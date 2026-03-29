El Valencia renace de sus cenizas para levantar la Copa de la Reina ante el Jairis

El Valencia Basket recuperó su supremacía en el baloncesto español con un trabajado triunfo en la final de la Copa de la Reina (70-65) ante un rival, el Hozono Global Jairis, que lo tuvo cogido del cuello después de un parcial demoledor de 0-17 en el primer cuarto. Las jugadoras de Rubén Burgos no perdieron la calma y, guiadas por Raquel Carrera, la mujer que siempre está cuando su equipo la necesita, le dieron la vuelta a la final para convertirse en el primer equipo que repite título esta década. El Valencia ha sido capaz de convertir en virtud su eliminación en la Euroliga. Todo lo contrario que los dos conjuntos españoles que están en la Final 6, el Girona y el Zaragoza, que cayeron como fruta madura en cuartos y semifinales. No es fácil compaginar la Euroliga con la mejor Liga de Europa.

El partido empezó con viento en contra para el campeón de Liga ante el campeón de Copa. El Jairis dominaba el rebote (cogía el triple que su rival) y metía casi todo lo que tiraba, con cuatro tiples de Alba Prieto, combustible para volar en el Palau d’Esports ante un Valencia momificado que no encontraba respuesta y sufría el primer zarpazo de la final, un parcial de 0-17 (7-21) a favor del equipo de Alcantarilla. Quedaban más de 33 minutos por delante, pero fue uno de esos golpes que se acusan, de los que hacen daño.

El Valencia no podía permitirse semejante agravio. Tiene muchas cuentas pendientes después de una mala planificación en verano que le ha obligado a incorporar a tres jugadoras nuevas con el tren en marcha. Las pupilas de Rubén Burgos sacaron el carácter para apretar en defensa con un quinteto atípico, aminorar así el acierto del Jairis y responder con un parcial de 10-0 (19-24) que recuperaba la incertidumbre de la final de la Copa de la Reina. El Jairis tenía muy estudiado cómo defender a los pilares del Valencia, un rival al que le faltaba soltarse el lastre de su falta de puntería en los triples (uno de nueve).

Yvonne Anderson (izquierda), del Valencia Basket, y Aina Ayuso, del Jairis, durante la final de la Copa de la Reina de baloncesto, este domingo. Miguel Ángel Polo (EFE)

Bernat Canut necesitaba más dureza y recurrió a Laura Gil, un cocodrilo en la pintura. La murciana, la gladiadora con uno de los mayores tesoros de medallas que hay en Europa, es una mujer feliz fajándose en la pintura, sacrificándose sin lucimiento por el bien común. Su entrada fue un impulso para el Jairis (26-36). Leo Fiebich, brillante durante toda la Copa, tiró de su equipo para no sufrir el segundo golpe antes del descanso. No era mala renta después de una primera parte caótica (dos de 12 en triples) en la que sufrieron el castigo de la escolta sevillana Alba Prieto, gigante en los primeros 20 minutos (16 puntos, cuatro rebotes y dos asistencias).

Raquel Carrera, algo menos atrevida en el juego de espaldas, sigue siendo la candela en los momentos oscuros del Valencia. La gallega iluminó el paso de su equipo hasta volverle a poner por delante en el marcador (44-38) después de muchos minutos de angustia.

La final cuajó en su momento más bello y más intenso. Dos equipos sacando lo mejor de su juego y su orgullo para abrazar la Copa. Ivon Anderson encontraba un filón en la media distancia, Morgan Bertsch, la californiana de Santa Rosa, subía el listón, Elena Buenavida encadenaba buenas acciones defensivas… Una gran final. Solo faltaba la aparición de Khaalia Hillsman, encadenada durante todo el partido por la gran defensa murciana, pero que se liberó para demostrar al público que es un tanque que, cuando se lanza hacia la canasta, no hace rehenes. Poco a poco, jugada a jugada, las piezas de Burgos fueron encajando y el Valencia alcanzó su máxima ventaja (58-47). Canut necesitaba a la belga Billie Massey para equilibrar la lucha en la pintura. Pero ya nadie podía con Hillsman, una fuerza de la naturaleza que se hizo con el mando en las dos canastas para dejar al campeón al borde del abismo ya entrados en el último cuarto (62-50). El Valencia lo tenía y no lo dejó escapar.