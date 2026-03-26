Jornada 34 de la Euroliga: horarios, resultados de los partidos y clasificación

El escolta del Barça Kevin Punter juega un balón ante Saben Lee, del Anadolu.

El Madrid se enfrenta al Efes, el Barça al Estrella Roja, el Valencia al Partizan y el Baskonia al Hapoel Tel Aviv

La fase de liga de la Euroliga se acerca poco a poco a su fin con la jornada 34. En ella, el Madrid recibe al Anadolu Efes, El Barça al Estrella Roja y el Baskonia al Hapoel Tel Aviv, mientras que el Valencia Basket del recién renovado Pedro Martínez visita al Partizan.

Real Madrid - Anadolu Efes (jueves 26, 20:45)

Real Madrid RMA Anadolu Efes IST Movistar Deportes 20:45 CET

Los blancos buscan acabar primeros en la liga, y para eso tienen que ganar los cuatro partidos que le quedan para imponerse al Olympiacos y Fenerbahçe, segundo y primero respectivamente.

Barça - Estrella Roja (viernes 27, 20:30)

Barça BAR Estrella Roja RED Movistar Deportes 20:30 CET

Los culés, novenos en la clasificación, buscan acabar entre los cinco primeros antes de que acabe la fase de liga ganando los partidos que le quedan.

Baskonia - Hapoel Tel Aviv (viernes 27, 20:30)

Baskonia BAS Hapoel Tel Aviv Subaru HTA Movistar Deportes 20:30 CET

El Baskonia, ya sin opciones para clasificarse a los playoffs, intentará dar la sorpresa e imponerse al Hapoel Tel Aviv, quinto en la clasificación.

Partizan - Valencia (viernes 27, 20:30)

Partizan PAR Valencia Basket VAL Movistar Deportes 20:30 CET

El Valencia quiere apurar sus opciones de quedar primero en la Euroliga: para eso, debe ganar todos sus partidos restantes, y que Olympiacos, Madrid y Fenerbahçe pierdan algún encuentro.

Otros partidos de la jornada 34 de Euroliga

Milán - Bolonia (martes 26, 20:30)

Maccabi Tel Aviv - Dubai (martes 26, 20:30)

Bayern - Lyon (martes 26, 20:30)

Fenerbahçe - Zalgiris (viernes 27, 18:45)

Panathinaikos - Mónaco (viernes 27, 20:15)

Dónde ver la jornada 34 de la Euroliga

Todos los partidos se podrán seguir a través de Movistar Plus.