la Elite Eight a Tennessee (95-62).

Hijo del jugador de baloncesto Francisco Javier Mara y de la jugadora de voleibol Geli Gómez, Aday compaginaba de pequeño el fútbol y el baloncesto. “Quería ser portero como Casillas y todavía sigue jugando a fútbol, pero ya lo estoy llevando por el buen camino, el baloncesto”, afirmó su padre en 2013 en una entrevista con la ACB, cuando Aday tenía ocho años y medía 1,67m.

El pívot comenzó su trayectoria en las categorías inferiores del Casademont Zaragoza después de que lo captaran en el Basket Lupus. Y en la temporada 2021-22, dio un salto clave. Mara jugaba con el Huesca en LEB Oro y a las dos semanas en el equipo, el Zaragoza lo trajo de vuelta para debutar en la Eurocup ante el Reggio Emilia con solo 16 años. Jaume Ponsarnau, técnico del Zaragoza entonces, elogió al joven pívot tras el partido. “Aday es muy listo, tiene buenas facultades. Hay una cosa en los jóvenes y es que tienen que jugar minutos que sirvan. Ha demostrado que tiene espíritu competitivo. Estamos ilusionados con él”, aseguró.

Siete meses después de su debut en la élite, Aday Mara fue convocado por la selección española para el Mundial sub-17, disputado en Málaga, donde mostró su potencial. El zaragozano se colgó la plata tras caer en la final ante Estados Unidos (67-79) donde dejó muy buenos números con 16 puntos, siete rebotes y cinco tapones. “Muestra un conjunto de habilidades para el pase de esas que no se enseñan. Posee visión de la pista, conocimiento del juego, sincronización, precisión… Parece que tiene ojos en la nuca. Desde Jokic no hemos visto ningún pívot europeo tan buen pasador como él”, declaró a la web de la FIBA uno de los ojeadores de la NBA presente en el Mundial.

Finalmente, en 2023, quiso dar el salto a la NCAA tras un episodio polémico después de romper el contrato con el Zaragoza y marcharse a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). Sin embargo, sus dos años en UCLA no llegaron a impulsarle y el año pasado decidió cambiar a Michigan. Si en Los Ángeles solo había partido como titular en solo nueve encuentros de los 61 que disputó, en su nuevo club se ha convertido en una pieza clave. El gigante zaragozano ha salido de inicio en 36 de los 37 encuentros jugados con una media de 23,2 minutos por partido. Mara mantiene un promedio 11,9 puntos, 6,8 rebotes y 2,5 asistencias. Este domingo, ante Tennesse, se vio lastrado por acumulación de cuatro faltas y disputó 18 minutos, pero firmó 11 puntos, cuatro rebotes y dos tapones.

Ahora Aday Mara tratará de alcanzar la gloria con Michigan en la Final Four que se disputa en Indianápolis entre el 4 y el 6 de abril. Su rival en las semifinales será Arizona, uno de los favoritos para llevarse el título, pero tratará de llevar a lo más alto a su club, que no alza el trofeo desde 1989, el único en sus vitrinas.