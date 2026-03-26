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Baloncesto
EUROLIGA

Jornada 34 de la Euroliga: horarios, resultados de los partidos y clasificación

El Madrid se enfrenta al Efes, el Barça al Estrella Roja, el Valencia al Partizan y el Baskonia al Hapoel Tel Aviv

El escolta del Barça Kevin Punter juega un balón ante Saben Lee, del Anadolu.Enric Fontcuberta (EFE)
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La fase de liga de la Euroliga se acerca poco a poco a su fin con la jornada 34. En ella, el Madrid recibe al Anadolu Efes, El Barça al Estrella Roja y el Baskonia al Hapoel Tel Aviv, mientras que el Valencia Basket del recién renovado Pedro Martínez visita al Partizan.

Real Madrid - Anadolu Efes (jueves 26, 20:45)

Real Madrid RMA
Anadolu Efes IST
Movistar Deportes

Los blancos buscan acabar primeros en la liga, y para eso tienen que ganar los cuatro partidos que le quedan para imponerse al Olympiacos y Fenerbahçe, segundo y primero respectivamente.

Barça - Estrella Roja (viernes 27, 20:30)

Barça BAR
Estrella Roja RED
Movistar Deportes

Los culés, novenos en la clasificación, buscan acabar entre los cinco primeros antes de que acabe la fase de liga ganando los partidos que le quedan.

Baskonia - Hapoel Tel Aviv (viernes 27, 20:30)

Baskonia BAS
Hapoel Tel Aviv Subaru HTA
Movistar Deportes

El Baskonia, ya sin opciones para clasificarse a los playoffs, intentará dar la sorpresa e imponerse al Hapoel Tel Aviv, quinto en la clasificación.

Partizan - Valencia (viernes 27, 20:30)

Partizan PAR
Valencia Basket VAL
Movistar Deportes

El Valencia quiere apurar sus opciones de quedar primero en la Euroliga: para eso, debe ganar todos sus partidos restantes, y que Olympiacos, Madrid y Fenerbahçe pierdan algún encuentro.

Otros partidos de la jornada 34 de Euroliga

Milán - Bolonia (martes 26, 20:30)

Maccabi Tel Aviv - Dubai (martes 26, 20:30)

Bayern - Lyon (martes 26, 20:30)

Fenerbahçe - Zalgiris (viernes 27, 18:45)

Panathinaikos - Mónaco (viernes 27, 20:15)

Dónde ver la jornada 34 de la Euroliga

Todos los partidos se podrán seguir a través de Movistar Plus.

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