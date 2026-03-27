El Perfumerías Avenida da la primera sorpresa y se cruzará en semifinales de la Copa con el campeón, el Jairis

El Hozono Global Jairis, el vigente campeón, y el Perfumerías Avenida, un equipo con diez títulos, jugarán este sábado (20 horas, Teledeporte) la segunda semifinal de la Copa de la Reina. El conjunto de Alcantarilla (Murcia) fue muy superior al Innova TSN Leganés, un recién ascendido que no tuvo ninguna oportunidad en el primer partido de la jornada (72-56). En el segundo, el cuadro salmantino dio la primera sorpresa de este torneo al tumbar con autoridad (53-76) a uno de los dos grandes favoritos, el Spar Girona, que estuvo toda la eliminatoria a remolque. La primera semifinal la jugarán el Casademont Zaragoza y el Valencia Basket (17.30, TDP).

Anna Montañana, la entrenadora del Perfumerías Avenida, realizó un planteamiento excepcional, creando muchos problemas a su rival, el máximo anotador de la Liga Femenina, que se quedó en 53 puntos después de que su rival colapsara la pintura para minimizar a las dos grandes referencias ofensivas del Spar Girona: las pívots Mariam Coulibaly y Chloe Bibby. No le afectó ni que su gran estrella, Iyana Martín, cometiera su segunda falta en tres minutos.

No entró bien en el partido el equipo de Roberto Íñiguez, asustado al verse como uno de los dos grandes candidatos a levantar la Copa en Tarragona y que, cuando quiso darse cuenta, se le había escapado el Perfumerías Avenida (7-21). Claudia Soriano suplió perfectamente a la base asturiana y lideró los ataques del conjunto charro. El Girona, impecable toda la temporada, clasificado para la Final 6 de la Euroliga, empezaba a acusar los golpes. El mejor anotador de la Liga sufría para sumar cada canasta.

Montañana recuperó a Iyana, que se alternaba con Soriano para pasar por encima del Girona. Las dos bases cerraron un partido descomunal con 26 puntos entre las dos. El partido cada vez estaba más empinado para el Spar Girona (29-51), que no encontraba un respiro, una racha que aliviara su angustia. Íñiguez veía que la eliminatoria avanzaba y que el partido se le escapaba. No encontraba la solución al planteamiento de su colega. Su equipo boqueaba sin los puntos de Coulibaly y Bibby. No era su noche. El Perfumerías Avenida remató la eliminatoria sin acusar ni siquiera una lesión en la muñeca de Soriano en uno de los mejores partidos de su carrera (17 puntos y cinco balones robados).

El rival del Perfumerías Avenida será el Hozono Global Jairis, un equipo que se agiganta en cuanto entra en la Copa de la Reina. Lo hizo en 2025, cuando se proclamó campeón por primera vez en la historia, y lo está volviendo a hacer un año después. El equipo de Alcantarilla entró como un huracán en el Palau d’Esports de Tarragona ante un Innova TSN Leganés que no encontró la forma de seguir el ritmo de sus rivales. Especialmente en una primera mitad en la que sufrió mucho para anotar y que apenas sumó desde la línea de tres puntos (1/10 en 20 minutos). Todo lo contrario que el Jairis, magistralmente dirigido por Aina Ayuso, que sabía encontrar el equilibrio en el juego exterior, con Ángela Mataix, que salió en tromba, a la cabeza, y los puntos desde la pintura.

En el segundo cuarto dio un paso al frente la estadounidense Morgan Bertsch (14 puntos, nueve rebotes y cuatro tapones), una jugadora que llegó para reforzar el juego interior junto a la histórica Laura Gil. Juntas elevaron a su equipo, que aprovechaba la falta de puntería del Leganés para ir estirando la ventaja hasta los 24 puntos (43-19). Este resultado permitió al conjunto de Bernat Canut dosificar a algunas jugadoras importantes en la segunda mitad, un privilegio que puede venirle muy bien en un torneo que le obliga a ganar tres partidos en tres días si quiere revalidar el título.